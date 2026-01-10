Bangladesh people on US: '১৯৭১ সালে মতোই আমেরিকাকে রুখে দেব', হুংকার বাংলাদেশে, ইউনুসকে 'ভাসুরের নাম' তোপ
আমেরিকার বিরুদ্ধে স্লোগান উঠল বাংলাদেশ। এক নেতা বললেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে আমেরিকাকে যেমন রুখে দিয়েছিল, বাংলাদেশের মানুষ আজও তাদের রুখে দেবে। সেই হিম্মত, সেই শক্তি এই দেশের গণতন্ত্রকামী, বামপন্থী, প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক মানুষের আছে।’
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনের অভিযোগ তুলে শনিবার মার্কিন দূতাবাসের উদ্দেশে মিছিল করে বামেরা। যদিও মার্কিন দূতাবাসে পৌঁছাতে পারেনি মিছিল। বাধা দেয় পুলিশ।
‘সারা পৃথিবীতে আমেরিকা মস্তানি করছে'
এক বাম নেতা বলেন, ‘সারা পৃথিবীতে আমেরিকা মস্তানি শুরু করেছে। তারা কথায়-কথায় অপর দেশের উপরে হস্তক্ষেপ করছে।' সেইসঙ্গে তিনি বলেন, আজ আমেরিকা সারা বিশ্বে নিজের আধিপত্য, নিজের সাম্রাজ্য (বিস্তার করার চেষ্টা করছে)। এমনকী সারা বিশ্বের সম্পদ লুঠ করতে মেতে উঠেছে।’
সকলের বাপ আমেরিকা, রাজাকারদের নিশানা বামেদের
সেই রেশ ধরে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেও আক্রমণ শানান বামেরা। এক বাম নেতা বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বলতে চাই, এখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনও বিবৃতি দিলেন না। ভাসুরের নাম মুখে আনতে চান না। শুধু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নয়, যাঁঁরা কথায় দিল্লি না ঢাকা করেন, আজ তাঁরাও আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলেন না। ওই স্বাধীনতা-বিরোধী ওই জামাত শিবির, রাজাকার চক্রও কথা বলে না, কারণ সকলের বাপ আমেরিকা। বাপকে কেউ নাড়াতে চায় না।’
ভেনেজুয়েলা ও আমেরিকা কাণ্ড
উল্লেখ্য, সামরিক অপারেশনের মাধ্যমে আমেরিকা ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী'কে তুলে নিয়ে আসার পরে তাঁদের প্রথমবারের মতো আদালতে পেশ করা হয়। আমেরিকায় পৌঁছানোর পর থেকে তাঁদের ব্রুকলিন জেলে রাখা হয়েছিল। দু'দিন পরে সকাল-সকাল কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে তাঁদের ম্যানহাটন আদালত কক্ষে আনা হয়। সকাল ৭ টা ১৫ মিনিট থেকে জেল থেকে বের করা হয় তাঁদের। তারপর গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয় হেলিপ্যাডে। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে চাপিয়ে তাঁদের ম্যানহাটন হেলিপ্যাডে নিয়ে আসা হয়। সেখানে একাধিক গাড়ি অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে তাঁদের সোজা নিয়ে যাওয়া হয় আদালতের গ্যারাজে। সেখানেই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন মাদুরো।
তিনি বলেন, ‘আমায় অপহরণ করা হয়েছে, আমি নির্দোষ। আমি দোষী নই। আমি ভালো লোক। আমি আমার দেশের প্রেসিডেন্ট।’ স্প্যানিশে সেইসব কথা বলেন ভেনেজুয়েলার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট। যা অনুবাদ করে দেন কোর্টরুমের একজন রিপোর্টার।
