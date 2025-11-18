Edit Profile
    'পদ্ধতিগত পরিবর্তনের...,' বিহারে খাতা খুলতে ব্যর্থ, হার স্বীকার করে কী জানালেন PK?

    প্রশান্ত কিশোর স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তিনি ভোটারদের বুঝিয়ে উঠতেই পারেননি কেন নতুন রাজনীতি প্রয়োজন।

    Published on: Nov 18, 2025 2:31 PM IST
    By Sahara Islam
    ধুমধাম করে রাজনীতির ময়দানে নেমেছিলেন ভোটকুশলি প্রশান্ত কিশোর। ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ। বিহারে খাতাই খুলতে পারেনি তাঁর দল জন সুরাজ পার্টি। আর সেই ব্যর্থতার দায় সম্পূর্ণ নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন পিকে। গত শুক্রবার বিহারের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবার মুখ খুলেছেন বিখ্যাত রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। তাঁর স্বীকারোক্তি শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকেই প্রদর্শন করে না, বরং বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচনী প্রচারণার জটিলতাকে নিয়েও আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

    হার স্বীকার করে কী জানালেন PK? (PTI)
    হার স্বীকার করে কী জানালেন PK? (PTI)

    মঙ্গলবার পাটনায় সাংবাদিক বৈঠকে প্রশান্ত কিশোর স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তিনি ভোটারদের বুঝিয়ে উঠতেই পারেননি কেন নতুন রাজনীতি প্রয়োজন। তাঁর কথায়, 'আমরা সৎভাবে চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ। জনগণ আমাদের সমর্থন দেয়নি, তার দায় ১০০ শতাংশ আমার।' আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'ভোটারদের সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ হওয়া উচিত ছিল, সে জায়গায় আমিই ব্যর্থ হয়েছি।' পিকে জানান, 'আমরা খুব সৎ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এটা স্বীকার করতে কোনও ক্ষতি নেই। পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কথা ভুলে যান। আমরা ক্ষমতার পরিবর্তনও আনতে পারিনি। কিন্তু বিহারের রাজনীতি পরিবর্তনে আমরা অবশ্যই কিছু ভূমিকা পালন করেছি।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, নির্বাচনের ফলাফলের পর তিনি আত্মবিশ্লেষণ করবেন এবং ভবিষ্যতে আরও কার্যকর কৌশল গ্রহণের জন্য শিখবেন। প্রশান্ত কিশোরের মতে, নির্বাচনে হারের কারণ শুধুমাত্র বহিরাগত নয়; কিছু ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিকল্পনার ত্রুটি ও দলের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের অভাবও মূল ভূমিকা রেখেছে।

    প্রায়শ্চিত্ত করবেন প্রশান্ত কিশোর

    পিকে বলেন, 'বিহারের জনগণকে আমি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছি যে, কোন ভিত্তিতে তাদের ভোট দেওয়া উচিত এবং কেন তাদের একটি নতুন ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত। অতএব, প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে, আমি ২০ নভেম্বর গান্ধী ভিতিহারওয়া আশ্রমে এক দিনব্যাপী নীরব উপবাস পালন করব... আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু আমরা কোনও অপরাধ করিনি।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা হয়তো ভুল করেছি, কিন্তু আমরা কোনও অপরাধ করিনি। আমরা সমাজে জাতপাতের বিষ ছড়ানোর মতো অপরাধ করিনি। আমরা বিহারে হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি করিনি। ধর্মের নামে মানুষকে বিভক্ত করার মতো অপরাধ আমরা করিনি। আমরা বিহারের দরিদ্র, নিরীহ মানুষকে টাকা দিয়ে তাদের ভোট কেনার মতো অপরাধ করিনি।' তিনি আরও বলেন, জন সুরাজের পতন হলেও, দল পুনর্গঠন করা হতে পারে। পিকের কথায়, 'ভুল সংশোধন করব, নিজেদের গড়ে তুলব, আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব; আমাদের আর ফিরে যেতে হবে না।'

    রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

    এদিন নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, দলের অবস্থান নিয়ে মুখ খুলেছেন পিকে। তিনি বলেন, ‘যাঁরা মনে করছেন আমি বিহার ছাড়ব, তাঁরা ভুল ভাবছেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ নিজেকে লড়াই থেকে সরিয়ে নিচ্ছে, তাকে পরাজিত বলা যায় না। অনেকেই আমার জেডিইউ-এর ২৫টি আসন পাওয়ার দাবি নিয়ে কথা বলছেন। আমি এখনও এই মন্তব্যে অনড় রয়েছি। ভোটের আগে করা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যদি নীতীশ কুমার ১.৫ কোটি মহিলাকে মাথাপিছু দুই লক্ষ টাকা দেন এবং ভোট কিনে জয়ী না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেন, সেই ক্ষেত্রে আমি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াব।’ বিহারে ব্যর্থতায় ব্রেক চাপতে নারাজ প্রশান্ত কিশোর। তিনি জানিয়েছেন, 'পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। বিহারকে বদলানোর যে অঙ্গীকার করেছি, তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। আগের তিন বছরের তুলনায় এখন আরও দ্বিগুণ পরিশ্রম করব।'

    কী বললেন উদয় সিং?

    শিক্ষা থেকে রোজগারের মতো বিষয়কে সামনে রেখে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে প্রশান্তর দলকে। সেই নিয়ে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি উদয় সিং। তাঁর দাবি, ভোটে জিততে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের টাকাই ঘুরপথে ব্যবহার করা হয়েছে বিহারে। তিনি আরও বলেন, 'জুলাই থেকে নির্বাচন ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত ভোট কিনতে ৪০ হাজার কোটি টাকা বিলিয়েছে। জনগণের টাকায় ভোট কিনেছে নীতীশ কুমারের সরকার। অভূতপূর্ব ঘটনা। বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে যে ১৪ হাজার কোটি টাকা ঋণ মিলেছিল, ভাতা, খয়রাতি হিসেবে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাও।'

    উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, এবার বিধানসভা ভোটে বিহারে খেলা ঘোরাতে পারে প্রশান্ত কিশোরের দল। ২৩৮ আসনে প্রার্থী দিয়েও, একটি আসন জিততে পারেনি জন সুরাজ। তাদের মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৩.৪৪ শতাংশ। ৬৮ বিধানসভায় তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ নোটা'এ চেয়েও কম।

