    Union Budget 2026: ভোটের মুখে নারী ক্ষমতায়নে জোর! শিক্ষায় স্বাগত AI, অ্যাকাডেমিক জোন গড়ার ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

    নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, প্রতিটি জেলায় একটি করে মেয়েদের হস্টেল গড়ে তোলা হবে।

    Published on: Feb 01, 2026 12:24 PM IST
    By Sahara Islam
    ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে দেশজুড়ে অ্যাকাডেমিক জোন গড়ার ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। রবিবার ইতিহাস গড়েছে ভারতের বাজেট প্রথা। টানা নবমবারের মতো সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর একাধিক রাজ্যের নির্বাচনের আগে সেই বাজেটে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নারী শিক্ষার উপর।

    অ্যাকাডেমিক জোন গড়ার ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর (HT_PRINT)
    ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট হল একটি বার্ষিক আর্থিক দলিল, যা আগামী অর্থবছর সরকারের আয়-ব্যয়, কর ও বিনিয়োগের পরিকল্পনা নির্ধারণ করে। এবার বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামো জোরদার করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থানে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্থায়ী কমিটি গঠনের পরিকল্পনা করছে সরকার। এই কমিটি পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সর্বোত্তম করার জন্য ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেবে এবং পরিষেবা খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নতুন প্রযুক্তির প্রভাব পর্যালোচনা করবে। তিনি আরও জানান, সারা দেশে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ তৈরি হবে। এর মধ্যে থাকবে গবেষণাকেন্দ্রও। পাশাপাশি, মহাকাশ গবেষণা ও ইতিহাস গবেষণায় জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় জানানো হয়েছে, দেশের পূর্বাঞ্চলে একটি নতুন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন স্থাপন করা হবে, যা ওই অঞ্চলের ডিজাইন শিক্ষা ও শিল্পোন্নয়নে নতুন গতি আনবে।

    কেন্দ্রীয় বাজেটে নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, প্রতিটি জেলায় একটি করে মেয়েদের হস্টেল গড়ে তোলা হবে। সেই সঙ্গে দেশে ‘আয়ুর্বেদ’ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে বড় ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশে তিনটি এইমস এবং তিনটি ‘অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ’ তৈরি করা হবে। গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত হু গ্লোবাল মেডিসিন সেন্টারের পরিকাঠামোও উন্নত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে শুধু আয়ুর্বেদ নয়, দেশে সার্বিক শিক্ষার উপরেও এই বাজেটে জোর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। রবিবার সংসদে বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী জানান, সারা দেশে ১৬ হাজার নতুন সেকেন্ডারি স্কুল তৈরি হবে। একই সঙ্গে পর্যটনে গাইড প্রশিক্ষণেও যত্নবান হওয়ার কথা বলা হল ২০২৬ কেন্দ্রীয় বাজেটে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসা পরিষেবা ও মেডিক্যাল টুরিজম বাড়াতে পাঁচটি রিজিওনাল মেডিক্যাল হাব গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল ও সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এভিজিসি কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল ইফেক্টস, গেমিং ও কমিক্স খাতে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে। এছাড়াও দেশে একাধিক কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্য এই বাজেটে জানানো হয়। সেই সঙ্গে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে।

    বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা ও স্থিতিশীল বর্ধনের প্রয়োজন-এ সবই বাজেটের মূল চ্যালেঞ্জ। অর্থ-জীবন বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাজেট ২০২৬-২৭ শুধুমাত্র কর-ছাড় বা স্বল্পমেয়াদি সুবিধা নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ, কর ব্যবস্থা সহজীকরণ ও নীতিগত নিশ্চিততার দিকে জোর দেবে।

