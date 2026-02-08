'যোগাযোগের অনুমতি...,' যৌন অপরাধীর সঙ্গে কী সম্পর্ক দলাই লামার? বিবৃতি দিল বৌদ্ধ ধর্মগুরুর দফতর
হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় দলাই লামার দফতর একটি বিবৃতি জারি করে যে কোনও ধরনের কথিত সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।
মার্কিন অর্থলগ্নিকারী ও দণ্ডিত যৌন অপরাধী প্রয়াত জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে দলাই লামার কখনও দেখা হয়নি। সমস্ত বিতর্কে জল ঢেলে জানিয়ে দিল বৌদ্ধ ধর্মগুরুর দফতর। একাধিক সংবাদমাধ্যম মার্কিন বিচারবিভাগের (ডিওজে) নথি উদ্ধৃত করে দাবি করেছিল যে, এপস্টিন ফাইলস-এ দলাই লামার নাম ১৬৯ বার উল্লিখিত হয়েছে। কিছু প্রতিবেদন অনুসারে, দলাই লামার নামটি একাধিক ব্যক্তিগত ইমেল এবং 'ম্যাসেজ ফর ডামিস' শিরোনামের একটি বইয়ের সূচিপত্রে ছিল বলে দাবি করা হয়েছে, যা এপস্টিন মামলার রেকর্ডের অংশ হিসেবে পূর্বে প্রকাশিত ফাইলগুলিতে একটি স্ক্যান করা নথি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আবহে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় দলাই লামার দফতর একটি বিবৃতি জারি করে যে কোনও ধরনের কথিত সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।
রবিবার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘সম্প্রতি কিছু সংবাদ প্রতিবেদন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এপস্টিন ফাইলস-এর প্রসঙ্গ টেনে মহামান্য দলাই লামার সঙ্গে জেফ্রি এপস্টিনের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে নিশ্চিত করতে পারি যে মহামান্য দলাই লামা কখনও জেফরি এপস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেননি বা তাঁর পক্ষে কাউকে এপস্টাইনের সঙ্গে কোনও বৈঠক বা যোগাযোগের অনুমতি দেননি।' গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগ জেফ্রি এপস্টিন সংক্রান্ত নতুন বিপুল পরিমাণ নথি প্রকাশ্যে এনেছে। ‘এপস্টিন ফাইলস’ নামে পরিচিত এই ডকুমেন্টগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে বহু নাম- রাজনৈতিক, আর্থিক ও কর্পোরেট দুনিয়ার বহু বিখ্যাত ব্যক্তির। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নথিগুলির মধ্যে রয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষেরও বেশি ফাইল, ২,০০০টিরও বেশি ভিডিও, এবং প্রায় ১,৮০,০০০টি ছবি।
চিন সরকার নিয়ন্ত্রিত বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের কিছু প্রতিবেদনে ২০১২ সালের অক্টোবরের ইমেলগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তিব্বতি আধ্যাত্মিক নেতা এবং এপস্টিনের মধ্যে একটি বৈঠকের ইঙ্গিত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে দলাই লামা একটি অনুষ্ঠানে এপস্টিনের সঙ্গে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। এছাড়াও, ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যম ‘নেক্সটা টিভি’ দাবি করেছে যে দলাই লামার অনুসারী হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিরা এপস্টিনের সঙ্গে দেখা করে থাকতে পারেন, যা সম্ভাব্য পরোক্ষ সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গত বছর সাংবাদিক মাইকেল উলফ ‘ডেইলি বিস্ট’ পডকাস্টে উপস্থিত হয়ে কিছু দাবি করার পর এই বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে। উলফ এমন কিছু সমাবেশ সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, যেগুলোকে 'স্যালন' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং যা এপস্টিনের ম্যানহাটনের বাসভবনে আয়োজিত হতো ও সেখানে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন। উপস্থিতদের নাম উল্লেখ করার সময় দালাই লামার নামও অন্তর্ভুক্ত করেন এবং উলফ অনুমান করেন যে আধ্যাত্মিক নেতার উপস্থিতি, যদি থেকে থাকে, তবে তা তহবিল সংগ্রহ বা জনহিতকর কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে, কারণ বেশ কয়েকজন ব্যক্তি আর্থিক অনুদানের জন্য এপস্টিনের কাছে যেতেন বলে জানা যায়।
কে জেফ্রি এপস্টিন?
এক সময়ের ধনকুবের মার্কিন ফাইনান্সিয়ার জেফ্রি এপস্টিনের নাম জুড়ে আছে ভয়াবহ যৌন অপরাধের সঙ্গে। সম্প্রতি মার্কিন বিচার বিভাগ এপস্টিনের সঙ্গে সম্পর্কিত নথিপত্রের একটি বিশাল সংগ্রহ প্রকাশ করার পর এই বিতর্কটি আবার সামনে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নতুন প্রকাশিত নথিগুলোতে রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বব্যাপী পরিচিত ব্যক্তিবর্গ-সহ বিভিন্ন খাতের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত নামগুলোর মধ্যে রয়েছেন বর্তমান ও প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বিল ক্লিনটন, এছাড়াও বিল গেটস এবং ইলন মাস্ক-সহ অন্যান্য ব্যবসায়িক নেতারা।