    পাইলটদের দোষারোপ করা হচ্ছে না! আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় SC-এ কী জানাল কেন্দ্র?

    এয়ার ইন্ডিয়া বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বিমানটি চলতি বছরের জুন মাসে আমদাবাদ বিমানবন্দরের কাছাকাছি ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়। বিমানে থাকা ২৬০ জনের সবাই প্রাণ হারান।

    Published on: Nov 13, 2025 5:23 PM IST
    By Sahara Islam
    আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় দোষারোপের ভার থেকে অবশেষে মুক্তি পেলেন নিহত পাইলটদের পরিবার। গত ১২ জুনে আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ২৬০ জনের। ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে ‘এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন বোর্ড’ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে পাইলটদের দোষ দেওয়া যাবে না। এবার সুপ্রিম কোর্টে সেই রিপোর্টের কথাই তুলে ধরল কেন্দ্র।

    আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় SC-এ কী জানাল কেন্দ্র? (HT_PRINT)
    আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় SC-এ কী জানাল কেন্দ্র? (HT_PRINT)

    বৃহস্পতিবার বেসামরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক শীর্ষ আদালতে জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক নীতি অনুসারে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন বোর্ড তদন্ত দল গঠন করেছে। তদন্ত এখনও চলছে। এদিন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চকে জানিয়েছেন, এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন বোর্ড (এএআইবি)-এর তদন্ত দল আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে গঠিত হয়েছে। এরপরেই বিচারপতি বাগচী বলেন, 'এএআইবি-র তদন্ত কাউকে দোষারোপ করার জন্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করা যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আবার না ঘটে।' তিনি আরও বলেন, পাইলটদের সংগঠনও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে এই বিমানগুলিকে বিশ্বাস করা যায় না এবং এতে যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। এদিকে, বিচারপতি সূর্য কান্ত সলিসিটর জেনারেলকে নিহত পাইলটের বাবার দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে জবাব দাখিল করতে বলেছেন। দুই সপ্তাহ পর ফের এই মামলার শুনানি হবে।

    এয়ার ইন্ডিয়া বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বিমানটি চলতি বছরের জুন মাসে আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছাকাছি ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়। বিমানে থাকা ২৬০ জনের সবাই প্রাণ হারান। দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে বিমান চলাচল দুর্ঘটনা অনুসন্ধান ব্যুরো জানায়, উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানের দুই ইঞ্জিনেই জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তদন্তে উঠে আসে, বিমানের দুইটি ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচ হঠাৎ “কাট অফ” অবস্থায় চলে গিয়েছিল, সম্ভবত ভুলবশত। যদিও প্রায় ১০ সেকেন্ড পরে সুইচগুলো আবার চালু করা হয়, ততক্ষণে ইঞ্জিন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে, এবং বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ে। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকেই পাইলটদের সংগঠন কড়া প্রতিক্রিয়া জানায়। তাদের বক্তব্য, এটি স্পষ্টতই একটি সিস্টেম ফেইলিওর বা যান্ত্রিক ত্রুটি, এবং এটি পাইলটদের মানবিক ভুল হিসেবে চিহ্নিত করা অন্যায়। অন্যদিকে, দুর্ঘটনায় নিহত পাইলট-ইন-কমান্ড সুমিত সাব্রেওয়ালের বাবা পুষ্করাজ সাব্রেওয়ালের মামলায় দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টে।

