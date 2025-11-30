Virat Kohli test comeback chances: বিরাটকে টেস্টে ফিরে আসার অনুরোধ করতে পারে বিসিসিআই! বিপর্যের পরে শুরু আলোচনা
বিরাট কোহলি কি ভারতের টেস্ট দলে ফিরে আসবেন?
কান থাকতে কি কানের মর্ম বোঝা যায় না? ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দল এবং বিরাট কোহলিকে নিয়ে যে কানাঘুষো শুরু হয়েছে, তাতে এমনই মনে হতে পারে। কারণ সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি টেস্ট থেকে যে সিনিয়র খেলোয়াড়রা অবসর নিয়েছেন, তাঁদের সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানাতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ‘টেস্ট সিরিজ হারের পরে লাল বলের ক্রিকেট নিয়েও জোরদার আলোচনা শুরু হয়েছে। এমনকী যে সিনিয়র ক্রিকেটাররা এই ফর্ম্যাট থেকে সরে গিয়েছেন, তাঁদেরও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানানো হবে কিনা, (তা নিয়েও কথাবার্তা চলছে)। তবে এমন কোনও ইঙ্গিত মেলেনি যে বিরাট কোহলিকে সেই আর্জি জানানো হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু করা হবে কিনা, সে ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু মনে করা হচ্ছে যে সম্প্রতি অবসর নেওয়া কমপক্ষে একজন খেলোয়াড় হয়তো তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারেন।’
যদিও বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন বিরাট, রোহিত শর্মা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাছাড়াও অবসরের ঘোষণা করেছেন চেতেশ্বর পূজারা। বিরাট এবং রোহিত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচের সিরিজ খেলছেন। অশ্বিন আপাতত জাতীয় দলের হয়ে খেলছেন না। আর পূজারা ধারাভাষ্যের কাজে যুক্ত আছেন।
শেষপর্যন্ত এরকম কিছু হবে কিনা, তা সময় বলবে। কিন্তু বিরাট বা রোহিতকে টেস্টে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন ভারতীয় ফ্যানরা। অনেকের বক্তব্য,