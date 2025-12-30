মৃত্যুতেও শত্রুতার আঁচ! খালেদার জীবনাবসানে দায়ী হাসিনা, খোঁচা ইউনূস সরকারের

মৃত্যুতেও শত্রুতার আঁচ! খালেদার জীবনাবসানে দায়ী হাসিনা, খোঁচা ইউনূস সরকারের
দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুতে শোকবার্তা বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। ঢাকার হাসপাতালে খালেদা জিয়ার মৃত্যুসংবাদ সামনে আসার পর লিখিত বার্তায় গভীর শোকপ্রকাশ করেন শেখ হাসিনা। ২০০৪ সালে ঢাকার পথে গ্রেনেড হামলার অতীত স্মৃতি দূরে সরিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সনকে ‘বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ’ বলে উল্লেখ করেছেন মুজিব কন্যা। আর তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই খালেদা জিয়ার মৃত্যুর নেপথ্যে শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের দায় রয়েছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করল মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার।
মঙ্গলবার রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লিগ সরকারের আমলে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাজা প্রহসনমূলক ছিল। তিনি অভিযোগ করেন, ‘ওনাকে (খালেদা জিয়া) একটা প্রহসনমূলক রায়ে জেলে পাঠিয়ে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে। খালেদা জিয়াকে যে মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, এটা যে প্রহসনের রায় ছিল, এটা যে সম্পূর্ণ সাজানো রায় ছিল, এটা সর্বোচ্চ আদালতের আপিল ও রিভিউয়ের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।’ আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের মধ্যে বারবার বলা হয়েছে বেগম জিয়াকে যে মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ রংলি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, জিঘাংসা প্রসূতভাবে ওনাকে সাজা দেওয়া হয়েছে। ওনাকে জেলখানায় বিভিন্ন সময়ে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল, ওনাকে আমরা হয়তো...হারাতাম না।’
এরপরেই আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বেগম জিয়ার এই মৃত্যুর পেছনে ফ্যাসিস্ট যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা এবং ওনার যে সরকার আছে অবশ্যই তার দায় রয়েছে।’ খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকার কথা তুলে ধরে অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, আমরা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আপনারা সবাই লক্ষ্য করেছেন, আমাদের যা করার ছিল, প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস ব্যক্তিগতভাবে সব সময় খোঁজ-খবর রেখেছেন, যা দরকার ছিল। ওনার যদি আবার বিদেশে পাঠানোর মতো অবস্থা থাকতো, অবশ্যই আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হতো। উনি ব্যক্তিগতভাবে এই জিনিসগুলি খোঁজখবর নিয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা হয়তো বেগম খালেদা জিয়াকে বছরখানেক বা বছর দুয়েক আগে যদি পেতাম, হয়তো আমাদের পক্ষে কিছু একটা করা সম্ভব ছিল। তবে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে উনি সারা দেশের মানুষের সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা নিয়ে বিদায় নিয়েছেন।'
তবে অতীতের রক্তাক্ত সেই দিন ভুলে শেখ হাসিনার বার্তা এবং ইউনূস সরকারের প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক মহলের দাবি, আসলে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। জামাতের অঙ্গুলিহেলনে চলতে থাকা অন্তর্বর্তী সরকার মৌলবাদের কবলে চলে গিয়েছে গোটা দেশ। আওয়ামী লিগ নিষিদ্ধও নিষিদ্ধ। কঠিন এই সময়ে যদি কোনও আশার আলো থেকে থাকে তবে সেটা ‘মন্দের ভালো’ বিএনপি। ১৯৮৩ সালে এই খালেদা জিয়ার আন্দোলনের উপর ভর করেই এরশাদের সামরিক শাসনের অবসান ঘটেছিল বাংলাদেশে। ফিরেছিল গণতন্ত্র।