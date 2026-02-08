Edit Profile
    গৌরব গগৈয়ের 'পাকিস্তান যোগ!' প্রশ্নের মুখে জাতীয় নিরাপত্তা, কেন্দ্রের দ্বারস্থ অসমের মুখ্যমন্ত্রী

    এই তদন্তকে ‘সি গ্রেড সিনেমার থেকেও খারাপ’ বলে কটাক্ষ করেছেন গৌরব গগৈ।

    Published on: Feb 08, 2026 6:40 PM IST
    By Sahara Islam
    লোকসভায় কংগ্রেসের সহকারী দলনেতা গৌরব গগৈয়ের 'পাকিস্তান যোগের' অভিযোগ নিয়ে তদন্তের বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল অসম মন্ত্রিসভা। শনিবার ক্যাবিনেট বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। পাল্টা এই তদন্তকে ‘সি গ্রেড সিনেমার থেকেও খারাপ’ বলে কটাক্ষ করেছেন গৌরব গগৈ।

    কেন্দ্রের দ্বারস্থ অসমের মুখ্যমন্ত্রী (Pitamber Newar)
    মামলাটি কী?

    মামলাটি গৌরব গগৈয়ের ব্রিটিশ স্ত্রী এলিজাবেথ কোলবার্নের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কিত। অভিযোগ রয়েছে যে, পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টা তৌকির শেখের অধীনে ইসলামাবাদে কাজ করার সময় এলিজাবেথের পাকিস্তানের, বিশেষ করে ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সরকার অভিযোগগুলো তদন্তের জন্য একটি এসআইটি গঠন করেছিল এবং এর প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এসআইটি রাজ্য সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর, হিমন্ত বিশ্বশর্মার মন্ত্রিসভা এই মামলার সংবেদনশীলতা এবং ব্যাপক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয় যে, এর তদন্ত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার করা উচিত।

    অসমের মুখ্যমন্ত্রী কী বলেছেন?

    রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার গগৈ তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সম্মতি পেলেই হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে এবং এই সিদ্ধান্ত জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার স্বার্থে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তের যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে অসম সরকারের তদন্তের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমরা বিশ্বাস করি যে এলিজাবেথ এবং গৌরব গগৈ ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি গভীর সংযোগ রয়েছে, যা তদন্ত করা প্রয়োজন।' তিনি দাবি করেন যে ৪৪ পৃষ্ঠার সিটের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে গগৈয়ের স্ত্রী তৌকির শেখের সঙ্গে গোপনীয় নথি শেয়ার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তদন্তে জানা গেছে যে সাংসদের স্ত্রীকে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ করত, এবং তিনি একটি পাকিস্তানি সংস্থা 'লিড পাকিস্তান' থেকে বেতন লেনদেনের কথা উল্লেখ করেন।

    তিনি এর আগে প্রাক্তন মার্কিন সিনেটর টম উদাল এবং বিলিয়নেয়ার সমাজসেবী জর্জ সোরোসের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। শর্মা অভিযোগ করেন যে গগৈয়ের স্ত্রী পরিচয় গোপন রাখতে পাকিস্তানের প্রবেশের জন্য আটারি সীমান্ত ব্যবহার করতেন। তিনি বলেন, তদন্তে জানা গেছে যে গগৈকে বিয়ে করার পর থেকে তার স্ত্রী ন'বার পাকিস্তানে ভ্রমণ করেছেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, গগৈ পরিবারের কেউ একজনও সময় সময় পাকিস্তানি সংস্থাটিকে তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। শর্মা আরও অভিযোগ করেন যে, ২০১৩ সালের পাকিস্তান সফরের সময় গগৈ এবং তার স্ত্রীকে কেবল লাহোর পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে তাকে ইসলামাবাদ এবং করাচিও পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়, যার জন্য তিনি গগৈয়ের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন।

    সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শর্মা আরও দাবি করেন যে, গগৈ ২০২২ সালে তার নাবালক ছেলের পাসপোর্ট দিল্লির পাসপোর্ট অফিসে জমা দিয়েছিলেন যাতে সে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেতে পারে। তিনি বলেন, 'তার পাসপোর্টে উল্লেখ ছিল যে শিশুটি হিন্দু। কিন্তু যখন তাকে ব্রিটিশ পাসপোর্ট দেওয়া হয়, তখন ধর্মের কলামটি ফাঁকা রাখা হয়েছিল।' তিনি গগৈকে তার অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য ১০ দিনের সময় দেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব গগৈয়ের কথিত পাকিস্তান সংযোগ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও তাকে সুরক্ষা দিয়েছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে শর্মা বলেন, এই সাংসদ গান্ধী পরিবারের ঘনিষ্ঠ এবং বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধীকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে এর উত্তর দিতে হবে।

    গৌরব গগৈয়ের প্রতিক্রিয়া

    প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের ছেলে গৌরব গগৈ একটি অনলাইন পোস্টে মুখ্যমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনকে 'সুপার ফ্লপ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি দিল্লি এবং অসমের সেই সাংবাদিকদের জন্য দুঃখিত, যাদের শতাব্দীর সবচেয়ে ফ্লপ সংবাদ সম্মেলনটি সহ্য করতে হয়েছে। এটা একটি সি-গ্রেড সিনেমার চেয়েও খারাপ স্ক্রিপ্ট। তথাকথিত রাজনৈতিকভাবে ধূর্ত মুখ্যমন্ত্রী সবচেয়ে নির্বোধ এবং ভিত্তিহীন কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন।' গৌরব গগৈ আরও বলেন, 'এই #সুপারফ্লপ আমাদের #সময়পরিবর্তনযাত্রার সম্পূর্ণ বিপরীত, যা মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের দখল করা ১২,০০০ বিঘা জমি উন্মোচন করে একটি সফল অভিযান হয়েছে।'

