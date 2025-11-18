White Collar Terrorist Shaheen: তিন মুসলিম দেশের সাথে শাহিন ও তার ভাইয়ের যোগ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা

Edit Profile
    White Collar Terrorist Shaheen: তিন মুসলিম দেশের সাথে শাহিন ও তার ভাইয়ের যোগ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা

    ইউপি এটিএসের এক অফিসার বলেছেন, 'শাহিন ২০১৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় দুই বছর সৌদি আরবে ছিল। সে সেখানে চিকিৎসা ক্ষেত্রেই কর্মরত ছিল।' এদিকে শাহিনের ভাই পারভেজের মলদ্বীপ সফর নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। 

    Nov 18, 2025 10:11 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    'হোয়াইট কলার জঙ্গি মডিউল' মামলায় গ্রেফতার ডঃ শাহিন শহিদ এবং তাঁর আটক হওয়া ভাই ডঃ পারভেজের বিদেশ সফর নিয়ে তদন্ত চলছে। তাদের বিদেশি নেটওয়ার্ক এবং আর্থিক সাহায্যের বিশদ জানতে চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। এই আবহে ইউপি অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ভাই-বোনের আন্তর্জাতিক ভ্রমণেই সম্ভাব্য উগ্রপন্থী নেটওয়ার্কের তদন্তের মূল লিঙ্ক থাকতে পারে। সৌদি আরব ও তুরস্ক ছাড়াও তদন্তের পরিধিতে এখন যুক্ত হয়েছে আরেক মুসলিম দেশ মলদ্বীপে।

    'হোয়াইট কলার জঙ্গি মডিউল' মামলায় গ্রেফতার ডঃ শাহিন শহিদ এবং তাঁর আটক হওয়া ভাই ডঃ পারভেজের বিদেশ সফর নিয়ে তদন্ত চলছে।
    'হোয়াইট কলার জঙ্গি মডিউল' মামলায় গ্রেফতার ডঃ শাহিন শহিদ এবং তাঁর আটক হওয়া ভাই ডঃ পারভেজের বিদেশ সফর নিয়ে তদন্ত চলছে।

    টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে ইউপি এটিএসের এক অফিসার বলেছেন, 'শাহিন ২০১৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় দুই বছর সৌদি আরবে ছিল। সে সেখানে চিকিৎসা ক্ষেত্রেই কর্মরত ছিল।' এই আবহে তদন্তকারী সংস্থাগুলি এটা অনুসন্ধান করছে যে শাহিন কোন শহরে থাকত, কোন হাসপাতাল বা মেডিক্যাল ইউনিটের সাথে সে যুক্ত ছিল এবং কাদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি তালিকায় থাকা কারও সঙ্গে তার দেখা হয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। একই সময়ের মধ্যে, তার আর্থিক লেনদেন, স্থানীয় যোগাযোগ এবং সন্দেহজনক রেফারেন্সগুলি ম্যাপ করা হচ্ছে।

    এদিকে শাহিনের ভাই পারভেজের মলদ্বীপ সফর নিয়েও সন্দেহ রয়েছে গোয়েন্দাদের মনে। এটিএস খতিয়ে দেখছে, পারভেজ যখন মলদ্বীপে ছিল, তখন কোনও জঙ্গি বা উগ্রপন্থী সেখানে উপস্থিত ছিল কি না; বা অনলাইনে কোনও উগ্রপন্থীর সাথে পারভেজের কথা হত কি না। এদিকে বিদেশে পারভেজের চাকরির ইতিহাস, ব্যাঙ্কিং ট্রেইলের বিশ দ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এদিকে তুর্কি নাগরিকদের সঙ্গে অনলাইনে যোগাযোগ ছিল পারভেজের। এই বিষয়টি এজেন্সিগুলির উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে। এদিকে এক তুর্কি নাগরিকের সঙ্গে শাহিনও অনলাইনে কথা বলত বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি এখন ওই ব্যক্তির পরিচয়, ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট খুঁজে বের করতে চাইছে। শাহিনের জঙ্গি কার্যক্রমকে সেই তুর্কি নাগরিক প্রভাবিত বা পরিচালনা করত কি না, সেই বিষয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

