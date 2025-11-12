'আপনি নিউ ইয়র্ক...,' মামদানির ‘রেন্ট ফ্রিজ প্ল্যান', মার্কিন ধনকুবের 'মুম্বই' তোপ

Edit Profile
    'আপনি নিউ ইয়র্ক...,' মামদানির 'রেন্ট ফ্রিজ প্ল্যান', মার্কিন ধনকুবের 'মুম্বই' তোপ

    জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে লড়ার সময়ই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি জয়ী হলে অ্যাপার্টমেন্টগুলির ভাড়া স্থিতিশীল রাখবেন।

    Published on: Nov 12, 2025 12:30 PM IST
    By Sahara Islam
    'আপনি নিউ ইয়র্ক সিটিকে মুম্বইয়ে পরিণত করতে চাইছেন।' নিউ ইয়র্কের সদ্য নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানিকে তোপ দেগেছেন মার্কিন ধনকুবের তথা রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকারী ব্যারি স্ট্রার্নলিখট। সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন জোহরান মামদানি। তিনিই আমেরিকার বৃহত্তম এই শহরের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র। কয়েকদিন ধরেই সংবাদ শিরোনামে রয়েছেন তিনি। আর এবার নজর কেড়েছেন তাঁর ‘রেন্ট ফ্রিজ প্ল্যান।'

    মার্কিন ধনকুবের 'মুম্বই' তোপ (Getty Images via AFP)
    মার্কিন ধনকুবের 'মুম্বই' তোপ (Getty Images via AFP)

    ‘রেন্ট ফ্রিজ প্ল্যান’ কী?

    জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে লড়ার সময়ই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি জয়ী হলে অ্যাপার্টমেন্টগুলির ভাড়া স্থিতিশীল রাখবেন। ভাড়াটিয়াদের জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতেই এই পরিকল্পনা করেছেন তিনি। মেয়র নির্বাচনে জয়ের পরই, মামদানি তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু করতে চলেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ভাড়া-স্থিতিশীল অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে ভাড়া বন্ধ করা, বিনামূল্যে বাস পরিষেবা প্রদান, ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সি শিশুদের জন্য সর্বজনীন, বিনামূল্যে কর্মসূচি তৈরি করা এবং প্রতিটি বরোতে একটি করে পাঁচটি শহরের মালিকানাধীন মুদি দোকান খোলা। আর এতেই চটেছেন মার্কিন ধনকুবের ব্যারি স্টার্নলিখট। সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, নিউ ইয়র্কের নতুন রেন্ট ফ্রিজ নীতি একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, যা বিনিয়োগকারীদের শহর থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। এর ফলে নতুন আবাসন প্রকল্পগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে বিরাট ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হবে।

    তাঁর মতে, এই নীতি কার্যকর হলে নিউ ইয়র্কের আবাসন বাজার দুর্বল হয়ে পড়বে এবং শহরটি মুম্বইয়ের মতো হয়ে যাবে। উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, সেখানে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি, শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি ‘ফ্যাক্টর’-এর কারণে আবাসন শিল্পকে সমস্যার মুখে পড়চে হয়েছে। তাঁর কথায়, 'অতি বামপন্থীরা সত্যিই পাগল হয়ে গিয়ে বলতে শুরু করেছে ভাড়াটেদের টাকা দিতে হবে না। আর সেক্ষেত্রেও তাঁদের বের করে দেওয়া যাবে না। দেখাদেখি অন্য ভাড়াটিয়ারাও ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেবেন। তার মানে আপনি মূলত নিউ ইয়র্ক শহরকে মুম্বইয়ে পরিণত করতে চলেছেন।' স্টার্নলিখট রায়ও বলেন, 'ধনকুবেররা দাবি করেন যে মামদানি শহরের মূল বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করছেন। আমাদের আবাসন বৃদ্ধি করতে হবে। এটা সহজে ঘটবে না, তাই না? সরকার যদি চায় যে আমরা ইউনিয়নগুলির সঙ্গে কাজ করি, তাহলে তাদের কাছ থেকে ভর্তুকি প্রয়োজন। ইউনিয়নগুলিকে তাদের কর্ম আইন, মজুরি এবং অন্যান্য সবকিছুর দিকে আরও সহনশীল হতে হবে; অন্যথায় আপনি অর্থনৈতিকভাবে যোগ করতে পারবেন না।'

    তিনি বলেন, 'মানুষ যদি মনে করে যে তাদের শিশুরা রাস্তায় নিরাপদ নয়, তাহলে তারা তাদের স্কুল থেকে বের করে আনবে। এবং যদি তিনি পুলিশের তহবিল বন্ধ করে দেন অথবা তাদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা না দেন, তাহলে আমার মনে হয় শহরটি সত্যিই কঠিন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে।' একই সঙ্গে মার্কিন ধনকুবের কটাক্ষ করে বলেন, 'নিউ ইয়র্কের এখন খুবই খারাপ সময়। উনি (মামদানি) হয়তো ইতিহাস থেকে শিখবেন। হয়তো তাঁকে ভোট দেওয়া লক্ষ লক্ষ ভোটাররা বুঝতেও পারেননি সোশ্যালিজম আর এই গ্রহের কোথাওই কার্যকর নয়। কখনও ছিলও না।' প্রসঙ্গত, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হলেও মামদানি আদতে বামপন্থী ‘ডেমোক্র্যাটিক সোশালিস্টস অফ আমেরিকা’ দলের সদস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শহরে প্রথম মুসলিম মেয়রও এই মামদানিই। ১০০ বছর পর সর্বকনিষ্ঠ মেয়র পেয়েছে নিউ ইয়র্ক শহর।

