    সরাসরি ভারত বিরোধিতার ডাক! পাকিস্তানের পর তুরস্ককে রহস্যময় শিল্পকর্ম পেশ ইউনূসের

    ২০২৪ সালের শুরু থেকেই আঙ্কারা ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করছে-প্রশিক্ষণ, প্রতিরক্ষা শিল্পে যৌথ উদ্যোগ ও প্রযুক্তি বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়ে।

    Published on: Nov 23, 2025 3:00 AM IST
    By Sahara Islam
    বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান মহম্মদ ইউনূস আবারও কূটনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। পাকিস্তানের এক জেনারেলকেকে একই শিল্পকর্ম উপহার দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তুরস্কের সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সামনে উপস্থাপন করলেন নিজের বহুল আলোচিত শিল্পকর্ম, ‘আর্ট অব ট্রায়াম্ফ।' সেখানে ভারতের আসাম-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বাংলাদেশের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

    তুরস্ককে রহস্যময় শিল্পকর্ম পেশ ইউনূসের (সৌজন্যে টুইটার)
    তুরস্ককে রহস্যময় শিল্পকর্ম পেশ ইউনূসের (সৌজন্যে টুইটার)

    সূত্রের দাবি, এই শিল্পকর্মের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে এক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি-যা তাঁরা বলছেন 'গ্রেটার বাংলাদেশ' পরিকল্পনা। ওই পরিকল্পনায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষত অসমকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ভূ-রাজনৈতিক পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করার ইঙ্গিত রয়েছে বলে গোপন সূত্রের দাবি। গোয়েন্দা মহলের মতে, ইউনূসের এই পদক্ষেপ কোনও 'আর্ট প্রেজেন্টেশন' নয়, বরং একটি মতাদর্শিক বার্তা, যা পাঠানো হয়েছে ট্রান্সন্যাশনাল ইসলামপন্থী নেটওয়ার্কগুলির প্রতি। তাঁদের ভাষায়, 'এটি প্রতীক নয়, ইঙ্গিত, এক এমন বার্তা যা ইসলামিক কনসোলিডেশনের বৃহত্তর রূপরেখার অংশ।' সূত্র বলছে, এটি আঙ্কারার সাম্প্রতিক প্যান-ইসলামিস্ট তৎপরতার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তুরস্কের প্রভাব বিস্তারের নতুন অভিযাত্রা, যেখানে সামরিক সহযোগিতা, ড্রোন প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং আদর্শিক অংশীদারিত্বই মুখ্য হাতিয়ার।

    ২০২৪ সালের শুরু থেকেই আঙ্কারা ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করছে-প্রশিক্ষণ, প্রতিরক্ষা শিল্পে যৌথ উদ্যোগ ও প্রযুক্তি বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়ে। বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থান তুরস্কের কাছে এখন ভারত-প্রধান দক্ষিণ এশিয়ার ভারসাম্য রক্ষার এক নরম কূটনৈতিক পরিসর।অন্যদিকে, ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারও তুরস্কের এই সান্নিধ্যকে দেখছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সম্ভাবনাময় দিগন্ত হিসেবে, দেশীয় অনিশ্চয়তার আবহে এক নতুন ভরকেন্দ্র হিসেবে। তবে গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ‘গ্রেটার বাংলাদেশ’-এর প্রকাশ্য উল্লেখ ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের ভূখণ্ডগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত। তাঁদের মতে, এটি সম্ভবত এক ধরনের 'পরীক্ষামূলক কূটনীতি', যার উদ্দেশ্য আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া যাচাই করা এবং দেশ-বিদেশে ইসলামপন্থী সমর্থন সুসংহত করা। এদিকে, ভারতের নিরাপত্তা সংস্থা ইতিমধ্যেই ঘটনাটির উপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রতীকী হলেও কৌশলগত ইঙ্গিত দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্ত রাজনীতিকে নতুন উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

    উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর ইউনূস দায়িত্বে আসেন। এরপর থেকেই বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। গত বছরই ইউনূসের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী নাহিদুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অসমের কিছু অংশকে বাংলাদেশের অংশ হিসেবে দেখানো একটি মানচিত্র প্রকাশ্যে এনে ‘গ্রেটার বাংলাদেশ’-এর ধারণাটি তুলে ধরেছিলেন। যা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হলে পরবর্তীতে পোস্টটি ডিলিট করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের নেতাদের এই ধরনের উসকানিমূলক পোস্ট এবং মন্তব্য সত্ত্বেও প্রথম থেকেই নীরবতা বজায় রেখেছেন ইউনূস।

