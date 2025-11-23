Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Punjab Latest Update: সংবিধানের ২৪০ ধারা কী? প্রয়োগ করলেই কেন্দ্রের কন্ট্রোলে আসবে, চটলেন মুখ্যমন্ত্রী

    কেন্দ্র সরকার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪০-এর অধীনে চণ্ডীগড়কে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর জন্য সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে সংবিধানের ১৩১ তম সংশোধনী বিল পেশ করা হবে বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু এই ২৪০ ধারা আদতে কী?

    Published on: Nov 23, 2025 11:14 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কেন্দ্র সরকার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪০-এর অধীনে চণ্ডীগড়কে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর জন্য সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে সংবিধানের ১৩১ তম সংশোধনী বিল পেশ করা হবে। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল চণ্ডীগড়ের প্রশাসনকে অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে একীভূত করা। লোকসভা সচিবালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই বিলের উদ্দেশ্য হল চণ্ডীগড়কে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪০-এর অন্তর্ভুক্ত করা। এই পদক্ষেপের ফলে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ এবং পুদুচেরির মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সমতুল্য হবে চণ্ডীগড়। বর্তমানে পঞ্জাব ও হরিয়ানার যৌথ রাজধানী চণ্ডীগড়ের প্রশাসন পঞ্জাবের রাজ্যপালের দ্বারা পরিচালিত হয়।

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। (ছবি সৌজন্যে এএফপি)
    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। (ছবি সৌজন্যে এএফপি)

    অনুচ্ছেদ ২৪০-এর অধীনে থাকা সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিজস্ব প্রশাসক রয়েছে। এই পরিবর্তন চণ্ডীগড়কে একটি স্বাধীন প্রশাসক দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪০ ভারতের রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য সরাসরি নিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। এটি রাষ্ট্রপতিকে সেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শান্তি, অগ্রগতি এবং সুশাসনের জন্য নিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। এই অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধিমালা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও আইনকে বাতিল বা সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে এবং এটি সংসদীয় আইনের মতোই আইনি বল এবং প্রভাব লাভ করে।

    পঞ্জাবের আপ সরকার প্রতিবাদ করছে, কারণ তাদের দাবি এই পদক্ষেপ পঞ্জাব ও হরিয়ানা উভয় রাজ্যের জন্যই একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল রাজনৈতিক বিষয়। আম আদমি পার্টির সাংসদ বিক্রমজিৎ সিং সাহনি এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান সহ অন্যান্য নেতারা এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। মান জোর দিয়ে বলেছেন যে চণ্ডীগড় সর্বদা পঞ্জাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ থাকবে।

    সাহনি বলেছেন যে চণ্ডীগড়ের বিভাজনের পর পঞ্জাবের রাজধানী হওয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে এবং কেন্দ্র বিভিন্ন চুক্তির অধীনে চণ্ডীগড়কে পঞ্জাবের রাজধানী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্রতিবাদকারী নেতাদের দাবি, এই সংশোধনী পঞ্জাবের ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ শেষ করার, রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকারগুলিতে আক্রমণ করার এবং পঞ্জাবকে তার রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার একটি ষড়যন্ত্র। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসেও কেন্দ্র অবসরপ্রাপ্ত আমলা কেজে আলফন্সকে চণ্ডীগড়ের স্বাধীন প্রশাসক নিয়োগ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তৎকালীন শিরোমণি আকালি দল-নেতৃত্বাধীন পঞ্জাব সরকারের তীব্র বিরোধিতার পর তা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল।

    News/News/Punjab Latest Update: সংবিধানের ২৪০ ধারা কী? প্রয়োগ করলেই কেন্দ্রের কন্ট্রোলে আসবে, চটলেন মুখ্যমন্ত্রী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes