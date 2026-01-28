Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh: ‘সংকেত যে কী, তা একেবারেই বুঝতে' পারছে না ঢাকা! ভারতের কোন পদক্ষেপ নিয়ে সরব ইউনুসের উপদেষ্টা?

     মুখ খুললেন তৌহিদ হোসোন। 

    Published on: Jan 28, 2026 6:08 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সামনেই বাংলাদেশে ভোট। এদিকে, তার আগে, সেদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির জেরে বাংলাদেশকে ভারতীয় কূটনীতিকদের জন্য ‘নন ফ্যামিলি’ পোস্টিং-র আওতায় রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে ভারতীয় কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের ভারতে ফিরে আসার পরামর্শ সদ্য দিয়েছে দিল্লি। বিষয়টি যে ইউনুসের ঢাকাকে ‘ভাবাচ্ছে’, তা কার্যত স্বীকার করেছেন উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন! ভারতের এই পদক্ষেপের বিষয়ে প্রশ্ন যায় বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের কাছে।

    তৌহিদ হোসেন (Photo by Munir UZ ZAMAN / AFP)
    তৌহিদ হোসেন (Photo by Munir UZ ZAMAN / AFP)

    বাংলাদেশে ভারতীয় কূটনীতিকদের জন্য ‘নন ফ্যামিলি পোস্টিং’ ইস্যুতে মন্তব্য করতে গিয়ে তৌহিদ হোসেন বলেন,' নিরাপত্তা নিয়ে কোনেও শঙ্কা নেই, তবে সংকেত যে কী তা একেবারেই বুঝতে পারছি না।' দিল্লির এমন পদক্ষেপ ঘিরে ঢাকার প্রতি ভারতের কোন ইঙ্গিত রয়েছে, তা 'বুঝতেই পারছে না' ইউনুস সরকার বলে, কার্যত মেনে নিয়েছেন তৌহিদ। তিনি একইসঙ্গে বলছেন,' এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তারা তাদের কর্মচারীদের ফিরে যেতে বলতেই পারে। কেন বলেছেন আমি তার কারণ খুঁজে পাই না।' বাংলাদেশ থেকে ভারতের কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া দিল্লি কি কোনও সংকেত দিচ্ছে? এই প্রশ্ন ঘিরেই বাংলাদেশের তরফে ওই মন্তব্য করেন তৌহিদ। বাংলাদেশের এই উপদেষ্টা বলছেন,'বাংলাদেশে এমন কোনেও পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই যে কর্মকর্তা বা তাঁদের পরিবার পরিজন বিপদে আছেন।'তৌহিদ বলছেন,'এখন পর্যন্ত এ রকম কিছু ঘটেনি। আশঙ্কা হয়ত তাদের মনে আছে কিংবা তাঁরা কোনো মেসেজ দিতে চান কি না। তবে আমি আসলে এটার মধ্যে কোনো কারণ খুঁজে পাই না।'

    ভারতের পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে ইউনুস সরকারের তরফে উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন,'তারা যদি তাদের পরিবারকে ফেরত নিতে চান আমাদের তো কিছু করার নেই।' তিনি জানান ভারতের দূতাবাসের তরফে নিরাপত্তা নিয়ে আগাম উদ্বেগ ঘিরে কিছু জানানো হয়নি ঢাকাকে।

    এদিকে, সামনেই বাংলাদেশে ভোট। হাসিনা-হীন বাংলাদেশে এই ভোটপর্বের আগেই গত মাসে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যু হয়। এরপর থেকে একাধিক হিংসার খবর বাংলাদেশ থেকে উঠে আসছে। বহু জায়গায় হিন্দু যুবকদের হত্যার খবরও উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ভোট-হিংসা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তৌহিদ হোসেন বলেন,' অতীতের নির্বাচনকালীন সময়ের তুলনায় সংঘর্ষ বেশি হচ্ছে, আমার তো সেটা মনে হচ্ছে না।'

    News/News/Bangladesh: ‘সংকেত যে কী, তা একেবারেই বুঝতে' পারছে না ঢাকা! ভারতের কোন পদক্ষেপ নিয়ে সরব ইউনুসের উপদেষ্টা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes