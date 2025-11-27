হিটলারের প্রত্যাবর্তন! নামিবিয়ার নির্বাচন ঘিরে তোলপাড় বিশ্ব, কী এমন ঘটল?

গল্প হলেও সত্যি! নির্বাচনে জয়লাভ করতে চলেছেন অ্যাডলফ হিটলার। আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তের ছোট্ট দেশ নামিবিয়া। সেখানকার এক স্থানীয় নির্বাচনে জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাডল্ফ হিটলার উনোনা। তবে তাঁর জয় নয়, নাম নিয়েই চর্চা চলছে দিনভর। কারণ, তাঁর নামের সঙ্গে যে মিল রয়েছে নাৎসি আমলের জার্মান একনায়ক হিটলারের।
১৮৮৪ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত জার্মান উপনিবেশ ছিল নামিবিয়া। ইতিহাস বলে, সে সময়ে নামিবিয়ার হেরেরো ও নামা সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল জার্মানরা। বিশ শতকের প্রথম গণহত্যা বলে উল্লেখ করা হয় সেই ঘটনাকে। তবু সাবেক এই উপনিবেশে শিশুদের নাম জার্মান নায়কদের নামে রাখার রেওয়াজ রয়েছেই। তা বলে নাৎসি নেতা তথা গণহত্যাকারীর নামে নাম? জিজ্ঞাসা করলেই বেদম চটে যান ৫৯ বছর বয়সি উনোনা। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশে অ্যাডলফ হিটলার নামের প্রতি ঘৃণা তো নেইই, উল্টে রয়েছে প্রবল জনপ্রিয়তা। আর সেই জনপ্রিয়তায় ভর করেই তাঁর দ্বিতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করতে চলেছেন হিটলার। দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা পিপলস অর্গানাইজেশন বা ‘সোয়াপো’-র অন্যতম নেতা হলেন অ্যাডলফ হিটলার উনোনা। বুধবার সে দেশের ওশানা অঞ্চলের ওমপুন্ডজা নির্বাচনী এলাকায় বিপুল ভোটে জয়ী হবেন হিটলার।
তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ যিনি সেই রাষ্ট্রনায়ক অ্যাডলফ হিটলারের নামে কেন ভোটে লড়লেন উনোনা? গোটা বিশ্বে হিটলার নাম নিয়ে বিদ্বেষ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর বাবা-মা তাঁর নামকরণ করেছিলেন প্রাক্তন জার্মান চ্যান্সেলরের নামেই। তবে নামিবিয়ার জনসাধারণের আস্থাভাজন হলেও, প্রায়ই জার্মান স্বৈরশাসকের সঙ্গে নামের মিল থাকায় বিব্রতকর অবস্থাতে পড়তে হয় তাঁকে। উনোনা অবশ্য হিটলার নামটি পছন্দ করেন না। নিজের পরিচয় দেন অ্যাডলফ উনোনা নামে। তিনি জানিয়েছেন, নাৎসি নেতার ভয়াবহ মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীতে তাঁর অবস্থান। ২০২০ সালে একটি জার্মান সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, নাৎসি ভাবাদর্শে বিশ্বাস করেন না তিনি। তাঁর কথায়, ‘যখন ছোট ছিলাম, এই নামের ‘মাহাত্ম্য’ বুঝিনি। বড় হয়ে বুঝলাম, সারা পৃথিবীকে পায়ের তলায় আনতে চেয়েছিল লোকটা। খুবই ঘৃণ্য।' তাহলে নাম পাল্টে ফেললেন না কেন? উনোনার উত্তর, ‘সব সরকারি নথিতে নাম পাল্টানো খুব মুশকিলের ব্যাপার। তাই চেষ্টা করিনি। তবে সমর্থকেরা আমাকে অ্যাডলফ হিটলার নয়, অ্যাডলফ উনোনা নামেই ডাকে।’ পাশাপাশি উনোনাকে তাঁর স্ত্রী ডাকে 'অ্যাডলফ' নামে।
অ্যাডলফ হিটলার উনোনার নাম প্রথমবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল ২০২০ সালে। নামিবিয়ার নির্বাচনে ওমপুন্ডজা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতেছিলেন তিনি। ভোট পেয়েছিলেন ৮৫ শতাংশ। পাঁচ বছর পরে, একই কারণে ফের খবরে উনোনা। এবারও তাঁর ‘ল্যান্ডস্লাইড ভিক্ট্রি’ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
