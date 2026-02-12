Edit Profile
    Who Is Tarique Rahman of Bangladesh: বাংলাদেশে তারেক-আমল কি শুরু হবে? কে তিনি! ভোটের ফলাফলে রকেট বেগে এগোচ্ছে BNP

    বহু রিপোর্ট দাবি করছে, ঢাকা ১৭ ও বগুড়া ৬, এই দুই আসনেই এগিয়ে তারেক রহমান।

    Published on: Feb 12, 2026 11:23 PM IST
    By Sritama Mitra
    ত্রয়োদশ বাংলাদেশ ভোট আওয়ামি লিগ ও শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশে। বিকেল ৪টেয় ভোট পর্ব সম্পন্নের পরই ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতে থাকে। আর সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত যত এগিয়েছে, ততই দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে ‘বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি’ বা বিএনপি। পার্টির হাল সদ্য লন্ডন থেকে দেশে ফিরে ধরেছেন খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান। আর ঢাকা ১৭ ও বগুড়া ৬, এই দুই আসনেই তারেক রহমানর জয়ের দিকে এগেচ্ছেন বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তারেকই নন, তাঁর পার্টি বিএনপিও এগিয়ে চলেছে এই ভোটে। এদিকে, বাংলাদেশের যে কট্টরপন্থী দল জামাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চাইছে আমেরিকা, বলে কিছুদিন আগেই এক সংবাদপত্রের রিপোর্টে উঠে এসেছিল, সেই জামাত কার্যত বাংলাদেশের ২০২৬ ভোটে কুপোকাত!

    তারেক রহমান।

    বাংলাদেশে ভোটের ফলাফল:-

    রাত ১১ টা পর্যন্ত পাওয়া খবরে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে বিএনপি ৭৫র বেশি আসনে এগিয়ে রয়েছে। গদিতে বসতে গেলে তাদের ১৫১ আসনের দরকার। অন্যদিকে, জামাত ২০র বেশি আসনে এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য, এরই মাঝে নজর কেড়েছে তারেক রহমানের কেন্দ্রের ফলাফল। তিনি, ঢাকা ১৭ ও বগুড়া ৬ এই দুই আসনেই এগিয়ে রয়েছেন বলে খবর। প্রসঙ্গত, সদ্য মা খালেদা জিয়াকে হারিয়েছেন তারেক রহমান। এরপর তিনি পার্টি বিএনপির হাল ধরেন। এরপর থেকেই তাঁকে বিএনরি বাংলাদেশের ভোটে পার্টির মুখ হিসাবে তুলে ধরে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ভোটের ফলাফলে যা গতিপ্রকৃতি তাতে প্রশ্ন হল, তাহলে কি এবার হাসিনা সরকারের অভ্যুত্থানে পতনের পর বাংলাদেশে বিএনপি সরকার গড়তে পারবে? উত্তর হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে শুক্রের বেলার মধ্যে। তার আগে দেখে নেওয়া যাক, কে এই তারেক রহমান?

    তারেক রহমান:-

    বাবা জিয়া উর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের সপ্তম রাষ্ট্রপতি। মা খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তারেকের বাবা জিয়া উর রহমান ছিলেন অবিভক্ত বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনার তাবড় অফিসার।

    ঢাকার বিএএফ শাহিন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র তারেক। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর, তিনি ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং তারপর বিভাগ পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তি হন। তবে, স্নাতকের দ্বিতীয় বর্ষের সময়, তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মজীবন শেষ করেন এবং টেক্সটাইল শিল্প এবং জাহাজ চলাচল খাতে ব্যবসা শুরু করেন। একটা সময় বাংলাদেশে তারেকেরর মা খালেদা জিয়ার আমলে উত্থান শুরু হয় তারেকের। তথ্য বলছে, এরপর ২০০৮ সালের ভোটে দাপুটে জয় নিয়ে মসনদে ফেরে আওয়ামি লিগ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। সেই সময় দুর্নীতি, আর্থিক জালিয়াতি সহ একাধিক অভিযোগে কোর্টে দোষী প্রমাণিত হন তারেক। মোট ৮৪ টি মামলা ছিল তারেকের বিরুদ্ধে। একটা সময় তিনি নিরাপত্তাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ছেড়ে ইউরোপে পাড়ি দেন। এরপর পদ্মা দিয়ে বয়ে যায় বহু জলরাশি। ২০২৪ সালে হাসিনা সরকারের পতন হয়। ২০২৫ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশের মাটিতে দীর্ঘ কয়েক বছর পর পা রাখেন তারেক। হারান মা খালেদাকে, যিনি বহুদিন ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। এরপর বিএনপির তাবড় পদে বসেন তারেক। পরবর্তীতে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বিএনপির প্রার্থী তারেকের ভাগ্য নির্ধারণ করেন সেদেশের সাধারণ ভোটাররা। এবার অপেক্ষা সরকারিভাবে ফল ঘোষণার। শুরু হয়েছে কাউন্টডাউন!

