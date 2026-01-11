Edit Profile
    US-এ প্রো-হামাস স্লোগান, নিউ ইয়র্কজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠতেই ইঙ্গিতবাহী বার্তা মেয়র মামদানির

    ইতিমধ্যে মার্কিন সরকার হামাসকে ‘সন্ত্রাসবাদী সংগঠন’ হিসাবে ঘোষণা করেছে।

    Published on: Jan 11, 2026 11:15 PM IST
    By Sahara Islam
    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুইন্সে এক বিক্ষোভে হামাসের পক্ষে স্লোগান দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। শুক্রবার রাতে কুইন্সের একটি সিনাগগের বাইরে এই বিক্ষোভ হয়। প্যালেস্টাইন সংগঠন প্যালেস্টিনিয়ান অ্যাসেম্বলি ফর লিবারেশন (পিএএল-আউদা) এই কর্মসূচির আয়োজন করেছিল।

    ইঙ্গিতবাহী বার্তা মেয়র মামদানির (Bloomberg)
    সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে দেখা গেছে, বিক্ষোভ চলাকালীন প্রো-প্যালেস্টিনীয় বিক্ষোভকারীরা হামাসের সমর্থনে স্লোগান দিচ্ছে। ওই বিক্ষোভে ‘জোরে বলো, স্পষ্ট বলো, আমরা এখানে হামাসকে সমর্থন করি।' যদিও ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ইতিমধ্যে মার্কিন সরকার হামাসকে ‘সন্ত্রাসবাদী সংগঠন’ হিসাবে ঘোষণা করেছে। বিক্ষোভের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর গভর্নর, সিটি কাউন্সিল স্পিকার, বরো প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস সদস্য ও স্থানীয় অ্যাসেম্বলি সদস্যরা একের পর এক বিবৃতি দিয়ে স্লোগানটির তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

    জোহরান মামদানি কী বলেছেন?

    প্রাথমিক বিবৃতিতে মেয়র জোহরান মামদানি এই ধরণের কর্মকাণ্ডকে নিউইয়র্কের সংস্কৃতির পরিপন্থী বলে অভিহিত করেন। তবে হামাসের নাম সরাসরি উল্লেখ না করায় বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচিত হওয়ার পর তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ একটি বার্তা দেন। সেখানে তিনি সরাসরি উল্লেখ করেন, হামাসের মতো একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সমর্থনে দেওয়া স্লোগান নিউইয়র্ক সিটিতে কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরও নিশ্চিত করেন, যে কোনও উপাসনালয়ে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে সাংবিধানিক প্রতিবাদের অধিকার রক্ষা করতে তাঁর প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মেয়র মামদানির পাশাপাশি নিউ ইয়র্কের অন্যান্য প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারাও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল এই ধরণের বক্তব্যকে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও জঘন্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেন, হামাস একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যারা ইহুদি নিধনের ডাক দেয়। অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং কংগ্রেস সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজও এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন।

    সব মিলিয়ে, কুইন্সের এই বিক্ষোভ নিউ ইয়র্কে রাজনৈতিক বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করেছে। হামাসকে কেন্দ্র করে দেওয়া স্লোগান শুধু একটি প্রতিবাদ নয়, বরং শহরের নেতৃত্ব, নীতি ও মূল্যবোধ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে-যার প্রভাব সামনে আরও গভীর হতে পারে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

