    'কাকাকে জন্মদিনের...,' শরদের সঙ্গে 'পুনর্মিলন'-এর ইঙ্গিত, বিস্ফোরক NCP নেতা

    ২৮ জানুয়ারি ২০২৬। ভারতের রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিমান বিপর্যয় এবং মৃত্যুর তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম।

    Published on: Jan 30, 2026 1:24 PM IST
    By Sahara Islam
    ভেঙে যাওয়া এনসিপি-কে আবার জোড়া লাগাতে চেয়েছিলেন অজিত পওয়ার। এমনটাই দাবি করেছেন এনসিপি(এসপি)-র নেতা অঙ্কুশ কাকাড়ে। তিনি জানিয়েছেন, গত ১২ ডিসেম্বর শরদ পাওয়ারের জন্মদিনে এনসিপি-র দুই গোষ্ঠীকে একজোট করে, কাকাকে জন্মদিনের ‘উপহার’ দিতে চেয়েছিলেন অজিত পাওয়ার। কিন্তু সেই কাজ করে উঠতে পারেননি তিনি।

    বিস্ফোরক NCP নেতা

    ২৮ জানুয়ারি ২০২৬। ভারতের রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিমান বিপর্যয় এবং মৃত্যুর তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম। অজিত পাওয়ার। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, বুধবার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বড়সড় ঝড় তুলতে চলেছিল এনসিপির দুই শিবিরের পুনর্মিলন। বিবাদ ভুলে কাকা শরদ পাওয়ার ও ভাইপো অজিত পাওয়ারের এক মঞ্চে ফেরার ঘোষণা ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সব ঠিকঠাক চললে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি যৌথসভা করে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুনর্মিলনের ঘোষণা করতেন অজিত পাওয়ার। কিন্তু সেই ঘোষণার মাত্র ১১ দিন আগে আচমকা বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে পুরো রাজনৈতিক সমীকরণই ওলটপালট হয়ে গেল। এই আবহে অঙ্কুশ কাকাড়ে বলেন, এনসিপি এবং এনসিপি (এসপি) যাতে মিলে যায় সে জন্য বিঠল শেঠ মণিয়ার এবং শ্রীনিবাস পাতিল-সহ অন্যান্য পাওয়ার ঘনিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে তাঁকে আলোচনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন অজিত পাওয়ার।

    এনসিপি নেতার কথায়, 'আপনাদের শরদ পাওয়ারের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রয়েছে; দয়া করে তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। দেখুন কীভাবে উভয় এনসিপি গোষ্ঠী আবার এক হতে পারে।' তিনি আরও জানান, ‘অজিত আমাকে বলেছিলেন, ১২ ডিসেম্বর এনসিপি জোড়া লাগবে ভেবেছিলাম, কিন্তু হল না। ঠিক আছে। ভোটের পরে দল আবার এক হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, তাঁর ইচ্ছে অপূর্ণই রয়ে গেল।’ অজিত পাওয়ারের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রার কথা স্মরণ করে অঙ্কুশ কাকাড়ে বলেন, 'প্রয়াত নেতা শরদ পাওয়ারের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার কীভাবে পরিচালনা করেছিলেন তা তিনি কখনও ভুলবেন না।' এনসিপি (এসপি)-এর সিনিয়র নেতা জয়ন্ত পাতিল এনডিটিভিকে জানিয়েছেন, অজিত পাওয়ার এনসিপির পুনর্মিলনের জন্য চাপ দিয়েছিলেন এবং ১৬ এবং ১৭ জানুয়ারি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছিলেন। তিনি বলেন, 'অজিত দাদার লক্ষ্য ছিল দুই দলকে একত্রিত করা। আমরা সবাই আবার একত্রিত হয়েছিলাম, এবং এই বিষয়ে আমরা বেশ কয়েক দফা বৈঠক করেছি। এরপর তিনি দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আমরা আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনে জোটবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এবং তারপরে পুনর্মিলনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমরা এটা নিয়ে আলোচনাও করেছি।'

    জয়ন্ত পাতিল বলেন, '১৬ জানুয়ারি, দাদা আমার বাড়িতে এসেছিলেন, এবং আমরা বৈঠকে বসেছিলাম। তারপর, ১৭ তারিখে, তিনি গোবিন্দ বাগে পাওয়ার সাহেবের (শরদ পাওয়ার) বাড়িতে গিয়েছিলেন।' বারামতিতে লিয়ারজেট ৪৫ ভেঙে পড়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-সহ পাঁচ জনের মৃত্যুতে বিহ্বল মহারাষ্ট্র। দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৬৬ বছর বয়সি অজিত পাওয়ার, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী, একজন সহকারী এবং বিমানের দুই ককপিট ক্রু - পাইলট-ইন-কমান্ড সুমিত কাপুর ও ফার্স্ট অফিসার সম্ভাবী পাঠক। দিল্লিভিত্তিক সংস্থা ভিএসআর ভেঞ্চার্স প্রাইভেট লিমিটেড পরিচালিত ওই লিয়ারজেটটি বুধবার সকাল প্রায় ৮টা ৪৫ মিনিটে বারামতির টেবিল-টপ এয়ারস্ট্রিপে নামার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এদিকে, অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর, এখন সকলের নজর পাওয়ার পরিবারের দিকে, বিশেষ করে কে ক্ষমতায় আসবেন সেদিকে। সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায় অজিত পাওয়ারের শূন্যস্থান পূরণে তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ারকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাইছে এনসিপি-র শীর্ষ নেতৃত্ব। তিনি বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য। তাঁকে রাজ্য রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে চাইছে দল।

