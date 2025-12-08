বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম'-র ১৫০! সংসদের আলোচনায় বন্দনা নাকি বিতর্ক? ফিরে দেখা ইতিহাস

Edit Profile
    বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম'-র ১৫০! সংসদের আলোচনায় বন্দনা নাকি বিতর্ক? ফিরে দেখা ইতিহাস

    কংগ্রেস দাবি করেছে যে, এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ও ধর্মের সদস্যদের অনুভূতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই করা হয়েছিল।

    Published on: Dec 08, 2025 3:00 PM IST
    By Sahara Islam
    জাতীয় বন্দনাগীতি 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০তম বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে সোমবার লোকসভায় বিশেষ আলোচনার সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দশ ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা শেষে সমাপ্তি ভাষণ দেবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আগামীকাল, মঙ্গলবার রাজ্যসভায় আলোচনার সূচনা করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ঐতিহাসিক এই গানকে ঘিরে অজানা বহু তথ্য উঠে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে একইসঙ্গে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক ও হইচইয়েও বারবার উত্তাল হতে পারে সংসদ।

    সংসদের আলোচনায় বন্দনা নাকি বিতর্ক?
    সংসদের আলোচনায় বন্দনা নাকি বিতর্ক? (Sansad TV)

    বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম’ গানটি ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে রচনা করেছিলেন। ১৫০ বছর পরও সেই 'বন্দে মাতরম’কে জড়িয়ে দেশে রাজনীতি বিদ্যমান। চলতি বছরের ৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঐতিহাসিক দিনটিতে 'বন্দে মাতরম' নিয়ে বক্তব্যে নয়া বিতর্কের সূচনা করেন কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে। তিনি অভিযোগ তুলেছেন, ১৯৩৭ সালে ফৈজাবাদে দলের অধিবেশনে কংগ্রেস গানটির কয়েকটি ছন্দ বাদ দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত দেশভাগের বীজ বপন করেছে এবং জাতীয় সঙ্গীতকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তবে কংগ্রেস দাবি করেছে যে, এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ও ধর্মের সদস্যদের অনুভূতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই করা হয়েছিল। কংগ্রেস আরও অভিযোগ করেছে, যারা আজ নিজেদের জাতীয়তাবাদের রক্ষক দাবি করছে-বিজেপি ও তাদের আদর্শিক সংগঠন আরএসএস- তারাই বরাবরই ‘বন্দে মাতরম’ এড়িয়ে চলে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘আজ যারা জাতীয়তাবাদের মুখোশ পরে ঘোরে, তারাই আসলে কখনও 'বন্দে মাতরম' গাননি।’ গানটির পরবর্তী স্তবককে কেন্দ্র করে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে। এ নিয়ে বহুজনের আপত্তির কারণ ওই অংশে হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা আছে। এই কারণে স্বাধীনতার আগে ও পরে মুসলিম নেতৃত্ব গানটির প্রথম দুই স্তবক নিয়ে আপত্তি তোলেন। জামাত-উলেমায়-হিন্দের মৌলানা মাসুদ মাদানি দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, গানটির প্রথম দুই স্তবক যা রাষ্ট্র গীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে তা নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই।

    'বন্দে মাতরম’ ও তর্ক-বিতর্ক

    ১৯৩৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ফৈজাবাদে দলের অধিবেশনে শুধুমাত্র 'বন্দে মাতরম' গানটির প্রথম দুই স্তবক ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয় জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেস ও তাদের সহযোগী সংগঠন এবং ওই দলের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ঐতিহাসিক, শিক্ষক, লেখকরা দাবি করেছিলেন, গানটির প্রথম দুই স্তবকে জাতীয় সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে; কিন্তু পরবর্তী স্তবকগুলি নাকি লেখা হয় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাই পরবর্তী স্তবকগুলি জাতীয় গীতের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু বিজেপির অভিযোগ, কংগ্রেস ১৯৩৭ সালে ‘সম্প্রদায়তান্ত্রিক তোষণের’ কারণে গানটির কিছু অংশ বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ সংস্করণকে জাতীয় পরিচয়ের গান হিসেবে গ্রহণ করে ‘দেশকে অসম্মান’ করেছে। প্রতিবাদে, কংগ্রেস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠি তুলে ধরে, যেখানে তিনি নিজেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে দুটি স্তবক জাতীয় গান হিসেবে গ্রহণ করার অনুরোধ করেছিলেন। তবে প্রধানমন্ত্রী মোদী কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করেছেন স্বাধীনতার আগে থেকেই গানটির গুরুত্বপূর্ণ স্তবক বাদ দেওয়ার জন্য। তাঁর অভিযোগ, ১৯৩৭ সালে, ‘বন্দে মাতরম’-র গুরুত্বপূর্ণ স্তবক, যা এই লেখনীর আত্মা তা নির্দ্বিধায় কেটে ফেলা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী এই গানটির ৬টি স্তবক পাঠ করে বলেছিলেন 'বন্দে মাতরম'কে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল।

    বিজেপির বক্তব্য

    বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সিআর কেশবন জানিয়েছেন, দেবী দুর্গার প্রশস্তি করা হয়েছিল যে স্তবকগুলিতে, নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস ইচ্ছাকৃত ভাবে সেই স্তবকগুলিই সরিয়ে দিয়েছিল। এক্স পোস্টে দাবি করেন, কংগ্রেস ‘ঐতিহাসিক পাপ ও ভুল’ করেছে। তার বক্তব্য, নেহরুর কারণে গানটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ পায়, যেখানে দেবী দুর্গার প্রশংসা সম্বলিত লাইনগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন,‘১৯৩৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর নেহরু লিখেছিলেন, বন্দে মাতরম-এর কথাগুলোর সঙ্গে দেবীর কোনও সম্পর্ক আছে বলা ‘হাস্যকর।' কেশবনের অভিযোগ, নেতাজি পূর্ণাঙ্গ এবং মূল সংস্করণ প্রকাশে সমর্থন দিলেও নেহেরু মনে করতেন, গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে ‘উপযুক্ত নয়।' বিজেপি নেতা বলেন,‘এই গান কোনও ধর্ম বা ভাষার নিজস্ব সম্পত্তি নয়। কিন্তু নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস ধর্মীয় অজুহাতে দেবী দুর্গার বন্দনা রয়েছে এমন স্তবকগুলো বাদ দিয়ে গুরুতর ঐতিহাসিক ভুল করেছে।’

