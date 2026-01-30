Edit Profile
    Yunus' Flop Prediction about India: বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হবে ভারত, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ইউনুস, আর এখন...

    মহম্মদ ইউনুস কয়েকদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মার্কিন শুল্কের জেরে বাংলাদেশে বিনিয়োগে বাধ্য হবে ভারত। মার্কিন সাংবাদিক মেহেদি হাসানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউনুস দাবি করেছিলেন এই কথা।

    Published on: Jan 30, 2026 10:19 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য চুক্তিতে মাথায় পড়েছে বাংলাদেশের। এই বাংলাদেশেরই মহম্মদ ইউনুস কয়েকদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মার্কিন শুল্কের জেরে বাংলাদেশে বিনিয়োগে বাধ্য হবে ভারত। মার্কিন সাংবাদিক মেহেদি হাসানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউনুস দাবি করেছিলেন এই কথা। উল্লেখ্য, ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের ওপর কম হারে শুল্ক ধার্য করেছিল আমেরিকা। কিন্তু ইউনুসের সেই স্বপ্ন বা ভবিষ্যদ্বাণী মেলেনি। আজকের বাস্তবতা হল, বাংলাদেশের নিজস্ব গার্মেন্টস মিলগুলোই বন্ধের দ্বারপ্রান্তে।

    মহম্মদ ইউনুস কয়েকদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মার্কিন শুল্কের জেরে বাংলাদেশে বিনিয়োগে বাধ্য হবে ভারত।
    মহম্মদ ইউনুস কয়েকদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মার্কিন শুল্কের জেরে বাংলাদেশে বিনিয়োগে বাধ্য হবে ভারত।

    বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্প একটি বড় সংকটের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করেছে যে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশের সমস্ত টেক্সটাইল মিল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। সংবাদ সম্মেলনে বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, মিল মালিকদের ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নেই। তাদের মূলধন ৫০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে এবং অনেক মিল ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ মিলগুলোর অভিযোগ, ভারত থেকে আসা সস্তা সুতা দেশীয় বাজারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এরই সঙ্গে তীব্র গ্যাস ঘাটতি এবং কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান দামের কারণে উৎপাদন ক্ষমতাও ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে তাদের।

    এর আগে ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৭ জানুয়ারি। এই চুক্তির পরে ভারতীয় বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের জন্য এক বিপুল সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল মঙ্গলবার বলেছেন যে এই চুক্তির ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতের টেক্সটাইল রফতানি বাড়বে কয়েক গুণ। বর্তমানে ইউরোপ-ভারতের টেক্সটাইল বাণিজ্য ৭ বিলিয়ন ডলারের। তা বেড়ে ৩০-৪০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে বলে দাবি করেন তিনি। এর ফলে শ্রম-নির্ভর টেক্সটাইল খাতে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলেও আশা করা ব্যক্ত করেন তিনি।

    পীযূষ গোয়েল বলেন, টেক্সটাইল রফতানিতে বাংলাদেশ কেন ভারতের চেয়ে এত এগিয়ে আছে, তা নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়। বাংলাদেশ একটি 'স্বল্পোন্নত দেশ', তাই ইউরোপের বাজারে শূন্য শুল্কের সুবিধা পাচ্ছে। এই কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৫০ বিলিয়ন ডলারের টেক্সটাইল বাজারের ৩০ বিলিয়ন ডলারের বাজার দখল করে নিয়েছে বাংলাদেশ। ভারত এখনও পর্যন্ত প্রতিবছর মাত্র ৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করছে। ভারতীয় টেক্সটাইল পণ্যগুলির ওপর ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হত ইউরোপে। তবে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে ভারতের পোশাক শিল্পে শুল্ক উঠে যাবে। সেই দিক থেকে বাংলাদেশের সমকক্ষ হবে ভারত। এর ফলে ভারতীয় রফতানিকারকরা প্রতিযোগিতায় টেক্কা দেবে বাংলাদেশকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষির পরে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমনির্ভর খাত হল বস্ত্র শিল্প। প্রায় ৪ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হয় টেক্সটাইল খাতে।

