    'বিজেপির দৃষ্টিকোণ...,' গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে মরিয়া, RSS প্রধানের ইঙ্গিতবাহী বার্তা

    মোহন ভাগবত বলেন, সংঘের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম রয়েছে। তাঁরা শারীরিক অনুশীলন করেন। কিন্তু তাই বলে আরএসএস কোনও আধাসামরিক সংগঠন নয়।

    Published on: Jan 03, 2026 12:20 PM IST
    By Sahara Islam
    'বিজেপিকে দেখে আরএসএস-কে বোঝার চেষ্টা করলে বিরাট ভুল হবে।' কলকাতার পর ভোপালে দাঁড়িয়ে ফের বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত।তিনি আরএসএসকে শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। আরএসএস প্রধান বলেন, বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বিদ্যা ভারতী স্বাধীনভাবে কাজ করছে এবং সংঘের নিয়ন্ত্রণে নেই। আরএসএস স্বয়ংসেবকদের দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে না।

    রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই মোহন ভাগবত বলেন, সংঘের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম রয়েছে। তাঁরা শারীরিক অনুশীলন করেন। কিন্তু তাই বলে আরএসএস কোনও আধাসামরিক সংগঠন নয়। একই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরএসএসকে বোঝার চেষ্টা করাও বড় ভুল। আরএসএস প্রধানের কথায়, আপনি যদি আরএসএসকে শুধুমাত্র বিজেপির দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে বড় ভুল হবে। বিদ্যা ভারতী দেখে যদি আপনি আরএসএস-কে বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলেও একই ভুল হবে।' তিনি নৈতিকভাবে দৃঢ় এবং সামাজিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্বয়ংসেবক তৈরির মাধ্যমে একটি সুস্থ সমাজ ও শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য সংগঠনের অবিরাম প্রচেষ্টার ওপর আলোকপাত করেন। মোহন ভাগবত বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সমাজকে একত্রিত করার এবং মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে, যাতে ভারত আবারও বিদেশি আধিপত্যের কবলে না পড়ে।

    মোহন ভাগবত সংঘের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু ভুল ধারণারও নিরসন করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'আজকাল, মানুষ সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গভীরে যায় না। তারা উৎসস্থলে যায় না। তারা উইকিপিডিয়ায় যায়। সেখানে সবকিছু সত্য নয়। যারা নির্ভরযোগ্য উৎসের কাছে যায় তারা সংঘ সম্পর্কে জানতে পারবে।' তিনি জানান, এই ভুল বোঝাবুঝির কারণে, আরএসএসের ভূমিকা এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরএসএস প্রধান বলেন, 'একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে যে সংঘের জন্ম হয়েছে বিরাজমান শক্তির প্রতিক্রিয়া বা বিরোধিতা হিসেবে। কিন্তু ঘটনাটি তা নয়। সংঘ কোনও কিছুর প্রতিক্রিয়া বা বিরোধিতা নয়। সংঘও কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে না।' পাশাপাশি স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র আপনার ভূখণ্ডে উৎপাদিত জিনিসপত্র কিনুন এবং ব্যবহার করুন যা আপনার দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। তবে, স্বদেশী হওয়ার অর্থ এই নয় যে আপনি বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য করবেন না। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন ওষুধ আমদানি করুন যা ভারতে উৎপাদিত হয় না।'

