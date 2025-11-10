Edit Profile
    ঘুম কেড়েছে ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক! ভূস্বর্গে ‘হোয়াইট-কলার টেরর ইকোসিস্টেম', বহু চিকিৎসকদের নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

    এই বিশাল জঙ্গি নেটওয়ার্কের যোগ রয়েছে নিষিদ্ধ সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ ও আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দের সঙ্গে।

    Published on: Nov 10, 2025 5:27 PM IST
    By Sahara Islam
    জম্মু ও কাশ্মীর থেকে শুরু করে রাজধানী দিল্লির উপকণ্ঠ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসচক্র। ফারিদাবাদ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, একাধিক আধুনিক রাইফেল ও গুলি। সঙ্গে টাইমার ও বিস্ফোরক সরঞ্জাম। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত যোগসূত্রের ইঙ্গিত। আর এই বিশাল জঙ্গি নেটওয়ার্কের যোগ রয়েছে নিষিদ্ধ সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ ও আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দের সঙ্গে।

    ভূস্বর্গে ‘হোয়াইট-কলার টেরর ইকোসিস্টেম' (সৌজন্যে টুইটার)
    পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার ফরিদাবাদের আল ফালাহ হাসপাতালের চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর ভাড়া বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় ২,৯০০ কেজি আইইডি তৈরির উপকরণ, যার মধ্যে ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যাসল্ট রাইফেল, তিনটি ম্যাগাজিন, ৮৩ রাউন্ড গুলি, একটি পিস্তল, ২০টি টাইমার, ২৪টি রিমোট কন্ট্রোল, ৫ কেজি ধাতু, ওয়াকিটকি সেট, বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারি ও অন্যান্য উপকরণ ছিল। এছাড়াও আরেক কাশ্মীরি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাঠারের লকার থেকে উদ্ধার হয় একে-৪৭ রাইফেল ও গুলি। পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি গত কয়েকদিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের (শ্রীনগর, অনন্তনাগ, গান্ডারবাল এবং শোপিয়ান) পাশাপাশি ফরিদাবাদ জুড়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এক ‘হোয়াইট-কলার টেরর ইকোসিস্টেম’-এর হদিশ পেয়েছে। যেখানে পেশাদার চিকিৎসক, ছাত্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা পাকিস্তান এবং অন্যান্য বিদেশি হ্যান্ডলারের সঙ্গে যোগ রেখে চক্র চালাতেন। অর্থ সংগ্রহ, অস্ত্র সরবরাহ ও নতুন সদস্য সংগ্রহ, সবই চলত গোপন অনলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে।

    উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গত ২৭ অক্টোবর শ্রীনগরের রাস্তা ছেয়ে গিয়েছিল জইশ গোষ্ঠীকে সমর্থকারী পোস্টারে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ঘেঁটে পুলিশ আদিলকে চিহ্নিত করে। তাঁকেই ওই সমস্ত পোস্টার দেওয়ালে সাঁটতে দেখা গিয়েছিল। ন’দিনের মাথায় গত ৬ নভেম্বর আদিলকে গ্রেফতার করা হয় উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের অম্বালা রোডের একটি হাসপাতাল থেকে। পুলিশের তদন্তে যে তথ্য উঠে এসেছে তা হল কাশ্মীরে নাশকতার উদ্দেশ্যে বর্তমানে সক্রিয় রয়েছে একদল জঙ্গি গোষ্ঠী। তারা সেবামূলক কাজের আড়ালে অর্থ সংগ্রহ করছে। তা দিয়েই অস্ত্র ও বিস্ফোরক কিনছে। আর সেগুলি সরবরাহ করছে। ধীরে ধীরে সদস্য সংখ্যাও বাড়াচ্ছে। সূত্রের খবর, আদিল ও শাকিল ছাড়াও এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগ রয়েছে এমন আরও ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হল-শ্রীনগরের আরিফ নিসার দার, ইয়াসির-উল-আশরাফ এবং মাকসুদ আহমেদ দার, শোপিয়ানের মলভি ইরফান আহমেদ এবং গান্ডারবালের জমির আহমেদ আহঙ্গর। এছাড়া, শাকিলের সহকর্মী এক মহিলা চিকিৎসকের গাড়ি থেকে মিলেছে একটি কারাম কক অ্যাসল্ট রাইফেল। ওই চিকিৎসককেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, এই মুহূর্তে ‘হোয়াইট-কলার টেরর ইকোসিস্টেম’-এর উত্থান কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

