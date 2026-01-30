'ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা...,' নিপা ভাইরাস কী মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ল ভারতে? কী বলছে WHO?

'ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা...,' নিপা ভাইরাস কী মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ল ভারতে? কী বলছে WHO?
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে এই মাসে দুই জন নিপা ভাইরাসের আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) শুক্রবার জানিয়েছে যে ভারত থেকে নিপা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার 'ঝুঁকি কম' এবং বর্তমানে ভ্রমণ বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রয়োজন নেই, রিপোর্ট হওয়া দুটি সংক্রমণের ঘটনার পরেও। ভারতে নিপা ভাইরাসে আক্রান্তের খবর প্রকাশের পর এশিয়ার বেশ কয়েকটি অঞ্চলের বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা জোরদার করা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সামনে আসার পরেই থাইল্যান্ড, নেপাল এবং তাইওয়ান-সহ বিভিন্ন দেশ স্ক্রিনিং ও নজরদারি বাড়িয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে এই মাসে দুই জন নিপা ভাইরাসের আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছে। ওই দুইজন স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে ভাইরাস ধরা পড়েছে। স্বাস্থ্য দফতর দ্রুত করোনা ভাইরাসের মতো সক্রিয় নজরদারি, রোগ শনাক্তকরণ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছে। এই আবহে নিজস্ব ওয়েবসাইটে 'হু' জানিয়েছে যে এই মুহূর্তে ভাইরাসটি মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কোনও প্রমাণ নেই এবং দেশীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ঝুঁকি 'কম' রয়েছে। তাই তারা ভ্রমণ বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা বা গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা আরোপের সুপারিশ করছে না। অন্যদিকে, ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অনুসারে, 'নিপা ভাইরাস রোগটি কোনও বড় ধরনের প্রাদুর্ভাব নয় এবং এটি কেরলের দু’টি জেলা অর্থাৎ কোঝিকোড় ও মালাপ্পুরমেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সাধারণ মানুষের নিজেদের এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।'
নিপা ভাইরাস কী?
নিপা একটি জুনোটিক ভাইরাস, অর্থাৎ এটি প্রাণী থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়- প্রধানত বাদুড় এবং অসংক্রামিত খাদ্যের মাধ্যমে। 'হু' জানিয়েছে, এটি মানুষ থেকে মানুষেও ছড়াতে পারে, বিশেষত সরাসরি বা দীর্ঘ সময়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মাধ্যমে, তবে এতে দ্রুত বিস্তার পাওয়া সাধারণ নয়। মৃত্যুহার ইতিহাসে সাধারণত ৪০–৭৫ শতাংশ পর্যন্ত থাকতে পারে।
নিপা ভাইরাসের লক্ষণ কী?
রোগের আরম্ভিক লক্ষণগুলি ফ্লু-এর মতো-জ্বর, মাথাব্যথা ও শক্তি কমে যাওয়া। কিন্তু তা দ্রুত মারাত্মক নিউরোলজিক্যাল রোগ বা ফুসফুস সমস্যায় পরিণত হতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে, খিঁচুনি হতে পারে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই কোমায় চলে যেতে পারে মানুষ।
টিকা ও চিকিৎসা
এই ভাইরাসের জন্য বর্তমানে কোন অনুমোদিত টিকা বা নির্দিষ্ট ওষুধ নেই; বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ ও সহায়ক চিকিৎসা ছাড়া আর কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। আরও 'হু' ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন, যেমন পরিচ্ছন্নতা ও বাদুড় বা সন্দেহজনক উৎস থেকে খাবার এড়িয়ে চলা, ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ।