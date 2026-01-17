Shubman Gill: ইন্দোরে জলে আতঙ্ক? সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচের আগে ৩ লাখি যন্ত্রে ভরসা অধিনায়ক গিলের

Shubman Gill: ইন্দোরে জলে আতঙ্ক? সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচের আগে ৩ লাখি যন্ত্রে ভরসা অধিনায়ক গিলের
রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে নামছে টিম ইন্ডিয়া। আপাতত তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের ফল ১-১। ভারত জিতেছে প্রথম ওয়ানডেতে। আর দ্বিতীয়টিতে নিউজিল্যান্ড। এই পরিস্থিতিতে ইন্দোরে রবিবার যে জিতবে সিরিজ তারই। তবে ইন্দোরে খেলা ছাড়াও অন্য বিষয়ের উপরেও নজর রাখতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে।
ভারতের সবচেয়ে পরিষ্কার শহর হিসেবে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের খ্যাতি রয়েছে। তবে ইন্দোরে এখন জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। আসল কথা হল জল দূষিত হয়ে পড়েছে। জলদূষণ বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এবার সেই শহরেই ভারতের মরণ-বাঁচন ম্যাচ। এই মুহূর্তে ভারতীয় দল রয়েছে ইন্দোরের একটি পাঁচতারা হোটেলে। এনডিটিভি-র প্রতিবেদন অনুসারে, ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল প্রায় ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি জল পরিশোধন যন্ত্র নিয়ে এসেছেন। এই যন্ত্রটি প্যাকেজ করা বোতলজাত জলকেও পুনরায় বিশুদ্ধ করতে সক্ষম। গিল তার হোটেলের ঘরে মেসিনটি বসিয়েছেন। তবে টিম ইন্ডিয়ার মিডিয়া ম্যানেজার এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। বস্তুত, জল দূষিত হয়ে পড়ায় ইন্দোরে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। যদিও হোটেল ও স্টেডিয়ামে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলেও ভারতীয় দল এই বিষয়ে একেবারেই ঝুঁকি নিতে নারাজ।
এমনিতেই ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা ভীষণই স্বাস্থ্য সচেতন। তারমধ্যে অন্যতম বিরাট কোহলি। তিনি যে পানীয় জল খান তা আসে ফ্রান্স থেকে। ইতিমধ্যে ইন্দোরের ভগীরথপুরা এলাকায় দূষিত পানীয় জলের জেরে অন্তত ২৩ জন মারা গিয়েছেন। রাজ্য সরকার হাইকোর্টে ১৫ জনের মৃত্যুর কথা বললেও, ২১টি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, ইন্দোরে ম্যাচের আগে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হন কোহলি। ভাইরাল ভিডিওয় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘জয় শ্রীমহাকাল।’ সঙ্গে ছিলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার কুলদীপ যাদব। মন্দিরের ভজনেও অংশ নেন দুই তারকা। পরে মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে মাথানত করে প্রণাম করেন। অন্যদিকে, ২১ জানুয়ারি থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি–২০ সিরিজ শুরু হবে। তার আগে দলে দুটো বড় পরিবর্তন হল। টি–২০ বিশ্বকাপের আগে সূর্যকুমার যাদবদের এটাই শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। দল ঘোষণা করার পর চোটের জন্য নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে যান তিলক বর্মা এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। তাঁদের পরবর্ত ঘোষণা করল বিসিসিআই। দলে এলেন শ্রেয়স আইয়ার এবং রবি বিষ্ণোই। পাঁচ ম্যাচের জন্যেই নেওয়া হয়েছে ছোটখাট চেহারার স্পিনারকে। অন্যদিকে প্রথম তিন টি–২০ ম্যাচের জন্য সুযোগ পান শ্রেয়স। ওয়াশিংটন এবং তিলক দু’জনেই ভারতের টি–২০ বিশ্বকাপ দলের অঙ্গ। এই পরিস্থিতিতে শ্রেয়স এবং বিষ্ণোইয়ের সুযোগ পাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ।