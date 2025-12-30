Edit Profile
    খালেদা জিয়ার ভারত সমীকরণ: ‘দাসত্ব’ আক্রমণ থেকে সন্ত্রাসবিরোধী শপথ

    খালেদা জিয়া বিএনপিকে ‘বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষক’ হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে নীতিমালা তৈরি করেছেন।

    Published on: Dec 30, 2025 12:01 PM IST
    By Sahara Islam
    বাংলাদেশ যখন এক চরম রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই না ফেরার দেশে চলে গেলেন রাজনীতির অন্যতম স্তম্ভ তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। মঙ্গলবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি হৃদরোগ ও ফুসফুসের সংক্রমণের পাশাপাশি নিউমোনিয়ায়ও ভুগছিলেন।

    খালেদা জিয়ার ভারত সমীকরণ

    বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। খালেদা জিয়া ৩ বার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন। তাঁর প্রথম মেয়াদ ছিল ১৯৯১ সালের। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হলেও তা ছিল স্বল্পস্থায়ী। ১০ অক্টোবর ২০০১ থেকে ২৯ অক্টোবর ২০০৬-এর মধ্যে তাঁর তৃতীয় টার্মে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপার্সন ছিলেন। ১৯৯১ সালে গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাকে সংসদীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য তাঁকে বিশেষ কৃতিত্ব দেওয়া হয়। গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারকারী দুই নারীর মধ্যে খালেদা জিয়া ছিলেন একজন। অন্যজন পাঁচবারের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লিগ নেত্রী শেখ হাসিনা। খালেদা জিয়া ও হাসিনার মধ্যে ভারতের প্রতি নীতিগত ভিন্নতা লক্ষণীয় ছিল।

    খালেদা জিয়া মূলত বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারত-সম্পর্ককে দেখতেন। তিনি ভারতীয় ট্রানজিট অধিকার প্রত্যাখ্যান করেছেন, যুক্তি দিয়েছিলেন এটি দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন। ১৯৭২ সালের ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিরোধিতা করেন, কারণ তিনি মনে করতেন এটি দেশের স্বার্থকে শিথিল করেছে। 'দাসত্ব চুক্তি' বলে অভিহিত করেছিলেন। খালেদা জিয়ার সরকার তিস্তার জলবন্টন, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং অবৈধ অভিবাসনের মতো বিষয়গুলি নিয়ে ভারতের সঙ্গে সংঘাতমূলক অবস্থান বজায় রেখেছিল। বরাবরই নয়া দিল্লি থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন বাংলাদেশের এই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ভারতের ফারাক্কা ব্যারাজেরও সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ফারাক্কা ব্যারাজ দিয়ে যখন জলের দরকার হয় তখন বন্ধ করে দেয়, যখন প্রয়োজন হয় তখন দেওয়া হয় না, এটা দুঃখজনক। এটা বন্ধুত্ব নয়। এসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। একজনের মাথা উঁচু থাকবে আরেকজনের নিচু থাকবে এটা বন্ধুত্ব নয়। ভারতের সঙ্গে যেসব চুক্তির কথা শোনা যাচ্ছে, তা জনগণের পক্ষে নয়। চুক্তিগুলি জনগণের বিপক্ষে।'

    খালেদা জিয়া বিএনপিকে ‘বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষক’ হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে নীতিমালা তৈরি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালে ঢাকায় এক সমাবেশে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ভারতের ট্রানজিট শুল্কমুক্ত ব্যবহারের সমালোচনা করেছিলেন। তবে জিয়ার নীতিগত মনোযোগ শুধু বিরোধিতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি বাংলাদেশের জন্য স্পষ্ট লাভ ও ভারসাম্য নিশ্চিতকরণেও গুরুত্ব দিতেন। ডাক সংবাদপত্র ঢাকা ট্রিবিউন-এর ২০১৪ সালের প্রতিবেদনে তিনি বলেছেন, তিস্তা জল চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ট্রানজিট অনুমতির ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। বিএনপি সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০০২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া চিন সফরে যান। সে সময় ভারতকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশ ও চিনের মধ্যে ‘এগ্রিমেন্ট অন কোঅপরেশন বিটুইন বাংলাদেশ এ্যান্ড চায়না অন মিলিটারি কোঅপরেশন’-শিরোনামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি অনুযায়ী, চিনের কাছ থেকে বাংলাদেশ অস্ত্র, সরঞ্জাম, ট্যাঙ্ক, ফ্রিগেট, সাবমেরিন ক্রয় করে। এছাড়া চুক্তিতে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিষয়টিও ছিল।

    ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বাংলাদেশে বিএনপি সরকারের আমলে আরও অশান্ত হয়ে উঠেছিল ভারতের ‘সেভেন সিস্টারস’ বা ‘সাত বোন’। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অশান্তির মূল কারিগর ছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। জানা যায়, উত্তর–পূর্ব ভারতে উলফা এবং এনএসসিএনের মতো সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলি সেই সময়ে অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। অভিযোগ ওঠে, ওই সংগঠনগুলির নেতাদের বেশিরভাগই আশ্রয়স্থল ছিল বাংলাদেশ। সে দেশের মাটি ব্যবহার করেই ভারতে একের পর এক হামলার ষড়যন্ত্র করেছিল তারা। তবে নয়াদিল্লির এই অভিযোগ বারবার খণ্ডন করেছে বাংলাদেশের তৎকালীন বিএনপি সরকার। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বাংলাদেশের মাটিতেই গ্রেপ্তার হয়েছিল উলফা কমান্ডার অরবিন্দ রাজখোয়া, অনুপ চেটিয়ার মতো নেতারা। পরে শেখ হাসিনার আমলে তাদের ভারতে প্রত্যর্পণ করা হয়। শুধু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেওয়া নয়। সেই সময়ে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অস্ত্র এবং বিস্ফোরক উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করত বলেও জানা যায়। এছাড়াও ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহলে যাওয়ার পথ হিসেবে ১৯৯২ সালের ২৬ জুন তিন বিঘা জমি ইজারা পায় বাংলাদেশ। এটিই পরিচিত হয় তিন বিঘা করিডোর নামে। বাংলাদেশের ভেতরে ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল এবং ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল রয়েছে। ১৯৭৪ সালের চুক্তির আওতায় ২০১১ সালের স্বাক্ষরিত প্রটোকলের মাধ্যমে এসব ছিটমহল বিনিময় করে দুই দেশ। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে সাড়ে ৬ কিলোমিটার অচিহ্নিত সীমানা এবং অপদখলীয় ভূমি সমস্যারও সমাধান করা হয় এর মাধ্যমে।

    ঢাকায় যখন আওয়ামী লিগ ক্ষমতায়, তখন বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রীয় সফরে নয়া দিল্লিতেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, যাতে দুপক্ষের মধ্যে সম্পর্কে একটা ‘নতুন সূচনা’ সম্ভব হতে পারে। মনমোহন সিংয়ের ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বে (২০০৪-২০১৪) তিনি একাধিকবার খালেদা জিয়ার সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছেন। এরমধ্যে ২০০৬ সল্অ বধি খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের অবকাশে দুই রাষ্ট্র প্রধানের দেখা হয়েছে। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন ঢাকায় যান, তখনও তিনি দেখা করেছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে। এরপর ২০১৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে খালেদা জিয়ার সাক্ষাতে ফের বিএনপির নেতাকর্মীরা উজ্জীবিত হয়েছিল। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জোর চেষ্টা চালায় রাজনৈতিকভাবে চরম বেকায়দায় থাকা বিএনপি। তবে ভারতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক কখনই পুরোপুরি মেরামত হয়নি

    মঙ্গলবার শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, ‘প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ঢাকায় প্রয়াত হয়েছেন। এই খবরে আমি অত্যন্ত শোকাহত। তাঁর পরিবার এবং বাংলাদেশের সকলকে সমবেদনা জানাই। সর্বশক্তিমান তাঁর পরিবারকে এই ক্ষতি সামলানোর সাহস দিন।’ ২০১৫ সালে ঢাকায় খালেদার সঙ্গে মোদির সাক্ষাৎ হয়। সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাংলাদেশের উন্নতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আশা করি, খালেদার ঐতিহ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিতেই আরও এগিয়ে যাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। খালেদার আত্মা শান্তিতে ঘুমোক।’ দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন খালেদা। চলতি মাসের শুরুতেই তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দ্রুত আরোগ্য কামনা করেও বার্তা দেন।

