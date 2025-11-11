Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বিস্ফোরক থেকে চিকিৎসকদের গ্রেফতারি! একই সুতোয় বাঁধা দিল্লি বিস্ফোরণ? বাড়ছে রহস্য

    দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার সামনে সোমবার সন্ধ্যায় প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের শক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে একটি গাড়ির দরজা ছিটকে গিয়ে পড়ে প্রায় একশো মিটার দূরে।

    Published on: Nov 11, 2025 2:49 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ফরিদাবাদ কাণ্ডে তিন অভিযুক্ত চিকিৎসকের গ্রেফতারি দিয়ে। রাজধানী দিল্লির উপকণ্ঠে, হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে প্রায় ৩,০০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছিল আল ফালাহ হাসপাতালের চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলকে। এর আগে গুজরাট পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড সন্ত্রাস যোগ সন্দেহে গ্রেফতার করা এক হায়দরাবাদি চিকিৎসকের কাছ থেকে চার কিলোগ্রাম রাইসিন তৈরির উপাদান উদ্ধার করেছে। এছাড়াও কাশ্মীরি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাঠারকে গ্রেফতার করে তার লকার থেকে একে-৪৭ রাইফেল ও গুলি উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তারমধ্যেই সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। তিনটি ঘটনা কি একই সুতোয় বাঁধা?

    একই সুতোয় বাঁধা দিল্লি বিস্ফোরণ? (Sathiya )
    একই সুতোয় বাঁধা দিল্লি বিস্ফোরণ? (Sathiya )

    দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার সামনে সোমবার সন্ধ্যায় প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের শক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে একটি গাড়ির দরজা ছিটকে গিয়ে পড়ে প্রায় একশো মিটার দূরে। ঘটনায় অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত ২০ জন। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশেপাশের গাড়িগুলি ভস্মীভূত হয়, রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ধাতব টুকরো, ভাঙাচোরা কাচ এবং গাড়ির অংশ। হরিয়ানায় নিবন্ধিত একটি হুন্ডাই আই-২০ গাড়িতে এই বিস্ফোরণ হয়। গাড়িটি ধীর গতিতে এসে সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল এবং তার পরেই বিস্ফোরণ। এই ঘটনায় তিন চিকিৎসক - আদিল আহমেদ রাদার, মুজাম্মিল শাকিল ও আহমেদ মহিউদ্দিন সৈয়দের যোগ পাওয়া গেছে কিনা তা এখনই বলতে নারাজ তদন্তকারীরা। এই দুই ঘটনাকে যোগ করার সময় এখনও আসেনি। এই ধরনের কোনও প্রমাণ নেই। পুলিশের তদন্ত একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। তবে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর ও হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে রাঠার ও শাকিলকে গ্রেফতারের পর উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২,৯০০ কিলোগ্রাম বোমা তৈরির উপকরণ, যা মূলত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, লালকেল্লার বিস্ফোরণেও এই একই রাসায়নিক ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সিসিটভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি দ্রুত কাজ করছে। সবদিকে খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'তদন্তে যা উঠে আসবে, তা জনসমক্ষে আনা হবে।'

    চিকিৎসক ও ‘রাইসিন’

    গত ৭ নভেম্বর গুজরাটে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত চিকিৎসক আহমেদ মহিউদ্দিন সৈয়দ। তার কাছ থেকে চার কিলোগ্রাম রাইসিন তৈরির উপাদান উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও তার কাছে ৩টি হ্যান্ডগানও ছিল। গুজরাট এটিএস-এর আশঙ্কা, ওই চিকিৎসক মারাত্মক বিষ ‘রাইসিন’ নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যেই ক্যাস্টর–বিন মেশ সংগ্রহ করেছিলেন। রাইসিন বা রিসিন এমন এক বিষ, যা বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী জৈব রাসায়নিক হিসেবে পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এটিকে ‘গ্রেড বি বায়োলজিক্যাল উইপন এজেন্ট’ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। একইসঙ্গে, ‘কেমিক্যাল উইপনস কনভেনশন’-এর অধীনে এটি ‘স্কেডিউল-ওয়ান’ অস্ত্র হিসেবেও চিহ্নিত। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তিনি দিল্লি, লখনৌ ও আহমেদাবাদের জনবহুল বাজার, বিশেষ করে খাবার মার্কেট এলাকায় নাশকতার পরিকল্পনা করেছিল ওই চিকিৎসক। গুজরাট এটিএস–এর আধিকারিকদের মতে, 'এই বিষ বিশ্বের অন্যতম ভয়ঙ্কর জৈব অস্ত্র। ধৃত চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া উপাদানগুলি বড় কোনও ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে।' তদন্ত চলছে রাইসিন-চক্রের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য।

    অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট

    রবিবার উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাঠারকে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই প্রায় ৩০০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট-সহ এই বিপুল বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির অন্যান্য সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয় ফরিদাবাদ থেকে। একই সঙ্গে মুজাম্মিল শাকিল নামে জম্মু ও কাশ্মীরের আরও এক চিকিৎসকের সন্ধান পেয়েছিল পুলিশ। সে ফরিদাবাদের আল ফালাহ হাসপাতালে কাজ করছিল। হাসপাতালের রেকর্ড অনুসারে সে ক্যাম্পাসেই থাকত। তবে পুলিশ ফরিদাবাদে তার আরও দুটি বাড়ির খোঁজ পায়। সেই দুই বাড়ি থেকেই এ দিন বিস্ফোরক পদার্থ ভর্তি ১২টি স্যুটকেস এবং ডেটোনেটর, টাইমারের মতো আরও বিভিন্ন বোমা তৈরির উপকরণ পেয়েছে পুলিশ। তার এক মহিলা সহকর্মীর গাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল এবং কিছু গুলি। মহিলাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

    কাশ্মীর সংযোগ

    গত ২৭ অক্টোবর শ্রীনগরের রাস্তা ছেয়ে গিয়েছিল জইশ গোষ্ঠীকে সমর্থকারী পোস্টারে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ঘেঁটে পুলিশ আদিলকে চিহ্নিত করে। তাঁকেই ওই সমস্ত পোস্টার দেওয়ালে সাঁটতে দেখা গিয়েছিল। ন’দিনের মাথায় গত ৬ নভেম্বর আদিলকে গ্রেফতার করা হয় উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের অম্বালা রোডের একটি হাসপাতাল থেকে। গত বছর পর্যন্ত অনন্তনাগের জিএমসি-তে কাজ করত আদিল। সেখানে তার লকারের ভিতর থেকে আরও একটি একে-৪৭ রাইফেল এবং আরও গোলাবারুদ পাওয়া গিয়েছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে যে নেটওয়ার্কের উগ্রবাদী প্রচেষ্টা ২০২১-২২ সালে শুরু হয়েছিল। প্রথমে হাশিম নামে একজন ব্যক্তির নির্দেশনায় এবং পরে উপত্যকায় ডঃ ওমরের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হয়। সাহারানপুরে অবস্থানরত ডঃ আদিলকে গ্রেফতার করে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। তিনি পুলিশকে সহকর্মী ডাক্তারদের কাছে নিয়ে যান, যার মধ্যে ডঃ মুজামিলও ছিল। যার দরুন ফারিদাবাদ হয়ে ওঠে প্রধান বিস্ফোরক উদ্ধারস্থল।

    দিল্লিতে বিস্ফোরণ

    এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে ‘সন্ত্রাসবাদী হামলা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, তবে পুলিশ ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করেছে ‘আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট’–এর আওতায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, এটি কী আত্মঘাতী হামলা ছিল? আদিল ও মুজাম্মিলের গ্রেফতার এবং বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরির উপকরণ উদ্ধার হওয়ার পর পুলওয়ামার চিকিৎসক উমর মহম্মদ আতঙ্কে পড়েছিলেন কিনা, তা নিয়েও চলছে অনুসন্ধান। সন্দেহ, ভয় এবং হতাশার চাপে পড়ে তিনি হয়তো আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

    News/News/বিস্ফোরক থেকে চিকিৎসকদের গ্রেফতারি! একই সুতোয় বাঁধা দিল্লি বিস্ফোরণ? বাড়ছে রহস্য
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes