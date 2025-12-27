Edit Profile
    Published on: Dec 27, 2025 4:38 PM IST
    By Ayan Das
    নাম না করে আগ্রার তাজমহলকে কবরস্থান হিসেবে উল্লেখ করলেন কবি কুমার বিশ্বাস। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকীতে তিনি বলেন, তাজমহলের পরিবর্তে এখন অযোধ্যায় যাচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা। যা একটি বড় পরিবর্তন। তিনি বলেন, ‘নববর্ষের প্রাক্কালে প্রথমবারের মতো বিপুল সংখ্যক যুবক আগ্রার কবরস্থান দেখতে আগ্রার পরিবর্তে অযোধ্যা ও বৃন্দাবনে যাচ্ছেন। পরিবর্তন ঘটছে। এটি পরিবর্তন হতে সময় লাগবে এবং যুক্তির উত্তর দেওয়া যেতে পারে, ভ্রান্তি দেওয়া যায় না।’ তিনি আরও বলেন, যাঁরা মনে করেন যে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, তাতে এত রাম কেন, রামনবমী কেন, কেন এটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, সে কারণেই সবকিছু চলছে।

    সাদা রঙের কবরস্থানের পরিবর্তে অযোধ্যায় যাচ্ছে যুবক-যুবতীরা, তাজমহল নিয়ে বিস্ফোরক। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই এবং হিন্দুস্তান টাইমস)
    প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে লখনউয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, ব্রজেশ পাঠক এবং অন্যান্য নেতারা। অযোধ্যায় রাম মন্দির মামলা প্রসঙ্গে কুমার বিশ্বাস বলেন, এই দেশ আশ্চর্যজনক। রাম এখানে আছেন কিনা, তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি ৩০ বছর ধরে চলেছিল। ন্যায়বিচারের মন্দিরে বিচারের ঈশ্বরকে নিশ্চিত করতে হয়েছিল যে তিনি যেখানে তাঁর মন্দির ছিল সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটি একটি চমৎকার দেশ। বিচার যখন শেষ পর্যায়ে ছিল, তখন একই দিনে রামনবমী ছুটি ছিল। সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

    কুমার বিশ্বাসও এই অনুষ্ঠানে দিল্লির দূষণ নিয়ে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, দিল্লির তিনটি সরকারই বিজেপির। তারপরও চমৎকার বাতাস সরবরাহ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দিল্লিতে থাকেন, আমরাও দিল্লিতে থাকি। এখন ত্রিস্তরীয় সরকার এসেছে। আপনারাও পুরসভা, রাজ্য এবং কেন্দ্রে রয়েছেন। ডাক্তার বলেছিলেন যে যদি কোনও ব্যক্তি (দিল্লিতে) বাইরে বসে থাকেন, তবে তিনি যেন ১০০টি সিগারেট খেয়ে নেন। কী চমৎকার বাতাস দিয়েছে।’

