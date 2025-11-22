Edit Profile
    সাবধান! ক্রেডিট কার্ডের বিল না দিতে পারলে কী করবেন? ক্রেডিট স্কোরও ঠিক থাকবে

    বারবার মিস করা পেমেন্টগুলি বিশেষ ক্ষতি করে এবং বছরের পর বছর ধরে আপনার ক্রেডিট রিপোর্ট ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে।

    Published on: Nov 22, 2025 10:49 PM IST
    By Sahara Islam
    বর্তমানে আমার ক্রেডিট কার্ডের বিল ১ লক্ষ টাকা। গত দুই মাসে আমি ৪০,০০০ টাকা বিল পরিশোধ করেছি এবং এখনও ৬০,০০০ টাকা বাকি রয়েছে। এই অবশিষ্ট ব্যালেন্স কী আমার ক্রেডিট স্কোরের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে? যদি আমি পুরো টাকা পরিশোধ করার জন্য পার্সোনাল লোন নিই, তাহলে কি আমার ক্রেডিট স্কোরের ক্ষতি হবে? এই মুহূর্তে আমি উদ্বিগ্ন কারণ, আমি শুনেছি যে কম স্কোর ভবিষ্যতে ঋণ পাওয়া কঠিন করে তোলে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এমনই প্রশ্ন করেছিলেন একজন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী।

    ক্রেডিট কার্ডের বিল না দিতে পারলে কী করবেন? (সৌজন্যে টুইটার)
    ক্রেডিট কার্ডে ৬০,০০০ টাকা বকেয়া ব্যালেন্স থাকলে তা আপনার ক্রেডিট স্কোরকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এর প্রভাব মূলত ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার এবং পরিশোধের উপর নির্ভর করে। আপনার ক্রেডিট লিমিট আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা হলে ক্রেডিট ইউটিলাইজেশন রেশিও (CUR) প্রায় ৬০ শতাংশ। ধারাবাহিকভাবে উচ্চ CUR আপনার ক্রেডিট স্কোর কমিয়ে দিতে পারে। যদি ৬০,০০০ টাকা আপনার উপলব্ধ সীমার একটি বড় অংশ হয়, তাহলে নেতিবাচক প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ এটি ধার করা ফান্ডের উপর অত্যধিক নির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়।

    ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার

    আপনার ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধের ধরণগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি নিয়মিতভাবে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেন অথবা কমপক্ষে ন্যূনতম পরিমাণের পরিবর্তে সময়মতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন তবে আপনার স্কোরের উপর নেতিবাচক প্রভাব কম পড়বে। কয়েক মাস ধরে কেবলমাত্র ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ প্রদান করা অথবা ক্রেডিট এজেন্সিগুলিতে পেমেন্ট মিস করা বা বিলম্বিত করা আপনার স্কোরকে মারাত্মকভাবে হ্রাস করতে পারে। বারবার মিস করা পেমেন্টগুলি বিশেষ ক্ষতি করে এবং বছরের পর বছর ধরে আপনার ক্রেডিট রিপোর্ট ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে। যা আপনার ক্রেডিট যোগ্যতা হ্রাস করে এবং ভবিষ্যতের ঋণের উপর উচ্চ হারে সুদ বসতে পারে।

    ৬০,০০০ টাকা বিল পরিশোধের জন্য পার্সোনাল লোন নেওয়ার সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়ই রয়েছে। ক্রেডিট কার্ডের ব্যালেন্স ক্লিয়ার করলে CUR উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, যা সাধারণত আপনার ক্রেডিট স্কোরকে বাড়িয়ে দেয়। আপনার ক্রেডিট কার্ডের বিল মেটাতে সক্ষম না হন, তাহলে ইএমআই-এ কনভার্ট করতে পারেন। এবং আপনি যদি তা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করতে পারেন, তাহলে ক্রেডিট স্কোর উন্নত হবে। অন্যদিকে, পার্সোনাল লোনের আবেদনের পর আপনার ক্রেডিট রিপোর্টকে খতিয়ে দেখা শুরু হয়। যার ফলে স্কোরের পরিমাণ সামান্য হলেও সাময়িকভাবে কমে যায়। এছাড়াও পার্সোনাল লোনের ইএমআই মিস করলে আপনার স্কোরের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। আপনার সমস্ত লোন, ক্রেডিট কার্ডের বিল সময়মতো পরিশোধ করা এবং অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ঋণ এড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

    অতএব, যদি আপনার ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার বেশি বা পেমেন্ট-এ অসঙ্গতি থাকে, তাহলে ৬০,০০০ টাকার পরিমাণ আপনার স্কোরের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে, যদি একটি পার্সোনাল লোন আপনার ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার কমাতে সাহায্য করে এবং সময়মত ইএমআই পরিশোধে সহায়তা করে, তাহলে আপনার ক্রেডিট স্কোর বাড়তে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার ক্রেডিট প্রোফাইলকে উপকৃত করে এমন মজবুত আর্থিক অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। ক্রেডিট কার্ড একসময় শুধু ধনীরাই ব্যবহার করত। আর এজ সেই ক্রেডিট কার্ডই জায়গা করে নিয়েছে দেশের সাধারণ মানুষদের পকেটেও। শুধুমাত্র ঋণ নিতেই যে এই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হয়, বিষয়টা এমন নয়। আসলে বিভিন্ন ব্যক্তির আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি বিষয়ও।

