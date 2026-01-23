Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    যত কাণ্ড ডাভোসে! ট্রাম্পের ‘বোর্ড অব পিস’-এ অনুপস্থিত ভারত, কূটনৈতিক চোরাবালি?

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বোর্ডের ঘোষিত সনদে গাজার নাম সরাসরি উল্লেখ না থাকায় বিতর্ক আরও বেড়েছে।

    Published on: Jan 23, 2026 7:08 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    যত কাণ্ড ‘‌বোর্ড অফ পিস’‌ নিয়ে। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ‘বোর্ড অব পিস’-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে ভারত। এই বোর্ডের প্রধান লক্ষ্য হল ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের অবসান ঘটানো এবং যুদ্ধবিরতির বৃহত্তর কাঠামোর অংশ হিসেবে গাজার দৈনন্দিন বিষয়কে তদারকি করা। তবে গাজা সংঘাতের প্রেক্ষিতে ট্রাম্পের এই নয়া উদ্যোগে ভারত এখনও যোগ দেয়নি।

    ট্রাম্পের ‘বোর্ড অব পিস’-এ অনুপস্থিত ভারত (REUTERS)
    ট্রাম্পের ‘বোর্ড অব পিস’-এ অনুপস্থিত ভারত (REUTERS)

    সুইৎজারল্যান্ডের ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈঠকের ফাঁকে এই বোর্ডের সূচনা হলেও, এতে যোগ দেয়নি ভারত। শুধু ভারতই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোনও স্থায়ী সদস্য বা জি-৭ গোষ্ঠীর কোনও দেশও এখনও এই বোর্ডে নাম লেখায়নি।

    ভারতের অনুপস্থিতি

    হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, ট্রাম্প গত সপ্তাহে ভারত-সহ প্রায় ৬০টি দেশকে এই ‘‌বোর্ড অফ পিস’‌-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালেও, বিষয়টি নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি নয়া দিল্লি। কূটনৈতিক সূত্রের খবর, ভারতীয় পক্ষ অনুষ্ঠানের দিকে নজর রেখেছিল, কিন্তু ডাভোসে কোনও সরকারি প্রতিনিধি পাঠানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, বোর্ডের কাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদি ভূমিকা নিয়ে দিল্লির একাধিক উদ্বেগ রয়েছে। যদিও এই বিষয়ে রাশিয়া, ফ্রান্স-সহ গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের অবস্থানের উপর নজর রাখছে ভারত। বৃহস্পতিবারই ডাভোসে বোর্ড অফ পিসের সূচনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সঙ্গে তিনি জানান, ‘বোর্ড অফ পিস’-এর প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি নিজেই দায়িত্ব নেবেন। সংস্থাটিকে তিনি ভবিষ্যতে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাময় বলে বর্ণনা করেন। ওই অনুষ্ঠানেই ফের একবার ট্রাম্প দাবি করেছেন, নয় মাসে ৮টি যুদ্ধ থামিয়েছেন তিনি। যার মধ্যে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতেরও উল্লেখ রয়েছে। যদিও ভারত সরকার প্রথমে থেকেই ট্রাম্পের এই দাবি খারিজ করে দিয়েছিল।

    ‘‌বোর্ড অফ পিস’‌-এ গাজা উধাও?

    ট্রাম্পের বোর্ডের ঘোষিত সনদে গাজার নাম সরাসরি উল্লেখ না থাকায় বিতর্ক আরও বেড়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সংঘাত প্রবণ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠাই এই বোর্ডের লক্ষ্য। ট্রাম্প নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, গাজা ছাড়াও ভবিষ্যতে এই বোর্ড বিশ্বের অন্যান্য সংকটপূর্ণ অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাঁর কথায়, 'গাজায় সাফল্য পেলে আমরা আরও অনেক জায়গায় কাজ করতে পারব। একবার বোর্ড পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে, আমরা প্রায় যা চাই, তাই করতে পারব।' এই মন্তব্যই নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে - রাষ্ট্রসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী এতে খর্ব হবে? যদিও ট্রাম্প বলেছেন, বোর্ড প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে কাজ করতে পারে, তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, তাঁর দাবি অনুযায়ী ‘৮টি যুদ্ধ বন্ধে রাষ্ট্রসংঘের কোনও ভূমিকা ছিল না। এরমধ্যে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ডাভোসের মঞ্চ থেকে ট্রাম্প দাবি করেন, গত মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ তিনি থামিয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ নাকি তাঁকে জানিয়েছিলেন, এই উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। তবে ভারত আগেই এই দাবি নাকচ করেছে। নয়া দিল্লির বক্তব্য, চার দিনের সংঘর্ষের পর দুই দেশের সামরিক স্তরের আলোচনার মাধ্যমেই উত্তেজনার অবসান হয়েছিল।

    বোর্ড গঠনের নথিতে সই করেছে ১১টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান- এরমধ্যে রয়েছে পাকিস্তান, আর্জেন্তিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, হাঙ্গেরি ও উজবেকিস্তান। আরও আটটি দেশ উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। পাকিস্তানের উপস্থিতি নিয়েও ভারতের অন্দরমহলে অস্বস্তি রয়েছে বলে সূত্রের খবর। ডাভোসে শাহবাজ শরিফের পাশাপাশি পাকিস্তান সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের উপস্থিতিও আলোচনায় এসেছে।

    News/News/যত কাণ্ড ডাভোসে! ট্রাম্পের ‘বোর্ড অব পিস’-এ অনুপস্থিত ভারত, কূটনৈতিক চোরাবালি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes