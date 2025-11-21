Edit Profile
    বিহারে ভরাডুবিতে 'না-খুশ!' আদালতের দ্বারস্থ মহাগঠবন্ধন? শোচনীয় অবস্থা কংগ্রেসের

    আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জোটের শরিকরা নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী রেকর্ড চাইতে পারে।

    Published on: Nov 21, 2025 11:04 PM IST
    By Sahara Islam
    বিহারের নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে বিরোধী জোট মহাগঠবন্ধনের। আরজেডি ছাড়া আর কোনও দলই দুই অঙ্কের সংখ্যার আসন জিততে পারেনি। এই আবহে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে মহাগঠবন্ধন। এমনটাই সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জোটের শরিকরা নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী রেকর্ড চাইতে পারে।

    ১৪ নভেম্বর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। বিরোধী জোটটি মহাগঠবন্ধন বিহারে ২৪৩টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩৫টি দখল করেছে। অন্যদিকে, সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। মোট ২০২টি আসন দখল করেছে তারা। বৃহস্পতিবারই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে রেকর্ড গড়েছেন নীতীশ কুমার। এই আবহে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অবিনাশ পান্ডে, যিনি বিহারে দলের পর্যবেক্ষক ছিলেন, তিনি বলেন, 'আমরা বিহারের জন্য সমস্ত রেকর্ড দাবি করব, যেমনটি আমরা মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানায় করেছি।' আরেকজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং ফলাফলকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে কিনা সে বিষয়ে দল অন্যান্য মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করবে। আইন অনুযায়ী, রাজনৈতিক দল/নেতারা ভোটের ফলাফল ঘোষণার ৪৫ দিনের মধ্যে রাজ্যের হাইকোর্টে আবেদন জানাতে পারেন।

    অন্যদিকে, একজন সিনিয়র নেতা বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে আইনি বিকল্পগুলি খতিয়ে দেখতে আরজেডি নেতৃত্ব সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছে। সোমবার পাটনায় সদ্য নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে দলের প্রধান লালু প্রসাদ যাদব এবং তেজস্বী যাদবের বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আরজেডি-র মুখপাত্র চিত্তরঞ্জন গগন বলেন, 'আদালতে যাওয়ার বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সম্ভবত এক সপ্তাহের মধ্যে। আমাদের অনুমান, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বড়সড় অসঙ্গতি দেখা গিয়েছে যা ভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে। এই কারণেই আমরা গুরুত্ব সহকারে আদালত যাওয়ার কথা ভাবছি। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করা হচ্ছে।' এদিকে, বিরোধী জোটের শরিক সিপিআই(এমএল) জানিয়েছে, তারা নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকেও নির্বাচনী রেকর্ড চাইবে।

    অন্যদিকে, শোচনীয় বিরোধী জোটের অঘোষিত প্রধান কংগ্রেসের অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোটের কৌশল, নেতৃত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছে ইন্ডিয়া জোটের ছোট আঞ্চলিক শরিকরা। নেতৃত্ব নিয়ে আগে প্রশ্ন উঠলেও তা এতটা তীক্ষ্ণ ছিল না। তবে এবার শরিকদের চাপা অসন্তোষ তীব্র হয়েছে। বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন বলে মনে করছেন একাধিক আঞ্চলিক শরিকদলের নেতারা। আবার অনেকে জোট ছাড়ার পক্ষে সওয়াল করছেন। ফলে, বিষ বাঁও জলে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ। বিহারে ভোটের আগে জোটে প্রথম বড় ফাটল দেখা দেয়। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা বিহার আসন ভাগাভাগি থেকে বেরিয়ে যায়। বিহারের রায়ের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে শিবসেনা (উদ্ধব শিবির)। তারা এই পরাজয়কে বিরোধীদের জন্য একটি সতর্কবার্তা বলে অভিহিত করেছে। অখিলেশ যাদব নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পার্টি স্পষ্টভাবে বলেছে যে, জোটের পথ অবিলম্বে সংশোধন প্রয়োজন।

