    ডাম্বেল দিয়ে মারধর, ব্রেন ডেথ! দিল্লির অন্তঃসত্ত্বা SWAT কমান্ডোর করুণ পরিণতি, পরিবার...

    ২৭ বছর বয়সি কাজল ২০২২ সালে স্নাতক হন। কলেজে পড়ার সময়, গানৌরের বাসিন্দা অঙ্কুরের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়।

    Published on: Jan 30, 2026 12:34 PM IST
    By Sahara Islam
    প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কর্মী অঙ্কুর চৌধুরীর হাতে তাঁর স্ত্রী কাজল চৌধুরীর খুনের ঘটনায় তোলপাড় দিল্লি। চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের এসডব্লিউএটি-র কমান্ডো। এই আবহে মৃতার পরিবার দাবি করেছে, শ্বশুরবাড়িতে পণের জন্য হেনস্থার শিকার হন কাজল চৌধুরী। পণ হিসেবে কাজ এবং আরও নগদ টাকার দাবি করেছিলেন শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা।

    দিল্লির অন্তঃসত্ত্বা SWAT কমান্ডোর করুণ পরিণতি
    দিল্লির অন্তঃসত্ত্বা SWAT কমান্ডোর করুণ পরিণতি

    পুলিশ সূত্রে খবর, ২৭ বছর বয়সি মৃত মহিলা পুলিশ আধিকারিকের মঙ্গলবার গাজিয়াবাদের হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। এর ঠিক পাঁচদিন আগে স্বামীর হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, গত সপ্তাহে কাজলকে ডাম্বেল দিয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। দরজায় একাধিকবার মাথা ঠুকেও তাঁকে নির্যাতন করেন। সংসারের কোনও একটি বিষয়েই কাজল ও তাঁর স্বামী অঙ্কুর চৌধুরীর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সামান্য বচসার জেরেই কাজলের উপর হামলা করেন তিনি। অঙ্কুর দিল্লির ডিফেন্স মিনিস্ট্রির ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত। নিহতের বাবা রাকেশ অভিযোগ করেছেন যে তাঁর মেয়ে চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাই তাঁর অভিযোগ, মা ও তাঁর অনাগত সন্তান-সহ দু’জনকে খুন করেছে অঙ্কুর। তাঁর কথায়, 'আমরা বিয়ের সময় অঙ্কুরকে একটি বুলেট বাইক, সোনার গয়না এবং নগদ টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলেছিল যে আমাদের ছেলে যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত তাহলে গাড়িও পেত। পরে, আমার মেয়ে অঙ্কুরকে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মেয়ের উপর নির্যাতন বন্ধ করেনি। আমরা ওর সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথাও বলতে পারতাম না।'

    পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৭ বছর বয়সি কাজল ২০২২ সালে স্নাতক হন। কলেজে পড়ার সময়, গানৌরের বাসিন্দা অঙ্কুরের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ২০২৩ সালের নভেম্বরে, দুই পরিবারের সম্মতিক্রমে তাঁরা বিয়ে করেন। কাজলের মা বলেন, তাঁরা মেয়ের বিয়েতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। এমনকী বিয়ের জন্য তাঁরা ঋণও নিয়েছিলেন। ২২ জানুয়ারি, পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয় যখন কাজলের ভাই নিখিলকে ফোন করে বোনের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান অঙ্কুর। এরপরই কাজলের বাড়িতে ছুটে যান তাঁর বাড়ির লোকজন। গুরুতর আহত কাজলকে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। নিখিলের কথায়, ‘জামাইবাবু ফোন করে বলেছিল, এই কল রেকর্ড করে রাখ, প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে। আমি তোমরা বোনকে খুন করছি। পুলিশ আমার কিছুই করতে পারবে না।’ নিখিল আরও জানিয়েছেন, ‘ওই ফোনের পাঁচ মিনিট পরে ফের ফোন করে অঙ্কুর। বলে, ‘ও মরে গিয়েছে। হাসপাতালে যাও।’ নিখিল আরও অভিযোগ করেছেন, কাজলের শাশুড়ি এবং দুই ননদ লাগাতার তাঁকে পণের জন্য হেনস্থা করতেন। তিনি বলেন, 'বিয়ের প্রায় পর পরই অঙ্কুরের পরিবার যৌতুক নিয়ে মন্তব্য করতে শুরু করে। বিয়ের পর কাজল সোনিপথে তাঁর শ্বশুরবাড়ির পরিজনদের সঙ্গেই থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু ক্রমশ এই ধরনের পারিবারিক বিরোধের কারণে পরবর্তীতে অঙ্কুর এবং কাজল একটি ফ্ল্যাটে চলে যায় মোহন গার্ডেনে।'

    মঙ্গলবার কাজলের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় এবং পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে দাহ করা হয়। এই ঘটনায় খুনের মামলা রুজু হয়েছে অঙ্কুরের বিরুদ্ধে। গ্রেফতারের পর বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে যে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে।

