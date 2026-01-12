Edit Profile
    ‘ভারতের মতো অপরিহার্য...,’ PM মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের বন্ধুত্বের বাস্তবতা তুলে ধরলেন মার্কিন দূত

    এমন এক সময়ে সার্জিও গোর ভারতে এসেছেন, যখন নয়া দিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের এক কূটনৈতিক টানাপড়েন চলছে।

    Published on: Jan 12, 2026 7:32 PM IST
    By Sahara Islam
    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারতই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক উত্তেজনার মধ্যেই স্পষ্ট বার্তা দিলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মনোনীত সার্জিও গোর। একই সঙ্গে তিনি নিশ্চিত করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব 'একেবারেই বাস্তব।'

    PM মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের বন্ধুত্বের বাস্তবতা তুলে ধরলেন মার্কিন দূত (HT_PRINT)

    নয়া দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সার্জিও গোর বলেন, 'ভারতের মতো অপরিহার্য অংশীদার আর কেউ নেই।' বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে চলা আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, কাজটি কঠিন। তবে তাঁর আশ্বাস, দুই দেশই সক্রিয়ভাবে আলোচনায় রয়েছে এবং আগামী মঙ্গলবার ফের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে পরবর্তী দফার আলোচনা শুরু হতে চলেছে। এছাড়াও সার্জিও গোর ঘোষণা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত ‘প্যাক্স সিলিকা’ জোটে পূর্ণ সদস্য হিসেবে ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই জোটের লক্ষ্য নিরাপদ, স্থিতিশীল ও উদ্ভাবনী সিলিকন সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সাধারণত রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র জমা দেওয়ার পর কোনও রাষ্ট্রদূত জনসমক্ষে বক্তব্য রাখেন। তবে হবু রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর সেই প্রথার বাইরে গিয়েই সোমবার মার্কিন দূতাবাসের কর্মীদের উদ্দেশে এক বিশেষ বার্তা দেন।

    তিনি বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত হিসাবে এখানে আসাটা দারুণ ব্যাপার। আমি এই অসাধারণ দেশে গভীর শ্রদ্ধা এবং একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এসেছি, আমাদের দুই দেশের মধ্যে পার্টনারশিপকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়া। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্র এবং বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।' শেষবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে নৈশভোজে তিনি ভারতের সফর এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে শেষ নৈশভোজে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর শেষ ভারত সফর এবং ভারতের মহান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করেছিলেন। আমি আশা করি, শীঘ্রই প্রেসিডেন্ট আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আশা করি পরের বছর বা বছর দু'য়েকের মধ্যে...প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভোর ২টোর সময় ফোন করার একটা অভ্যাস আছে এবং নয়া দিল্লির সঙ্গে সময়ের পার্থক্যে, এটা খুব ভাল বিষয় হয়ে উঠতে পারে।'

    উল্লেখ্য, এমন এক সময়ে সার্জিও গোর ভারতে এসেছেন, যখন নয়া দিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের এক কূটনৈতিক টানাপড়েন চলছে। ভারতের উপরে আগে থেকেই ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই শুল্ক আরও বৃদ্ধি করার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প। দফায় দফায় আলোচনার পরেও দু’দেশের বাণিজ্য চুক্তি এখনও চূড়ান্ত রূপ পায়নি। এমন এক চাপানউতরের মাঝেই সোমবার নিয়ে দিল্লি থেকে ফের প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বন্ধুত্বের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেন গোর। কূটনৈতিক মহলের মতে, ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মানুষ হিসেবে সার্জিও গোরের এই বার্তা আসলে নয়া দিল্লির প্রতি ওয়াশিংটনের বিশেষ আস্থার প্রতিফলন।

    News/News/‘ভারতের মতো অপরিহার্য...,’ PM মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের বন্ধুত্বের বাস্তবতা তুলে ধরলেন মার্কিন দূত
