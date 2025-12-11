RSS Chief on PM Modi: মোদীর পরে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন? আরএসএস প্রধান বললেন 'আমার এক্তিয়ারের বাইরে…',

RSS Chief on PM Modi: মোদীর পরে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন? আরএসএস প্রধান বললেন 'আমার এক্তিয়ারের বাইরে…',
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তরসূরি কে হবেন? তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে আলোচনা। বিজেপি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনও প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে লড়াই করা হবে। এদিকে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবতকেও এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি শুধু তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন। একটি অনুষ্ঠানে ভাগবতকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে মোদীর পরে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? তার উত্তরে আরএসএস প্রধান বলেন, ‘কিছু প্রশ্ন আমার এক্তিয়ারের বাইরে। এ বিষয়ে আমি আমার মতামত দিতে পারছি না। আমি শুধু আপনাদের জন্য শুভকামনা জানাতে পারি। আর কিছু নয়।’ সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘মোদীজির পরে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটা মোদীজি এবং বিজেপিরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই বিজেপির অবসর নীতি নিয়ে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নিয়ে জল্পনা চলছিল। বিজেপি অবশ্য এই পরিবর্তনের কথা অস্বীকার করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেপ্টেম্বরে তাঁর ৭৫ তম জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন। এনডিটিভির একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীসকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্ভাব্য উত্তরসূরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।
এ বিষয়ে তিনি বলেন, অন্য কারও নাম ভাবার দরকার নেই। তিনি বলেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০২৯ সালেও নেতৃত্ব দেবেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী তিনি ৪০ বছরের পুরুষের চেয়ে কঠোর পরিশ্রম করেন। তিনি দিনে ১৭ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন এবং মিটিংয়ের সময় কখনও হাই তোলেন না। যতদিন সে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে, ততদিন সে ছাড়া অন্য কাউকে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি ২০২৯ সালেও আমাদের নেতা হিসেবে থাকবেন।
গত ডিসেম্বরের শুরুতে মহারাষ্ট্রের পুণেতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাগবত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর খুব প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধানমন্ত্রীর (মোদী) কথা কেন এত মনোযোগ দিয়ে শুনছে? তাঁর কথা শোনা হচ্ছে কারণ ভারতের শক্তি এখন সেই জায়গাগুলিতে প্রদর্শিত হচ্ছে। এটি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। '
