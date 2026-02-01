Modi vs Mamata over Budget 2026: ‘ঐতিহাসিক’ বাজেটের প্রশংসায় মোদী, ‘মিথ্যার জঞ্জাল’ তোপ মমতার, ভোটের আগে লড়াই

Modi vs Mamata over Budget 2026: ‘ঐতিহাসিক’ বাজেটের প্রশংসায় মোদী, ‘মিথ্যার জঞ্জাল’ তোপ মমতার, ভোটের আগে লড়াই
রবিবার দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাজেটকে ‘হাম্পটি ডাম্পটি’ বাজেট বলে কটাক্ষ করেন।
'নির্মলা সীতারমনের এই বাজেট ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি বানাবে।' ২০২৬-‘২৭ সালের বাজেটকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাজেটকে ‘গারবেজ অফ লাই' (মিথ্যার জঞ্জাল) বলে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় একই সুরে বাজেটের সমালোচনায় সরব হয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি এই বাজেটকে ‘বিমাতৃসুলভ’ বলে অভিহিত করেছেন।
প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা
রবিবার সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ২০২৬ সালের বাজেট পেশ করেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মত রবিবার বাজেট পেশ করা হয়। তারপরেই সাধারণ জনগণের উদ্দেশে ভাষনে বাজেট নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'এই বাজেট মানুষের চাহিদার বাজেট। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যেই এই বাজেট। এতে ভারতের অর্থ ব্যবস্থার আরও উন্নতি হবে। সংস্কার নতুন গতি পাবে। এই বাজেটে মূল্যবৃদ্ধি কমানোর দিশা রয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পেও নতুন দিশা দেবে। বিকশিত ভারত মজবুত হবে। আধুনিক বাস্তুতন্ত্র তৈরি হবে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে। এই বাজেট পর্যটনে উৎসাহ দিয়েছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতে পর্যটন বাড়বে এই বাজেটে।' বাজেটকে ‘সংস্কার এক্সপ্রেস’-এর গতি বাড়ানোর মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, এতে দেশের সংস্কার প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হবে। বিশেষ করে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কর্মসূচিকে জোরদার করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করেছে ভারত। তা নিয়েও কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ইইউ-এর সঙ্গে চুক্তিতে দেশের যুব সম্প্রদায় এবং ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।' বাজেটে ডেটা সেন্টার হাব হিসেবে ভারতকে গড়ে তুলতে করছাড়ের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মেডিকেল হাব তৈরির উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। দক্ষতা ও পরিসরের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই বাজেট তরুণদের স্বপ্ন, গতি ও ভবিষ্যতের প্রতিফলন ঘটায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শহর উন্নয়ন, পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক এমএসএমই গড়ে তোলার মাধ্যমে এই বাজেট দেশের অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী?
রবিবার দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাজেটকে ‘হাম্পটি ডাম্পটি’ বাজেট বলে কটাক্ষ করেন। শুধু তাই নয়, বড় বড় কথা বলেও, বাংলার জন্য কিছুই ঘোষণা করা হয়নি বলেও তোপ দাগেন প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর কথায়, বাংলা থেকে ভোট পাবে না জেনেই এহেন বঞ্চনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'এই বাজেট হচ্ছে গারবেজ অফ লাই (মিথ্যার জঞ্জাল)। গোটা দেশে এখন একটাই কর কাঠামো, জিএসটি। বাংলার থেকে সব টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। একটা টাকা রাজ্যকে দিচ্ছে না। যে টাকার কথা বলা হয়েছে, সব আমাদের টাকা।' এদিন বাজেট পেশের সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ডানকুনি এবং গুজরাটের সুরাতের মধ্যে নতুন পণ্য (ফ্রেট) করিডর গঠন করা হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০০৯ সালে রেলমন্ত্রী থাকার সময় এই পণ্য করিডর তৈরি করার ঘোষণা করেছিলেন তিনিই। তারপর ওই কাজ থমকে যায় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোজন, 'বাজেটে শুধু কথার ফুলঝুড়ি। বাংলার ২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বাজেট সম্পূর্ণ গরিব বিরোধী, মহিলা বিরোধী এবং কৃষকবিরোধী বাজেট। কোনও ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোনও দিশা নেই। তাঁর কথায়, ঘোষণার ফুলঝুড়ি ছড়ালেও সাধারণ মানুষের জীবনে এর কোনও প্রভাব পড়বে না। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় বাজেট বণিকমহলকে কতটা হতাশ করেছে, সে কথা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শেয়ারবাজারে বড় ধস নেমেছে। সেনসেক্স প্রায় ১০০০ পয়েন্ট পড়েছে।'
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া
এদিন দিল্লিতে সংসদের বাইরে দাঁড়িয়ে নির্মলার বাজেট ভাষণকে ‘ভাট বকেছেন’ বলে তোপ দেগেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বাংলার জন্য কোন বরাদ্দ, প্রকল্প কিছুই আনেনি এই বাজেট। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, তফসিলি কারও জন্য কিছু নেই। যুবসমাজের কর্মসংস্থানেও কিছু নেই। ৮৫ মিনিট ভাট বকে কাটিয়ে দিয়েছেন। পুরনো কিছু বলা হয়েছে। নতুন বোতলে পুরনো মদ।' বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতেও একই সুর। তিনি বলেন, 'ওরা জানে বাংলার থেকে কিছু পাওয়ার নেই। তাই বাংলার জন্য কিছুই করতে পারল না।' তৃণমল সাংসদ সৌগত রায়ের মুখেও একই হতাশার সুর। তিনি বলেন, 'কিছু নেই। বাংলার কথাটাও নেই।'