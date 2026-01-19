Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh on Minority: ২০২৫এ বাংলাদেশে ৬৪৫ টি সংখ্যালঘু সম্পর্কিত কাণ্ডে ৭১ টি সাম্প্রদায়িক, বলছে ইউনুস সরকার

    বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার বিবৃতি অনুসারে, ‘  ৭১ টি ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, এবং ৫৭৪ টি অ-সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল।’

    Published on: Jan 19, 2026 6:10 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলাদেশে পর পর হিন্দু যুবকের হত্যাকাণ্ড ঘিরে বহু ঘটনাই সম্প্রতি শিরোনামে এসেছে। বাংলাদেশে পর পর সংখ্যালঘুদের ঘিরে একের পর এক ঘটনায় কিছুদিন আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ভারত। এরপর ২০২৫ সালে বাংলাদেশ জুড়ে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনা নিয়ে তথ্য প্রকাশ করল মহম্মদ ইউনুসের সরকার। ইউনুস সরকার তার প্রকাশ করা বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত ২০৫ সালে বাংলাদেশে মোট ৬৪৫ টি সংখ্যালঘু সম্পর্কিত ঘটনা ঘটেছে, তারমধ্যে ৭১ টি সাম্প্রদায়িক।

    ২০২৫ সালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্পর্কিত ৬৪৫ টি ঘটনা,৭১ টি সাম্প্রদায়িক ছিল, ইউনূস সরকার বলেছে (File photo/PTI)
    ২০২৫ সালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্পর্কিত ৬৪৫ টি ঘটনা,৭১ টি সাম্প্রদায়িক ছিল, ইউনূস সরকার বলেছে (File photo/PTI)

    মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সোমবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত ঘটনা এবং ২০২৫ সালে দেশের বৃহত্তর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পুলিশের রেকর্ডের ভিত্তিতে গত বছর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত ৬৪৫ টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল। প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন, যে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অফিসিয়াল পুলিশ রেকর্ডের বছরব্যাপী পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে, ৬৪৫ ঘটনা যাচাইকৃত এফআইআর, সাধারণ ডায়েরি, চার্জশিট এবং তদন্ত আপডেট থেকে সংকলিত করা হয়েছে।

    সাম্প্রদায়িক বনাম অসাম্প্রদায়িক মামলা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রদায়িক হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা ঘটনাগুলির মধ্যে মূলত ধর্মীয় স্থান এবং মূর্তি ভাঙচুর বা অপবিত্রতা সহ সীমিত সংখ্যক অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িত। রিপোর্ট বলছে,'অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে ৭১ টি ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যখন ৫৭৪ টি ঘটনাকে অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল।' এই বিবৃতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে দেওয়া হয়েছে।

    বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলি প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় স্থান এবং মূর্তিগুলির ভাঙচুর বা অপবিত্রতা সহ অল্প সংখ্যক অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িত। বিপরীতে, সংখ্যালঘু ব্যক্তি বা সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলার বেশিরভাগ ঘটনা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিবেশী বিরোধ, ভূমি সংঘাত, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চুরি, যৌন সহিংসতা এবং পূর্বের ব্যক্তিগত শত্রুতার সাথে যুক্ত মামলা। পুলিশি পদক্ষেপ এবং চলমান তদন্ত প্রতিবেদনটি অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয় পুলিশের জড়িত হিসাবে বর্ণনা করার দিকেও ইঙ্গিত করেছে।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে,'প্রতিবেদনে পুলিশের উল্লেখযোগ্য ব্যস্ততাও নথিভুক্ত করা হয়েছে। শত শত মামলা আনুষ্ঠানিকভাবে দায়ের করা হয়েছে, অনেক ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে, আবার কিছু ঘটনায় তদন্ত চলছে। এটি অপরাধ মোকাবেলা এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে, বিশেষত ধর্মীয় স্থান বা সাম্প্রদায়িক উদ্বেগের সাথে জড়িত সংবেদনশীল ক্ষেত্রে।'

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)

    News/News/Bangladesh On Minority: ২০২৫এ বাংলাদেশে ৬৪৫ টি সংখ্যালঘু সম্পর্কিত কাণ্ডে ৭১ টি সাম্প্রদায়িক, বলছে ইউনুস সরকার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes