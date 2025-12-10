Take Home Salary Calculator: হাতে পাওয়া বেতন কমে যাচ্ছে নয়া শ্রমবিধির ফলে? হিসাব দিয়ে বুঝিয়ে দিল কেন্দ্র

Take Home Salary Calculator: হাতে পাওয়া বেতন কমে যাচ্ছে নয়া শ্রমবিধির ফলে? হিসাব দিয়ে বুঝিয়ে দিল কেন্দ্র
নয়া শ্রমবিধি কার্যকরের সঙ্গে-সঙ্গে কর্মরত মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে কিছু নিয়ম নিয়ে মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। এমনই একটি প্রশ্ন টেক-হোম স্যালারি (হাতে থাকা মোট পরিমাণ) সম্পর্কিত। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের তরফেও স্পষ্ট করে পুরোটা জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন শ্রমবিধি কার্যকর হওয়ার পর কর্মচারীদের টেক-হোম স্যালারিতে কোনও পরিবর্তন হবে না। যদি প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) ছাড় কেবলমাত্র বর্তমান বিধিবদ্ধ সীমায় করা হয়।
একটি উদাহরণ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, কর্মচারীদের বিভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই, কারণ বেতন কাঠামো পরিবর্তন করা হলেও টেক-হোম স্যালারি সরাসরি প্রভাবিত হবে না। ধরা যাক, একজন কর্মচারীর মোট বেতন ৬০,০০০ টাকা। নতুন শ্রমবিধি অনুযায়ী, যদি ভাতা মোট বেতনের ৫০ শতাংশের বেশি হয়, তবে অতিরিক্ত অংশ মজুরিতে যুক্ত করা হয়। এই ভিত্তিতে নতুন শ্রমবিধির পরে কর্মচারীর বেতন ৩০,০০০ টাকা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পিএফয়ের বাধ্যতামূলক ছাড় শুধুমাত্র ১৫,০০০ টাকার বেতন ঊর্ধ্বসীমায় করা হয়। তাই কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা উভয়ের পিএফ ছাড় ১,৮০০ টাকা-১,৮০০ টাকা থাকে।
গত মাসে চারটি শ্রমনীতির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। পাঁচ বছর আগেই চারটি শ্রমবিধি (বেতন সংক্রান্ত বিধি, শিল্পের সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধি, সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধি এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত বিধি) পাশ হয়ে গিয়েছিল সংসদে। অবশেষে আজ সেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। এতদিন ২৯টি বিচ্ছিন্ন আইন ছিল। সেই পুরো বিষয়টিকে একটি কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসল নরেন্দ্র মোদী সরকার।
সেই নয়া শ্রমবিধির আওতায় স্থায়ী কর্মচারীদের (পার্মানেন্ট ওয়ার্কার) মতোই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা (ফিক্সড-টার্ম এমপ্লয়িজ)। ছুটি, চিকিৎসাজনিত বিষয়, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা স্থায়ী কর্মীদের মতোও সুবিধা পাবেন। গ্র্যাচুইটি ছাড়াও নয়া শ্রমবিধিতে একাধিক সুযোগ-সুবিধা আছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। শুক্রবার চারটি শ্রমবিধির বিজ্ঞপ্তি জারির পরে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য জানিয়েছেন, নয়া শ্রমবিধির আওতায় একাধিক গ্যারান্টি দিচ্ছে মোদী সরকার।
