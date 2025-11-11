Edit Profile
    মসজিদের কাছে ২ ঘণ্টা পার্কিং! কোন পথে লালকেল্লায় পৌঁছয় 'ঘাতক i20'?

    Published on: Nov 11, 2025 4:35 PM IST
By Sahara Islam

    Published on: Nov 11, 2025 4:35 PM IST
    By Sahara Islam
    দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে হরিয়ানার নম্বর প্লেট থাকা একটি ‘হুন্ডাই আই২০’ গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। মৃত্যু হয় কমপক্ষে ১৩ জনের। আহতের সংখ্যা ২০। ওই গাড়িতে বিস্ফোরক ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। আর সেই অনুসন্ধান করতে গিয়ে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়িটি সোমবার কখন, কোথায় গিয়েছিল, তা নিশ্চিত হতে চাইছেন দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা।

    কোন পথে লালকেল্লায় পৌঁছয় 'ঘাতক i20'? (ANI Grab )
    কোন পথে লালকেল্লায় পৌঁছয় 'ঘাতক i20'? (ANI Grab )

    দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল জানিয়েছে, রাজধানীর বিস্ফোরণে মূল অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছে কাশ্মীরের চিকিৎসক উমর উন নবি, যে হরিয়ানার ফরিদাবাদ মডিউলের সদস্য ছিল। সম্প্রতি তার সহযোগী দুই চিকিৎসক- মুজাম্মিল শাকিল ও আদিল আহমেদ রাঠারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের সন্দেহ, লালকেল্লার পাশে নেটাজি সুভাষ মার্গে যে সাদা গাড়িটি বিস্ফোরিত হয়, তাতে উমরই ছিল চালকের আসনে। মালা গাঁথার মতো করে একের পর এক সিসিটিভি ফুটেজ জুড়ে জুড়ে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরিত গাড়িটির অন্তিম যাত্রার পুরোটা ইতিমধ্যেই সাজিয়ে ফেলেছে দিল্লি পুলিশ।

    ‘হুন্ডাই আই২০'-এর গতিবিধি

    তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সোমবার তিনজন আরোহীকে নিয়ে ‘ঘাতক’ গাড়িটি বাজার এলাকা থেকে যাত্রা শুরু করে। বিকেল ৪টে নাগাদ গাড়িটি লালকেল্লার কাছে পার্কিংয়ে প্রবেশ করে। সুনেহরি মসজিদের কাছে এক পার্কিং লটে পৌঁছয়। সেখানেই প্রায় দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িটি। সন্ধ্যে ৬ টা ৪৫ মিনিট নাগাদ গাড়িটিকে সেই পার্কিং থেকে বের হতে দেখা যায়। পুরনো দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ইউ-টার্ন নেয় গাড়িটি। এরপরে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, ছাতা রেল চক দিয়ে 'ঘাতক' গাড়িটি লোয়ার সুভাষ মার্গের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক এর কয়েক মিনিট পর সন্ধ্যা ৬ টা ৫২ মিনিটে, লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে সুভাষ মার্গে একটি ট্র্যাফিক সিগন্যালে গাড়ির গতি কমলে বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে গাড়িটি একটি সিগন্যালের দিকে এগিয়ে আসছিল এবং বিস্ফোরণের সময়ে তার গতি কমে গিয়েছিল।

    দিল্লিতে জোরালো গাড়ি বিস্ফোরণ

    লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের গেট নম্বর ১-এর সামনে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দেয় গোটা এলাকা। বিস্ফোরণটি এতই শক্তিশালী ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়। আরোহীরাও কেউ রক্ষা পায়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, গাড়িটিতে ব্যবহৃত হয়েছিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল অয়েল, যা শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত একধরনের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক। এই রাসায়নিকের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট হয় ভয়াবহ আগুন ও ধোঁয়ার স্তম্ভ। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের ২২টি যানবাহনে, যার মধ্যে ৬টি গাড়ি, দুটি ই-রিকশা, একটি অটো এবং একটি বাস ছিল। পুলিশ গাড়ির নিবন্ধিত মালিক মহম্মদ সলমনকে গুরুগ্রাম থেকে ধরেছে। সলমন জানিয়েছে, সে গাড়িটি দেবেন্দ্র নামক এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছিল, যে এটি এরপর আম্বালার অন্য কারও কাছে বিক্রি করে। পুলিশ এখন প্রত্যেক ক্রেতার বিষয়ে তদন্ত করছে।পুলিশ ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করেছে ‘আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট’-এর আওতায়।

    অন্যদিকে, দিল্লির লালকেল্লায় কাছে বিস্ফোরণের পর দেশের সব কয়টি মেট্রো শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বই ও পুণেতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ শহরের প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের সমস্ত জেলার পুলিশকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। লখনউ থেকে জারি করা নির্দেশিকায় সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে টহল এবং তল্লাশি অভিযান জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

