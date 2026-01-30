Edit Profile
    সোনার ইতিহাসে রেকর্ড! নয়া তথ্যে চোখ কলাপে বিশ্ববাসীর, রুপোর দাম...

    বিশ্ববাজারে চলমান অস্থির পরিস্থিতি সোনার দামকে প্রভাবিত করছে।

    Published on: Jan 30, 2026 5:50 PM IST
    By Sahara Islam
    রেকর্ড হারে বাড়ছে সোনার দাম। নিত্যদিন নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে সোনার দামে। সাম্প্রতিক সময়ে সোনার দামের এই বদল, বাজারের অস্থিরতা নিয়ে বিরাট চর্চা। দিনে দিনে সোনার দাম কোন পর্যায়ে যেতে পারে, তা নিয়ে নানা আলোচনা। সোনার দামের ওঠানামার সঙ্গেই নজরে বিশ্ব অর্থনীতি এবং বাজারও।

    সোনার ইতিহাসে রেকর্ড!
    সোনার মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেই বড় তথ্য এল সামনে। যা দেখে রীতিমতো চোখ কপালে বিশ্ববাসীর। কোবেইসি লেটার একটি পোস্টে সোনার সর্বকালের সেরা ট্রেন্ডিং-এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করেছে। চলতি সপ্তাহে সোনার বাজারে তীব্র অস্থিরতা লক্ষণীয়। সোনার দাম যখন একের পর এক নতুন রেকর্ড গড়ছে, তখন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে। বর্তমানে সোনার যা দাম, তাতে গরিব মানুষদের সাধ্যের বাইরে চলে গিয়েছে। কিছুদিনেই তা মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরেও চলে যাবে। এই আবহে দ্য কোবেইসি লেটার দাবি করেছে, হলুদ ধাতুর বাজার সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, সোনার ইতিহাসে একদিনে বাজার মূলধনের বৃহত্তম পরিবর্তন রেকর্ড করেছে। শুক্রবার ভোরে এক্স-এ প্রকাশিত ওই প্ল্যাটফর্মের বিশ্লেষণ অনুসারে, একক ট্রেডিং সেশনের মধ্যে সোনার বাজার মূল্য অভূতপূর্ব $5.5 ট্রিলিয়ন ওঠানামা করেছে।

    কোবেইসি লেটারের পোস্টে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৯:৩০ থেকে সকাল ১০:২৫ (ভারতীয় সময়ে রাত ৮টা এবং রাত ৮.৩০)-এর মধ্যে, সোনার বাজার মূলধন প্রায় ৩.২ ট্রিলিয়ন ডলার হ্রাস পায়, যা প্রতি মিনিটে প্রায় ৫৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল। এরপরেই গোটা ঘটনা বদলে যায়। বিশ্লেষণ অনুসারে, সকাল ১০:২৫ থেকে বিকেল ৪:০০ বাজার বন্ধ হওয়ার মধ্যে, সোনার মূল্য আবার ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে ফিরে আসে। এক দিনেই, দুই বেলায় এই বিরাট বদল নিয়েই এখন আলোচনা বিশ্ব বাজারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিটকয়েনের মোট বাজার মূলধন প্রায় ৮৫০ বিলিয়ন ডলার বলে অনুমান করা হয়, যার অর্থ সোনার ইন্ট্রাডে পরিবর্তনগুলি সমগ্র ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের আকারের তিনগুণেরও বেশি ছিল।

    সোনার মূল্যবৃদ্ধির কারণ?

    বিশ্ববাজারে চলমান অস্থির পরিস্থিতি সোনার দামকে প্রভাবিত করছে। সোনার বাজার মূল্য বদল প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিনিয়োগকারীরা ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি, অস্পষ্ট সুদের হারের গতিপথ, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যে মুদ্রার স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগে, যে কারণে সোনার মতো নিরাপদ আশ্রয়স্থল সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোনা শুধু একটি ধাতু নয়, এটি একটি নিরাপদ বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবেও পরিচিত। যখন বাজারে অস্থিরতা থাকে, তখন বিনিয়োগকারীরা সোনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর ফলে সোনার দাম বাড়ে। গত কয়েক মাসে সোনার দাম যে দ্রুত বেড়েছে, তার পেছনে এই কারণই মূলত দায়ী।

    অন্যান্য ধাতু

    শুধু সোনা নয়, রুপো, প্ল্যাটিনাম এবং প্যালাডিয়ামের দামও অনেকটাই বেড়েছে। ২৪ ক্যারেট সোনার মতো রুপোও এখন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এই অবস্থা মধ্যবিত্তদের জন্য চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রুপো সাধারণত সোনার তুলনায় কম দামি হয়, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রুপোও অনেক দামি হয়ে গেছে। তবে রুপো সাধারণত সোনার তুলনায় কম দামে পাওয়া যায়, কিন্তু এর দাম বৃদ্ধির প্রবণতাও বর্তমানে স্পষ্ট। বর্তমানে বিয়ের মরশুম চলছে, তাও মানুষ সোনা কেনা কমিয়ে দিয়েছে। খুচরো বাজারে সোনা কেনা-বেচা ব্যাপক কমে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে বিপদ সঙ্কেত বলে মনে করছেন। যখন সাধারণ মানুষ সোনা কিনতে পারবে না, তখন দাম অবশ্যই কমবে।

