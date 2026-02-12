বাংলাদেশ নির্বাচন ও ডার্ক প্রিন্সের প্রত্যাবর্তন : তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন নাকি বড় ফাঁড়া রয়েছে?

বাংলাদেশ নির্বাচন ও ডার্ক প্রিন্সের প্রত্যাবর্তন : তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন নাকি বড় ফাঁড়া রয়েছে?
২০২৪ সালের অগস্ট মাসে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পদ্মা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন করাতে রাজি হয়। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোট শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। তবে এই নির্বাচনে নেই হাসিনার দল আওয়ামী লিগই। তারা ‘নিষিদ্ধ’ বাংলাদেশে। আর এই সুযোগেই সে দেশে অ্যাডভান্টেজে প্রধান প্রতিপক্ষ দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বা বিএনপি। আর বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপিকে এবারই প্রথম নির্বাচনী লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিলেন তারেক রহমান। একই সঙ্গে তিনি নিজেও এবারই প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন।
নির্বাচনের মাত্র মাসখানেক আগে মা খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বেই দলের নির্বাচনী প্রচার ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং সমর্থকেরা তাঁকেই বাংলাদেশের 'সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে বর্ণনা করে আসছে। তাঁর দল বিএনপিও তাঁকে 'একক নেতা' হিসেবে উপস্থাপন করছে, যদিও তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অতীতের দুর্নীতির অভিযোগ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়গুলো সামনে এনে প্রশ্ন তুলছে। রহমান ও তার দল বিএনপি এসব দুর্নীতির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এটিকে অতীতের আওয়ামী লিগ সরকারের প্রচার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রায় ১৭ বছর লন্ডনে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকার পর গত ডিসেম্বরে ঢাকায় ফিরে তার দলের পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য সম্বর্ধনা পেয়েছেন তারেক রহমান।
মূলত এর মাধ্যমেই বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের তৈরি করা দলটি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সংগঠিত ও জনপ্রিয় হওয়ার পর আবার একটি সমস্যা-সঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার সময়ে পদার্পণ করলো। বিশ্লেষকরা বলছেন, বিএনপিতে তারেক রহমানের নেতৃত্বে আসাটা ছিল অনিবার্য কিন্তু তার একক নেতৃত্বের প্রথম চ্যালেঞ্জ হল এবারের নির্বাচন। এর ওপরেই তাঁর সাফল্য-ব্যর্থতার রাজনৈতিক পরীক্ষা শুরু হলো বলে মনে করছেন তাঁরা। যদিও এই নির্বাচনে নেই বিএনপির দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লিগ। ফলে বিএনপির প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এককালীন মিত্র বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
কেন বাংলাদেশে ফিরলেন তারেক রহমান?
বাংলাদেশে ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দুর্নীতির অভিযোগে আটক হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানকে। এরপর ১৮ মাস জেলে থাকার পর ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেয়ে সপরিবারে লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন তিনি। এর প্রায় ১৭ বছর পর তিনি ঢাকায় ফিরে গত ২৫ ডিসেম্বর। যদিও তার কয়েকদিন আগেই রহমান ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে তাঁর ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছিলেন। এরপর খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় তিনি ঢাকায় ফেরেন এবং এর মাধ্যমেই ১৮ মাস কারাগার ও ১৭ বছর বিদেশে কাটানোর পর সশরীরে আবার বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে প্রত্যাবর্তন ঘটে তারেক রহমানের। এর কয়েকদিনের মাথায় ৩০ ডিসেম্বর খালেদা জিয়ার মৃত্যুর দশ দিন পর চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে দলের চেয়ারম্যানের পদে অভিষিক্ত হন তিনি। প্রয়াত খালেদা জিয়া ২০১৮ সালে একটি দুর্নীতি মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবার পর লন্ডনে থেকেই অবশ্য দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন রহমান।
এর আগে ২০০২ সালে তাঁকে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মনোনীত করেছিলেন খালেদা জিয়া। পরে ২০০৯ সালে দলের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে তিনি সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছিলেন। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমেই এককভাবে দলের নেতৃত্ব দেওয়া ও নিজের জাতীয় নির্বাচনের প্রথম অভিজ্ঞতা নিচ্ছেন রহমান। দলের চেয়ারম্যান হিসেবে তারেক রহমান গত ২২ জানুয়ারি সিলেট দলের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা জারনাজ রহমানকেও নানা কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা গেছে।
দুর্নীতি, বিতর্ক, আস্থা ফেরানো ও ভাবমূর্তি তৈরি
তারেক রহমান ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে ফেরার পর থেকেই বিএনপি তাকে একক নেতা হিসেবে উপস্থাপনের পাশাপাশি তার একটি 'ইতিবাচক ভাবমূর্তি' তৈরির চেষ্টা করছে বলে অনেকে মনে করছেন। বিএনপিকে এবার তার পুরনো মিত্র জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে হয়েছে বলে দলের নীতিনির্ধারকরা চাইছেন রহমান যেন 'মুক্তিযুদ্ধ ও মধ্যপন্থী গণতন্ত্রের' একক নেতার প্রতিমূর্তি হিসেবে জনমনে চিত্রিত হতে পারেন। এর আগে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে ২০০১-০৬ সময়ে চরমভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়েছিল বিএনপি চেয়ারপার্সনের বনানী অফিস, যেটি হাওয়া ভবন নামে পরিচিত ছিল। সমালোচনা রয়েছে, ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হলেও তারেক রহমানই হয়ে উঠেছিলেন সমান্তরাল আরেকটি ক্ষমতার কেন্দ্র - হাওয়া ভবন-কেন্দ্রিক। দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল রহমান ও তার ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধেও। যদিও তিনি ও তার দল বিএনপি সবসময় এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এগুলোকে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের 'অপপ্রচার' বলে দাবি করে আসছেন।
আবার বিএনপির ওই মেয়াদে ২০০৪ সালে ঢাকায় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলার জন্যও তারেক রহমান ও হাওয়া ভবনকেই দায়ী করেছিল আওয়ামী লিগ। পরে আওয়ামী লিগ আমলে এ সংক্রান্ত মামলার আসামিও করা হয়েছিল তারেক রহমানকে, যাতে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আওয়ামী লিগ সরকারের পতনের পর এসব মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন তারেক রহমান। বিএনপি বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। তারেক রহমানের নির্বাচনী হলফনামায় মোট ৩৩টি মামলার তথ্য দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে তিনি তার বিরুদ্ধে তখনও থাকা সব মামলা থেকে খালাস কিংবা অব্যাহতি পেয়েছেন। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে তুমুল রাজনৈতিক সংঘাত সহিংসতার জের ধরে বাংলাদেশে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা নিয়েছিল সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ওই সময় দুর্নীতির অভিযোগে আটক হয়ে ১৮ মাস কারাগারে থাকার পর ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেয়েছিলেন তারেক রহমান। পরে ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর লন্ডনের উদ্দেশে পরিবারের সদস্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা ছেড়েছিলেন তিনি।
বিএনপির পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চিকিৎসার জন্য তারেক রহমান লন্ডনে থাকছেন বলা হলেও, পরে ২০১৮ সালের ২৪ এপ্রিল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রথমবার স্বীকার করেন যে, ২০১২ সালে তারেক রহমান ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছিলেন এবং এক বছরের মধ্যেই সেটি গৃহীত হয়েছে।
নির্বাচনে বিএনপি-র টার্গেট
তারেক রহমানের একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল দেশে প্রত্যাবর্তন। খালেদা জিয়ার অসুস্থতা এবং মৃত্যু, তার বিদেশে দীর্ঘমেয়াদি অবস্থান এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁর দেশে ফেরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়। দেশে ফিরে তিনি দলের একক নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন, যা দীর্ঘমেয়াদে দলের পরিচালনা ও নির্বাচনী সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।বিশ্লেষকরা মনে করেন, তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন এবং একক নেতৃত্ব নেওয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিদেশে থেকে দলের সংহতি রক্ষা, দেশ ফেরার পর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ এবং এই নির্বাচনে নিজের অবস্থান প্রমাণ করা-এসব মিলিয়ে তাঁর নেতৃত্ব রাজনৈতিক পরীক্ষার মুখোমুখি। বিএনপির প্রাক্তন মিত্র জামায়াতে ইসলামীকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে সামনে রেখে এবার তার সিদ্ধান্ত, দলের ঐক্য রক্ষা এবং নির্বাচনী কৌশলই প্রতিফলন ঘটাবে তার রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাবের।
সমীক্ষা
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি (আইআইএলডি)-র সমীক্ষায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া গেছে। এতে ৪৪.১০ শতাংশ ভোটার বিএনপিকে এবং ৪৩.৯০ শতাংশ ভোটার জামাত জোটকে ভোট দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, জানুয়ারিতে ‘পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে (পিইপিএস) রাউন্ড-৩’ শীর্ষক এ সমীক্ষার ফলাফল তুলে ধরা হয়। বেসরকারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইনোভেশন কনসাল্টিং এই সমীক্ষার আয়োজন করে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দায়িত্ব নেওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৪৭.৬ শতাংশ মানুষ। অপরদিকে সমীক্ষায় ২২.৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন।