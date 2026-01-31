মহারাষ্ট্রে ক্ষমতার রদবদল? সুনেত্রার শপথগ্রহণের মধ্যেই বিস্ফোরণ শরদ পাওয়ার

মহারাষ্ট্রে ক্ষমতার রদবদল? সুনেত্রার শপথগ্রহণের মধ্যেই বিস্ফোরণ শরদ পাওয়ার
বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের আকস্মিক মৃত্যু মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে শোকের ছায়া ফেললেও, একই সঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে চলেছে। সূত্রের খবর, এনসিপির অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী এবং শরদ পাওয়ার গোষ্ঠীর পুনর্মিলন এখন কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা। এরমধ্যেই শনিবার বিকেল পাঁচটায় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন অজিত পাওয়ারের স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার। এই আবহে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন শরদ পাওয়ার।
পুনর্মিলন প্রক্রিয়ায় ধাক্কা
সাংবাদিক সম্মেলনে শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন, অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর ফলে এনসিপি-র দুই শিবিরের পুনর্মিলন প্রক্রিয়াও ধাক্কা খেয়েছে। তিনি বলেন, গত চার মাস ধরে অজিত পাওয়ার ও জয়ন্ত পাতিলের নেতৃত্বে দুই দলের একীভূত হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে কথা চলছিল। এমনকী ১২ ফেব্রুয়ারি সংযুক্তির দিনও ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু অজিতের অকাল প্রয়াণে সেই প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'দুৰ্ভাগ্যবশত অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনা একীভূত হওয়ার আলোচনা স্থগিত করে দিয়েছে।' তবে দুই গোষ্ঠীর পুনর্মিলনের বিষয়ে আলোচনা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন শরদ পাওয়ার। তিনি বলেন, 'যদিও আমি একীভূত হওয়ার আলোচনার সঙ্গে জড়িত ছিলাম না, এটি আমরা দলের জয়ন্ত পাতিল এবং এনসিপির অজিত পাওয়ারের মধ্যে হচ্ছিল।'
সুনেত্রা পাওয়ার ও শপথ
শনিবার মুম্বইয়ে এনসিপি-র একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই সুনেত্রা পাওয়ারকে দলের বিধায়ক ও নেত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হতে পারে। বর্তমানে তিনি বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য নন। এরপরেও উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। এই বিষয়ে শরদ পাওয়ারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমার কাছে এ ব্যাপারে কোনও তথ্য নেই। হয়তো তাঁর দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংবাদপত্রে দেখলাম প্রফুল্ল প্যাটেল ও সুনীল তটকরে কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমার সঙ্গে এ নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।' উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন, 'এমন মনেই হতে পারে যে কাউকে এনসিপির দায়িত্ব নিতে হবে এবং সম্ভবত এই কারণেই সর্বশেষ ঘটনাটি (সুনেত্রা পাওয়ারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান) ঘটছে। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস শুক্রবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অজিত পাওয়ারের উত্তরসূরি নির্বাচনের বিষয়টি সম্পূর্ণ এনসিপি-র অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ফড়নবিস বলেন, 'এনসিপি যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তাকেই সমর্থন করব। এই কঠিন সময়ে আমরা অজিত পাওয়ারের পরিবার ও দলের পাশে রয়েছি।'
এনসিপিতে ফাটল ও দুর্ঘটনা
২০২৩ সালের জুলাই মাসে এনসিপি-তে ভাঙন ধরিয়ে ৪০ জনেরও বেশি বিধায়ক নিয়ে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন মহাযুতি সরকারে যোগ দিয়েছিলেন অজিত পাওয়ার। এরপরই শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন অংশটি ‘ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি- শরদচন্দ্র পাওয়ার’ নামে পরিচিত হয়। তবে সদ্য সমাপ্ত পুরসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্র রাজনীতির বিখ্যাত কাকা-ভাইপো শারদ ও অজিত পাওয়ার একজোট হয়েছিলেন। কিন্তু গত বুধবার বারামতি বিমানবন্দরে ল্যান্ড করার সময় ভেঙে পড়ে অজিত পাওয়ারের চার্টার্ড বিমান। ৬৬ বছর বয়সি অজিত পাওয়ার ছাড়াও এই দুর্ঘটনায় পাইলট ও কেবিন ক্রু-সহ মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বারামতির বিদ্যা প্রতিষ্ঠান ময়দানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে শরদ পাওয়ার ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।