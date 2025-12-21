বিপাকে ভারতীয়রা! H-1B ভিসার ইন্টারভিউ পিছিয়ে গেল অক্টোবর পর্যন্ত, প্রশ্নের মুখে ‘আমেরিকান ড্রিম’

বিপাকে ভারতীয়রা! H-1B ভিসার ইন্টারভিউ পিছিয়ে গেল অক্টোবর পর্যন্ত, প্রশ্নের মুখে ‘আমেরিকান ড্রিম’
চলতি বছর ১৫ ডিসেম্বরের পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল যাঁদের, তাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পিছিয়ে গিয়েছে ২০২৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত।
নির্ধারিত সময়সূচিতে বারবার বদল ঘটছিল। বারবার পাল্টাচ্ছিল অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়সূচিও। এবার ভারতীয়দের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার স্বপ্ন জোর ধাক্কা খেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে এইচ-১বি এবং এইচ-৪ ভিসাই মূলত ভরসা ভারতীয়দের। কিন্তু সেই ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছে। মার্কিন কঠোর ব্যাকগ্রাউন্ড নীতি ও সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট যাচাই-বাছাইয়ের নতুন নিয়মের জেরে কয়েক হাজার আবেদনকারীর নির্ধারিত ইন্টারভিউয়ের সময় বদলে আগামী বছর করা হয়েছে।
এর আগে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে ইন্টারভিউ পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এবার একেবারে অক্টোবর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হল ইন্টারভিউ। চলতি বছর ১৫ ডিসেম্বরের পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল যাঁদের, তাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পিছিয়ে গিয়েছে ২০২৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। এক্স হ্যান্ডেলে ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস জনিয়েছে, 'আপনি যদি ইমেলে আপনার ভিসা ইন্টারভিউর জন্য পুনঃনির্ধারণের নোটিস পেয়ে থাকেন, তাহলে মিশন ইন্ডিয়া আপনার নতুন তারিখে সহায়তা করতে আগ্রহী।' মার্কিন দূতাবাসের তরফে আরও সতর্ক করে বলা হয়েছে, 'পুনঃনির্ধারিত সময় জানিয়ে দেওয়ার পর কেউ যদি আগের ইন্টারভিউয়ের তারিখে কনস্যুলেটে হাজির হন, তবে আপনাকে দূতাবাস বা কনস্যুলেটে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।' ফলে উচ্চশিক্ষা থেকে চাকরি, ভিসার জালে আটকে অনিশ্চিত হাজার হাজার ভারতীয়র ভবিষ্যৎ। বিদেশি পড়ুয়া ও কর্মীদের জন্য আরও গভীর হয়েছে সমস্যা।
দ্বিতীয়বার মার্কিন মসনদে ফেরার পর থেকেই ‘বিদেশি তাড়াতে’ বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুনেও বিস্তর রদবদল ঘটিয়েছে তাঁর প্রশাসন। আরও কড়া বিধিনিয়ম চালু করা হয়েছে, এমনকী আবেদনকারীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টেও নজরদারি চালানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থেই এমন পদক্ষেপ বলে দাবি ট্রাম্প প্রশাসনের। তবে এতে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই অভিবাসী নীতির জেরে ভারতীয়রাও ক্ষকিগ্রস্ত হচ্ছেন। অফিস ছুটি থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন অনেকে। ফেরার জন্য ভিসা করাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। এই ঘটনায় হিউস্টন-ভিত্তিক ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি এমিলি নিউম্যান ভারতের এইচ-১বি ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিলের সমালোচনা করেছেন। এক্স বার্তায় তিনি বলেন, 'ভিসা স্ট্যাম্পিং এখন এক ধরণের জটিল ধাঁধাঁর মতো মনে হচ্ছে। কোনও সতর্কতা ছাড়াই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করা হচ্ছে এবং মাসের পর মাস পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটি ব্যবসা এবং ভ্রমণের প্রয়োজন এমন কর্মীদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।'