    Yuvi taunts Abhishek: 'গুরু' যুবরাজের খোঁচায় 'শিষ্য' অভিষেক!ঝোড়ো ৫০র পরও ভারতীয় ওপেনারকে কী শুনতে হল?

    অভিষেকের ঝোড়ো ৫০র পর তাঁর ‘গুরু’ যুবরাজ কী বললেন?

    Published on: Jan 26, 2026 6:02 PM IST
    By Sritama Mitra
    নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রবিবারের টি২০ ম্যাচে গুয়াহাটির বুকে কার্যত সুনামি তুলে দিয়েছিলেন ভারতীয় ওপেনিং স্টার অভিষেক শর্মা। 'পঞ্জাব দা পুত্তর' অভিষেককে ক্রিকেটার হিসাহে গড়ে পিঠে তৈরি করেছেন পঞ্জাবের অপর ভূমিপুত্র তথা ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যকম স্টার যুবরাজ সিং। প্রাক্তন ক্রিকেটার যুবরাজের কোচিং এ এককালে থাকা অভিষেক রবিবারের ম্যাচে, ‘গুরু’ যুবরাজেরই এক পুরনো রেকর্ড অল্পের জন্য ভাঙতে পারেননি। রেকর্ডের কাছে গিয়েও, গুরুকে ছুঁতে ব্যর্থ হন ‘শিষ্য’ অভিষেক। ম্যাচের পর তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে অভিষেককে মজার ছলে খোঁচা দিতে ছাড়েননি যুবরাজ!

    গুয়াহাটিতে, রবিবারের টি ২০ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে, প্রথম থেকেই বলকে বাউন্ডারি পর্যন্ত রকেট গতিতে পাঠাতে শুরু করে দেন অভিষেক। সিরিজের তৃতীয় এই ম্যাচ, অভিষেকের ব্যাটিং দাপটে বেশ কিছুটা ভর করে সহজে পকেটে পুরে নেয় ভারত। ম্যাচে ১৪ বলে ৫০ রান করে তাঁর চেনা ‘L’ (হাত তুলে) ভঙ্গিমা দেখিয়ে দর্শকদের অভিবাদন কুড়িয়ে নেন অভিষেক। এদিকে, ততক্ষণে খুলে যায় পরিসংখ্যানের খাতা! দেখা যায়, এর আগে, ১৬ বলে হার্দিক পান্ডিয়া ৫০ রান করেছিলেন। তাঁকে ছাপিয়ে যান অভিষেক। তবে এই তালিকায় অভিষেকের ওপরে রয়েছেন তাঁর গুরু যুবরাজ। ২০০৭ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুবরাজ ১২ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। সেই জায়গা থেকে দেখলে, রবিবারের ম্যাচে গুরুর থেকে ২ বল বেশি খেলে এই অর্ধশতরান পকেটে পোরেন অভিষেক। এদিকে, গুরুর রেকর্ড শিষ্য ভাঙতে না পারায়, মজার ছলে অভিষেকের প্রতি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে যুবরাজ লেখেন,' এখনও ১২ বলে ৫০ করতে পারলে না! পারবে কি? ভালো খেলেছ, এভাবেই এগিয়ে চলো!' ফলত, ম্যাচে তাঁর ঝোড়ো ৫০র পরও গুরু যুবরাজের খোঁচা থেকে বাদ গেলেন না অভিষেক!

    এর আগে, ম্যাচের পর অভিষেককে, যুবরাজের রেকর্ড ভাঙার সুযোগ হাতছাড়া হওয়া নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন,' ওটা করাটা অসম্ভব! তবে আপনি জানেন না কখন কী ঘটে যায়!' অভিষেক বলছেন,'যে কোনও ব্যাটসম্যানই এটা করতে পারেন, কারণ সব ব্যাটাররাই এই সিরিজে খুব ভালো খেলছেন, আর আরও এগোলে এটা খুবই মজাদার হবে!' এদিকে, এখনও নিউজিল্যান্ড সিরিজে বাকি রয়েছে ২ ম্যাচ। অন্যদিকে, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু বিশ্বকাপ। সেখানে ট্রিফ ঘরে রাখার লড়াইয়ে নামবে সূর্যবাহিনী! সেই মঞ্চে অভিষেকের ফর্মের দিকে তাকিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

