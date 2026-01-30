Edit Profile
    শিরোনামে অজিত-ঘরণী! মহারাষ্ট্রের 'পাওয়ার'-এ নতুন সমীকরণ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন সুনেত্রা?

    দলীয় পরিকল্পনায় শুধু বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই নয়, সুনেত্রা পাওয়ারকে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও রয়েছে। 

    Published on: Jan 30, 2026 11:32 AM IST
    By Sahara Islam
    অজিত পাওয়ারের আকস্মিক মৃত্যুর পর জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) অন্দরে শুরু হয়েছে ক্ষমতার নতুন সমীকরণ নিয়ে টানাপড়েন। দলীয় সূত্রের খবর, স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর শোক সামলে দলীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারেন সুনেত্রা পাওয়ার। শুধু তাই নয়, প্রয়াত অজিত পাওয়ারের জায়গায় তাঁর স্ত্রীকেই মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে এনসিপি। বর্তমানে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ।

    মহারাষ্ট্রের 'পাওয়ার'-এ নতুন সমীকরণ (PTI)
    মহারাষ্ট্রের 'পাওয়ার'-এ নতুন সমীকরণ (PTI)

    বুধবার সকালে বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পরই এনসিপির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছিল, অজিত পাওয়ারের প্রয়াণে দল নেতৃত্বের সংকটে পড়তে পারে। তবে সূত্রের দাবি, এনসিপির কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল, রাজ্যের মন্ত্রী ছগন ভুজবল ইতিমধ্যেই সুনেত্রা পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। অভ্যন্তরীণ পরামর্শ পর্বের অংশ হিসেবেই এই আলোচনা চলছে। পাশাপাশি রাজ্যে অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে ৩ দিনের শোক পালনের পর এনসিপি শীর্ষ নেতৃত্ব ফের বৈঠকে বসবে। এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন দফতরের মন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা নরহরি জিরওয়াল জানান, ‘সাধারণ মানুষ চান সুনেত্রা পাওয়ার রাজ্যের মন্ত্রিসভায় দায়িত্ব নিন। আমরা দলীয় নেতৃত্বের সামনে এই কথা তুলে ধরব এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’ তাঁর এই মন্তব্যের পরই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

    অন্যদিকে, এনসিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট সুরেশ ঘুলে প্রবীণ নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল এবং সুনীল তাতকারেকে চিঠি লিখে সুনেত্রাকে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং এনসিপি প্রধান হিসেবে নিয়োগ করার দাবি জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'এটি ঘোষণা করার জন্য অবিলম্বে একটি বৈঠক ডাকা উচিত।' রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং এনসিপি মুখপাত্র অনিল পাতিল এইচটি-কে বলেন, 'আমরা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পাওয়ার পরিবারের নেতৃত্বে কাজ করে আসছি এবং অজিত দাদার না থাকালীনও তা করতে প্রস্তুত।' সুনেত্রা কী এনসিপির নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন কিনা প্রশ্নে তিনি বলেন, 'একজন নেতাও তাঁর বিরোধিতা করবেন না।' দলীয় পরিকল্পনায় শুধু বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই নয়, সুনেত্রা পাওয়ারকে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও রয়েছে। তবে শরদ পাওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি (এসপি)-র সঙ্গে সম্ভাব্য একীভবন নিয়ে আলোচনা আপাতত পরবর্তী পর্যায়ে তোলা হতে পারে। যদিও দলীয় সূত্রের দাবি, পুরসভা নির্বাচনের সময় থেকেই এনসিপি (এসপি)-র সঙ্গে একীভবন নিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন অজিত পাওয়ার।

    উল্লেখ্য, বিজেপি এবং একনাথ শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনার সঙ্গে জোট বেঁধে মহারাষ্ট্রে শাসক মহায়ুতি জোটের শরিক অজিত পাওয়ারের এনসিপি। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর শুধু প্রশাসনিক স্তরেই নয়, রাজ্যের রাজনীতিতেও তৈরি হয়েছে বড়সড় শূন্যতা। সেই শূন্যতা কী ভাবে পূরণ হয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

