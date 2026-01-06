'চড়-লাথি মেরেছে!' দিল্লিতে প্রকাশ্যে মারধর-হেনস্থা ব্যবসায়ী পরিবারকে, বিস্ফোরক বয়ান...

'চড়-লাথি মেরেছে!' দিল্লিতে প্রকাশ্যে মারধর-হেনস্থা ব্যবসায়ী পরিবারকে, বিস্ফোরক বয়ান...
পূর্ব দিল্লির লক্ষ্মীনগরে প্রকাশ্যে ঘটে গেল ভয়াবহ নির্যাতন। এক ব্যক্তির উপর চড়াও হয়ে মারধর, তাঁর স্ত্রীকে শ্লীলতাহানি করে দুষ্কৃতীদের দল। এমনকী দম্পতির ছেলেকে নগ্ন করে হেনস্থা করা হয় বলেও অভিযোগ। পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ চালাচ্ছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই সতীশ যাদবকে গ্রেফতার করেছে। এরমধ্যেই বিস্ফোরক তথ্য জানালেন আক্রান্ত ব্যবসায়ীর স্ত্রী।
ঘটনাটি গত ২ জানুয়ারির। পুলিশ সূত্রে খবর, আক্রান্ত রাজেশ গর্গের বাড়ির নীচে একটি জিম আছে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলেই এই ব্যবসা করেন তিনি। অভিযোগ, জিমের কেয়ারটেকার সতীশ যাদব প্রতারণা করে জিমের দখল নিতে চাইছিলেন। বহুদিন ধরেই সতীশ মালিকানা দাবি করছিলেন বলে জানিয়েছেন রাজেশের স্ত্রী। গত শুক্রবার রাজেশ এবং তাঁর স্ত্রী বেসমেন্টে জলের লাইনের সমস্যা দেখতে যান। সেই সময় সতীশ যাদব দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতেই তারা রাজেশ গর্গকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করে। পরপর ঘুষি ও লাথির আঘাতে গুরুতর জখম হন তিনি। এমনকী তাঁর স্ত্রীকেও টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয় বলেও অভিযোগ। হট্টগোল শুনে তাঁদের ছেলে নীচে নেমে এলে, দুষ্কৃতীরা তাকেও ধরে বাইরে রাস্তায় নিয়ে যায়। অভিযোগ, সেখানেই তাঁকে নগ্ন করে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়। ছেলের মাথায় আঘাত লাগে এবং তাঁর একটি দাঁত ভেঙে যায়।
কী বললেন আক্রান্ত ব্যবসায়ীর স্ত্রী?
এইচটি-কে আক্রান্ত রাজেশ গর্গের স্ত্রী বলেন, তাঁর স্বামীকে বিবস্ত্র করে জিমের ভিতরে লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে যৌন হেনস্থাও করা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমার ছেলেকে নগ্ন করে নির্যাতন করা হয়। ও হাত জোড় করে অনুরোধ করছিল...লোকজন দেখছিল। এটা কী ধর্ষণের চেয়ে কিছু কম?' তিনি আরও বলেন, 'দুষ্কৃতীরা এসেই আমার স্বামীকে মারধর করতে শুরু করে। আমি যখন তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করি, তখন তারা আমাকে চড় মারে, লাথি মারে। তারা আমার চুল ধরে টেনে নিয়ে যায়, যার জেরে আমি মাটিতে পড়ে যাই।' পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে বলে পরিবারের দাবি। রাজেশ গর্গের স্ত্রী জানান, তিনি সাহায্যের জন্য থানায় ছুটে গেলে ততক্ষণে হামলাকারীরা বাড়িতে ঢুকে তার ছেলেকে টেনে বের করে আনে। প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁকে পোশাক খুলে মারধর করা হয়। চারপাশে মানুষ থাকলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। হাতজোড় করে ছেলেটি বারবার অনুরোধ করলেও হামলা থামেনি। তিনি আরও জানান, ওই সম্পত্তি আইন অনুযায়ী তাদেরই। তা সত্ত্বেও কেন তারা বাড়ির সামনে দাঁড়াতে পারবেন না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
জানা গিয়েছে, লক্ষ্মীনগরে একটি বাড়ির বেসমেন্টে একটি জিম চালান রাজেশ। ২০১৬ সাল থেকে জিমটির দেখাশোনা করতেন সতীশ যাদব নামে এক ব্যক্তি। কিন্তু সতীশ তাঁকে প্রতারণা করে ব্যবসা দখলের চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ। এই নিয়ে দু’জনের মধ্যে বিস্তর বিবাদও হয়েছিল। পুলিশ ইতিমধ্যেই সতীশ যাদবকে গ্রেফতার করেছে। বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত চলছে। হামলার ঘটনায় জড়িত আরও তিন অভিযুক্ত বিকাশ যাদব, শুভম যাদব এবং ওমকার যাদব এখনও পলাতক। তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বাকি অভিযুক্তদেরও দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।