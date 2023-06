Casino utan Svensk Licens – Utländska Casino

Varför har casinon utan svensk licens blivit så populära? Det är en fråga som allt fler har ställt sig, främst efter att den svenska spelmarknaden fick en ny struktur och egen licens 2019. Svaret är att dessa casinon helt enkelt är friare, roligare, och generösare än de som finns på den svenska marknaden. Om du är villig att testa spel online som är bredare och friare än vanligt är casino utan svensk licens något för dig. Hitta de bästa sajterna i vår topplista nedan!

Bästa utländska casino utan svensk licens

Här kan du ta del av alla casinon utan svensk licens som erbjuder rättvisa villkor, fördelaktiga bonusar och erbjudanden, och ett imponerande spelbibliotek.

Casino utan Svensk Licens Spela trots spelpaus Spela Nu Nya Casinon utan Spelpaus Hetaste bonusarna Spela Nu Utländska Casinon med Instant Bank Snabba Uttag Spela Nu Cashback Casino utan licens Helt utan svensk licens Spela Nu Sportsbetting utan Licens Helt utan Svensk Licens Spela Nu Casino med Flest Bonusar Skattefria vinster Spela Nu

I vår topplista hittar du bland annat:

Nya casinon utan svensk licens och spelpaus

Utländska casinon med BankID

Casino utan BankID

Casinon utan spelgränser

Online casinon utan svensk licens med snabba uttag

Casinon utan svensk licens med direkt banköverföring

Nätcasino utan svensk licens utan registrering

Bitcoin casinon

MGA Casinon

Curacao Casinon

EMTA Casinon

Cashback Casinon

Skattefria nätcasinon utan licens

Vad betyder casino utan svensk licens?

Ett casino utan svensk licens, eller utländska casinon som de ibland även kallas, är ett casino som innehar en licens från ett annat land än Sverige. I Sverige är Spelinspektionen tillsynsmyndighet för allt spel om pengar. Några av de vanligaste utländska licenserna innefattar Malta Gaming Authority (MGA), CIGA i Curacao, UK Gambling Commission i Storbritannien, eller Till- och skattemyndigheten i Estland.

Den största skillnaden mellan utländska och svenska casinon är att casinon utan svensk licens är betydligt friare än de svenska. Detta då den svenska spellagen som infördes 2019 har ett av de striktaste regelverken vad gäller casino, med ett stort fokus på konsumentskydd vilket har lett till förbudet av många incitament till spel. Till exempel får svenska casinon endast erbjuda en bonus per spelare per licens.

Hos casinon utan svensk licens kan man däremot hitta såväl större som fler och återkommande bonuserbjudanden. Dessutom finns speciella VIP-erbjudanden för kunder som har spelat hos casinot länge eller som spelar för ovanligt mycket pengar, och därmed får möjlighet till mer personligt bemötande.

Dessutom kan även utbudet av såväl spel som betalningsmetoder vara bredare hos dessa aktörer, då de inte behöver anpassa sig till just de former som är populära bland svenska spelare. Till exempel kan de erbjuda betalning med kryptovalutor så som Bitcoin, Ethereum eller Dogecoin, men då på bekostnad av att man inte kan använda Swish och BankID i samma utsträckning.

» Till topplistan på casinon utan svensk licens!

Är det lagligt att spela på utländska casinon utan svensk licens?

Många upplever en oro över att det skulle vara olagligt att spela på casino utan svensk licens, men så är inte fallet. Det är helt lagligt för svenska spelare att skapa ett konto hos ett casino utan svensk licens,så länge man har hittat casinot på egen hand.Utländska casinon får nämligen inte marknadsföra sig mot eller locka svenska spelare med direkt reklam, eller genom att använda svenska språket eller valutan (SEK).

Dessa regler trädde i kraft i samband med introduktionen av den svenska spellagen första januari 2019, som skapades med målet att minska spelet hos utländska aktörer och skapa en tryggare spelmarknad för svenskar. Helt enkelt lån fokuset på att hålla svenska spelare säkra, genom att erbjuda en uppsjö av resurser för att främja ansvarsfullt spelande, genom tjänster så som Spelpaus och minskningen av bonuserbjudanden. Dessa reformer har dock lett till att vissa spelare och spelbolag känner sig mer begränsade, varpå de i stället har vänt sig till utländska licenser.

Det bör dock sägas att även om det är helt lagligt att spela hos casinon utan svensk licens så är det inte alltid helt smärtfritt. För det första bör man vara kunnig i engelska, då svenska språket ej får användas. Detta kan göra det besvärligt att ta kontakt med casinot ifall man upplever störningar eller problem.

För det andra kan det vara så att många betalningsmedel som är välkända hos svenskar, så som Swish, Trustly och Zimpler, inte finns att tillgå vilket kan skapa en oro vid betalningar. I värsta fall kan utländska casinon även använda geoblockeringar för att stoppa svenska spelare från att göra betalningar till casinot, då de inte vill riskera att bryta mot den svenska spellagen.

På grund av dessa aspekter är det alltid viktigt att noggrant undersöka och bedöma vilket casino man vill spela på, särskilt om det är ett casino utan svenska licens. Kontrollera deras aktiva spellicens, och läs alltid villkoren innan du börjar spela.

Är det säkert att spela på nätcasino utan svensk licens?

Det är alla licensenserade casinons uppgift och uppdrag att ta säkerheten på allvar när det gäller sina spelare, oavsett var de befinner sig. Detta inspekteras på två sätt: genom uppsikt av licensgivaren, samt av spelare och experter som enkelt och snabbt kan sprida information online ifall ett casino erbjuder bristande säkerhetsaspekter.

Det finns flera sätt för dig som spelare att kontrollera vare sig ett casino är säkert eller inte innan du börjar spela. Det första man bör titta efter är naturligtvis licensen. Vilken licens ett casino hör till bör enkelt hittas längst ner på första sidan. Om man vill kan man även kontrollera om licensen är aktiv och giltig genom att leta i licensgivarens register online.

Man bör även se efter om casinot har en SSL certifiering. En SSL-certifiering, vilket står för Secure Socket Layer, betyder att casinot tar åtgärder att kryptera spelarnas information, och fungerar lite som en legitimationshandling för de som ligger bakom webbsidan. En hemsida är SSL-certifierat om de använder HTTPS i stället för http, samt om de finns ett litet hänglås bredvid webbadressen i adressfältet.

Ett vidare sätt att mäta av hemsidans seriositet och säkerhet är genom att titta på vilka samarbetspartner de har när det gäller speltillverkare och betalningsmetoder. Många av de största aktörerna inom dessa branscher vill inte jobba med aktörer som kan dra ner deras rykte. Att därför se namn man känner igen kan alltså vara ett bra tecken. Man kan även lite på att välkända speltillverkare använder RNG-generatorer som slumpar fram vinster, vilket ser till att du får spela på helt slumpmässigt och rättvist sätt.

Detta betyder även att om du inte ser några namn på speltillverkare eller betalningstjänster du känner igen, även om de påstår sig ha en aktiv licens, så bör man vara varsam, och helst välja ett annat casino. På den här sidan arbetar vi för att endast skriva om respekterade varumärken och licensierade casinon, och vill aldrig uppmuntra dig till att spela på ett casino där du inte känner dig trygg.

Är vinsterna skattefria på nätcasinon utan svensk licens?

Skattereglerna för vinster vid spel om pengar varierar beroende på vart det utländska casinot du har spelat på har sin licens. Alltså kan man ibland behöva betala vinstskatt, medan man ibland kan spela skattefritt precis som i Sverige. Vi förklarar skillnaderna och undantagen nedan.

Skattebefriade casinon utan svensk licens

Du behöver inte betala någon vinstskatt om det utländska casinot du har spelat vid har sin licens inom EU eller EES. I stället är det spelbolagen som betalar skatt på nettovinsterna till de stater där de när licensierade. Men det finns även undantagsregler vad gäller skatteregeln i Europa.

Här kommer vi alltså återigen till det stycke i den svenska spellagen som handlar om hur utländska casinon får bete sig. Ett spelbolag bryter mot den svenska spellagen om de erbjuder sin webbsida på det svenska språket, visar kostnader och vinster i den svenska valutan, eller riktar sig mot svenska spelare genom marknadsföring eller på annat sätt. Om det utländska casinot på något sätt bryter mot en av dessa lagar blir man alltså skatteskyldig på sina vinster.

För att veta om du blir skatteskyldig kan du gå igenom dessa frågor innan du börjar spela hos ett casino med en europeisk licens:

Erbjuder de insättningar och uttag i SEK?

Är innehållet på svenska?

Marknadsförs hemsidan i Sverige?

Använder casinot domänen .se?

Finns det information om spelare i Sverige i villkoren?

Innehåller sajten ”svenska” betalsätt, som i huvudsak används i Sverige (så som Swish och Trustly)?

Om svaret på någon av dessa frågor är på det sätt att det kan bryta mot den svenska spellagen, uppsök då ett annat casino för att slippa betala vinstskatt. Vi går igenom hur man betalar vinstskatt nedan.

Skatteskyldiga casinon utan svensk licens

Man är skattepliktig på sina vinster hos alla utländska casinon som har sin licens utgiven utanför EU och EES gränser. Detta innebär till exempel spellicenser som Curacao, UK Gambling Commission, Gibraltar, eller om man skulle spela om pengar i USA. Notera därmed att vinster på ett norskt casino INTE är skattepliktiga, då de är med i EES men inte EU, medan man ÄR skattepliktig på casinon med en brittisk licens sedan de har valt att gå ur såväl EU som EES. Man är själv ansvarig för attdeklarera sin vinstskatt hos Skatteverket. Man behöver skatta 30 procent på alla nettovinster över 100 svenska kronor.

Lista på casinon utan svensk licens

Nedan följer en lista med recensioner av olika casinon utan svensk licens:

Raptor Casino

Raptor Casino

Raptor Casino är ett fräscht casino som erbjuder spel av alla dess slag. Det är licenserat under Curacao e-Gaming och startades 2021.

Dessutom har Raptor Casino schyssta bonusar, där alla spelare erbjuds 10 procent i cashback varje vecka. Dessutom har de en välkomstbonus där man får tio free spins på Big Bass Bonanza för varje €10 man sätter in upp till €500, vilket alltså kan resultera i totalt 500 free spins.

Vad gäller spel så har de såväl slots som bordsspel och live casino. Tyvärr kan man inte få en förhandsvisning av spelen. Men de erbjuder många toppleverantörer, inklusive Evolution, Nolimit City, Spinomenal, Red Tiger, med flera.

Vad gäller betalningar så erbjuder de MasterCard, VISA, Volt, Skrill, Neteller, Giropay, CashtoCode, Mifinity, PaysafeCard, Rapidtransfer, MuchBetter, Jeton, ecoPayz, samt kryptovalutorna Bitcoin, Ethereum, Ripple och Litecoin.

Monkaji Casino

Monkaji Casino

Monkaji Casino är en av årets nyheter och har lanserats under Curacao e-Gamings licens. Faktum är att casinot kommer från samma ägare som Raptor Casino, vilket garanterar hög kvalité.

Nya spelare erbjuds en liknande bonus till Raptor Casino, där de erbjuds upp till 500 free spins där dealen är 10 free spins för varje €10 insättning. Free spinsen spelas sedan över fem dagar, där man får tillgång till en femtedel av snurren varje dag. Även här erbjuds veckovisa cash back utbetalningar om 10 procent från slotsspel.

Även här bjuds det på ett stort urval av spel och leverantörer, bland vilka vi finner bland annat Thunderkick, Evolution, Push Gaming, Pragmatic Play, Nolimit City och Relax Gaming. Detta resulterar i att man kan spela över 3000 olika slots, såväl som jackpottspel, bordsspel och live casino.

När det är dags att betala så använder Monkaji Casino följande betalningsmetoder: VISA, MasterCard, Volt, Sofort, Giropay, CashtoCode, ecoPayz, Jeton, Mifinity, Skrill, Neteller, MuchBetter, samt kryptovalutorna Ether och Ripple.

Manga Casino

Manga Casino

Här är ett casino som bjuder in till japansk animering, nämligen Manga Casino. Casinot är licenserat under Curacao e-gaming, och erbjuder en simplistisk svart-vit stil.

Hos Manga Casino finns det flera bonusar att hämta, där bland annat en tvåfaldig välkomstbonus finns där man har möjlighet att få 100% upp till €100 tillsammans med 50 free spins, samt en bonus på den andra insättningen om 50% upp till €200. Välkomstbonusen har ett omsättnings om 35x och måste spelas inom 30 dagar. Utöver detta erbjudande finns även ett antal cash back bonusar och helgbonusar som man kan ta del av.

Vad gäller spel har de ett stort utbud av slots, men även tillgång till bordsspel och live casino. Bland deras spelleverantörer hittar man många välkända namn och några nya, inklusive Pragmatic Play, Push Gaming, Thunderkick, Play’n GO, Relax Gaming, Hacksaw Gaming, Nolimit City och Swintt.

Vi finner även några andra betalningsmetoder här, där man kan använda såväl VISA, MasterCard, banköverföring, Mifinity, Jeton och kryptovalutor som CASHlib, Astropay, EzeeWallet, och Flexepin.

Lyra Casino

Lyra Casino

Lyra Casino är ett magiskt casino som öppnade sina dörrar under 2021. Även Lyra agerar under Curacaos licensflagga, och erbjuder över 2000 spel.

Även här bjuds det upp till dans för nya spelare. De erbjuds nämligen en välkomstbonus om 200% upp till €500. Det krävs en omsättning om 35x under 30 dagar för att dra nytta av bonusen. Erbjudandet är dock inte kompatibelt med Skrill, Neteller, eller Paysafe. Förutom välkomstbonusen bjuds det på många erbjudanden, så som en daglig cashback på dina slots om 10 procent, eller en årslång turnering.

De 2000 spelen erbjuds såklart från ett gäng olika speltillverkare, där bland annat 1x2 Gaming, Betixon, G Games, Evoplay Games, NetEnt och Betsoft finns representerade. Tillsammans skapar det ett brett utbud av spel, där även scratch cards, virtuella spel och bingo finns med såväl som klassiska slots, bordsspel och live casino.

För betalningar används ett stort utbud metoder, där Skrill, RapidTransfer, Neteller, VISA, MasterCard, PaysafeCard, JCB, Sofort, ecoPayz, Interac, Mifinity, MuchBetter, och Brite inkluderas.

Q bet Casino

Q bet Casino

Qbet Casino startades så sent som 2022, men har redan hunnit sätta ihop ett stort utbud av spel, återigen med den karibiska licensen Curacao. Detta är ett kombinationscasino, och erbjuder därmed såväl casinospel som möjligheter till betting. Dessutom släpps casinot snart i sin mobila form.

Måna om sin kombi-status så erbjuder Qbet två olika välkomstbonusar – en för casinointresserade och en för sina bettingspelare. Casinobonusen bjuder på 100% upp till €100 och 100 free spins på det spännande spelet Book of the fallen. För de bettingintresserade gäller samma fast utan free spinsen. Utöver detta erbjuds samtliga en veckovis cashback om 5 procent, där man även kan få 20% i rakeback bonus. Dessutom finns ett flertal instant bonusar.

På grund av att det är ett kombi-casino så finns det ett otroligt utbud hos Qbet. För såväl casino som betting finns såväl traditionellt spel som live spel. Inom sport kan man betta på såväl klassiska storsporter som fotboll, tennis, volleyboll och basket som e-fotboll, Formula 1, Gaelisk fotboll, bowling, futsal, pesapallo (finländsk baseboll), med flera. vad gäller casinot så finns det många leverantörer, däribland B Gaming, Red Dragon, Swintt, Four Leaf Gaming, Evolution, Betsoft, Quickspin, Pragmatic Play, med flera.

Även betalningarna reflekterar en bredd som håller casinots linje. Här erbjuds VISA, MasterCard, Sofort, banköverföring, CASHlib, Astropay, Jeton, Mifinity, EzeeWallet, Flexepin, och krypto där Tether, Bitcoin, Litecoin, och Ethereum ingår.

Yaa Casino

Yaa Casino

Yaa Casino är även detta startat 2022 med en Curacao licens, och ägs av samma ägare som Lyra Casino ovan. Casinot håller en minimalistisk stil för att ge fokus åt det stora spelutbudet.

Självklart finner vi även en välkomstbonus för nya spelare. Här kan man få 200% upp till €200. Här krävs höga krav, då omsättningskravet är 30x inom endast 3 dagar, och minimuminsättningen är €100. Detta kräver därför att man spelar för väldigt höga summor inom en väldigt kort period, så acceptera endast bonusen om du har råd.

Gällande spelutbudet så återgår vi här till en mer traditionell struktur, där fokuset ligger på slots och bordsspel och live casino. Spelen kommer från ett stort utbud v leverantörer, där vi finner Push Gaming, Relax Gaming, Habanero, Betsoft, Spinomenal, med flera.

Här finns ett lite annorlunda utbud av betalningsmetoder. Först finns några vi känner igen: VISA, MasterCard, EzeeWallet, Mifinity, Jeton, Neteller, Skrill, CASHlib samt kryptovalutorna Bitcoin, Ethereum och Litecoin. Utöver dessa finner vi dock även IsignthisFlykk och Picksell Logo. Det är även viktigt att nämna att inte alla dessa kan användas för såväl insättningar som uttag.

Stake Casino

Stake Casino

Även Stake Casino är ett kombinationscasino där du kan såväl spela klassiska casinospel som grotta ner dig i sporternas bettingmöjligheter. Stake, som har blivit välkänt genom samarbetet med sångaren Drake, är ett kryptocasino som startades 2017, och är därmed det äldsta casinot på denna utvalda lista. Även här styrs casinot av Curacaos licenssystem.

Hos Stake erbjuds inga specifika välkomstbonusar, men det betyder inte att det inte finns bonusar att hämta. Snarare kryllar Stake av erbjudanden för såväl casinospelare som för bettingälskare. Inom sport finns även specifika turneringar och bonusar baserade på de stora eventen som händer just nu, medan det för casino finns ett antal olika turneringar och dagliga priser att hämta ut.

Vad gäller spelutbudet finns det inte mycket att önska mer av – man kan hitta nästan allt hos Stake. På casinosidan finns såväl slots, bordsspel och livecasino som exklusiva Stake-spel. Inom sporten finns såväl stora som små sporter, och de är även officiella betting-partners med både UFC, Everton FC och Alfa Romeos F1-lag. Här finns även möjlighet att betta på underhållning, politik och esport.

Här erbjuds det ett vidare spektrum av kompatibla kryptovalutor, och listan inkluderar Litecoin, Bitcoin, Ethereum, Tron, Ripple, Dogecoin, Bitcoincash, och Tether – helt enkelt något för alla! Stake är även medlem i Crypto Gambling Foundation för att säkerställa att de är en trygg kryptocasino-leverantör.

Casino utan Spelpaus

En av de säkerhetsprocesser som tillkom med den svenska spellicensen och spellagen år 2019 var den universella självavstängningstjänsten Spelpaus. Genom Spelpaus kan svenska spelare stänga av sig frånalltspel om pengar i hela landet under en viss tidsperiod, inklusive online spel, spelbutiker, fysiska casinon, trav, och så vidare. Tjänsten är ett utmärkt verktyg för att minska problemspelande inom Sverige, men gränserna går dessvärre inte längre än så: casinon utan svensk licens ingår alltså inte i Spelpaus-avstängningen. Vi vill poängtera att du aldrig bör spela hos utländska casinon för att kringgå en avstängning hos Spelpaus.

Trots att Spelpaus inte finns tillgängligt hos utländska casinon, vilka därför även kallas casino utan spelpaus, betyder det inte att du inte kan stänga av dig från spel om pengar hos utländska aktörer. Däremot finns det inget liknande heltäckande program, utan man får i stället stänga av sig hos individuella casinon. Ibland är detta möjligt genom ett par klick, och ibland behöver man ta kontakt med kundtjänsten för att blockera sitt konto.

Spelpaus

Hur fungerar Spelpaus?

Spelpaus var en av de konsumentskydd som installerades i samband med den nya spellagen i Sverige. Spelpaus är därmed en förlängning av de problemspel-tester och kortare spelpauser spelare har möjlighet till, men fungerar på ett mer långsiktigt och helsiktigt sätt.

När man registrerar sig hos Spelpaus så blockerar man sig hos samtliga svenska aktörer inom spel om pengar, såväl online som hos fysiska casinon och spelbutiker. Man får heller ingen direktreklam från spelaktörer under tiden man är avstängd. Avstängningen kopplas via e-legitimation, och kan därmed ses i samband med personnummer.

Avstängningarna kan vara olika långa. Spelare kan välja att stänga av sig i 1, 3,6, eller tills vidare (12 månader). Det går inte att förkorta eller avsluta sin avstängning väl den är aktiverad. Däremot kan man förlänga den vid behov.

För att påbörja en Spelpaus gör du så här:

Besök sajten spelpaus.se Välj hur länge du vill stänga av dig Bekräfta att du vill aktivera en Spelpaus Godkänn och legitimera dig med e-legitimation Klart!

Kan man spela på utländska casinon om man har stängt av sig hos Spelpaus?

Ja, man kan idag spela på utländska casinon även om man är avstängd genom Spelpaus. Det är däremot inte rekommenderat att spela om man är avstängd via Spelpaus, då avstängningen är menad att skydda mot spelrelaterade problem. Om du vet med dig att du lider av missbruk eller överdrivet spelande är det bättre att följa avstängningen på alla plattformar.

Detta är speciellt viktigt vid casinon utan svensk licens, där det finns större och fler bonusar som ger incitament till att spela mer. Alltså är det lättare att lockas till att spela längre och för större summor än vad du skulle gjort hos ett svenskt casino. Undvik därför dessa om du är avstängd från spel genom Spelpaus.

Erbjuder utländska casinon något alternativ till Spelpaus?

Utländska casinon täcks inte av Spelpaus. Inte heller finns det en motsvarande tjänst för att stänga av sig från allt spel hos en annan licensoperatör. I stället måste man själv ta kontakt med varje enskilt casino utan svensk licens för att stänga av sig från spel på just den plattformen. Dessa tjänster kallas ”self-exclusion” eller liknande, och kan agera som blockerande för dig som spelare under en viss tid. Notera att man måste göra en ny avstängning hos varje enskilt casino utan svensk licens, vilket kan vara tids- och energikrävande.

Däremot kan man även ta hjälp av vissa andra utländska resurser för att få bli på spelrelaterade problem även utanför den svenska licensen. Till exempel finns det appar som kan hjälpa dig att blockera tillgången till ett större utbud av spelsidor. Nedan ger vi tre exempel:

GamBan

Appen Gamban stoppar tillgången till fler än 60000 spelsajter världen över, och aktiveras på samtliga enheter i hemmet. Appen är kompatibel med såväl Windows och MacOS som med iOS och Android. Appen blockerar såväl olika typer av spel om pengar som andra högrisk-ämnen så som daytrading och kryptovalutor. Deras blockerade sajter uppdateras på en kontinuerlig basis.

Man kan idag få en gratisvecka med GamBan, efter vilken man kan ta ett månads- eller årsabonnemang. Månadsabonnemanget heter ”Cool off” och årsabonnemanget heter ”Self-exclusion”. De båda kostar runt 30 kronor i månaden, även om man får en liten rabatt med årsabonnemanget.

GamBlock

GamBlock är en app som fokuserar starkare på just onlinespel, och blockerar tillgången till såväl casinon i webbläsaren som nerladdningen av casino appar. Appen uppdateras med jämna mellanrum för att även täcka nya casinon på marknaden. Dessutom kan man inte kringgå appen med hjälp av VPN, DNS, proxy eller liknande. Även denna app finns tillgänglig för såväl iOS och MacOS som för Windows och Android.

GamBlock kan även användas på många olika sätt. Det kan användas på arbetsplatsen för att hindra medarbetarna från att lockas till spel på arbetstid. Det kan även såklart hjälpa individer, men det kan också installeras på någon annans telefon via distansfunktionen. Detta kan vara en bra funktion inom familjer eller om man vill hjälpa en vän.

Då denna app är lite striktare än GamBan så är den även dyrare, med en kostnad på runt 185 kronor i månaden. De erbjuder tyvärr inte en gratisperiod.

BetBlocker

Den tredje appen, BetBlocker, är helt gratis att använda, men inte mindre effektiv för den sakens skull. Appen blockerar över 80000 online casinon och över 1 500 appar. Appen har en snabb nedladdning och är lätt att börja använda.

BetBlocker har även en unik funktion, då man som användare kan använda kalendern för att blockera spelsajter vissa dagar, såsom över helgerna, efter löningen, eller på semestern. Detta underlättar för spelare att bättre planera sin budget samtidigt som de har frihet.

Appen kan installeras på samtliga enheter i hemmet, och finns tillgänglig för Windows, Linux, MacOS, iOS, Android och FireOS.

Hur registrerar man sig på casino utan svensk licens?

När man ska registrera sig hos svenska casinon är det enda som behövs tillgång till BankID. Detta är dock inte fallet hos casinon utan svensk licens. Här krävs det i stället lite mer information om dig som kund innan de kan registrera dig. Hos de allra flesta utländska casinon går processen till så här:

Välj ett casino (gärna ur våra listor)

Klicka på ”Spela nu”

Registrera dig genom att ange uppgifter som namn, adress, och telefonnummer.

Gör din första insättning med den betalningsmetod du föredrar.

Välj om du vill aktivera en eventuell välkomstbonus och börja spela!

Vissa utländska casinon kan även genomföra en registrering genom att skicka en aktiveringskod till dig efter att du har angett ditt mobilnummer. Detta är en del av ett effektiviseringsarbete som pågår hos utländska casinon.

Casino utan svensk licens utan konto

För den som inte vill uppge sin personliga information så finns det även spelsajter där man inte behöver uppge saker som email eller mobiltelefonnummer. Dessa sajter använder i stället ofta en kontolös registrering via SMS, där du får en 6-siffrig kod som du använder för att verifiera din identitet. Ibland kan man behöva verifiera sig igen vid ett senare tillfälle.

En annan variant är kryptocasinon, där betalningar sker anonymt via blockchain. Anonymiteten hos kryptocasinon uppges vara en av de största anledningarna till att spelare väljer just dessa typer av plattformar, trots kryptovalutornas volatilitet. Idag är det främst casinon med licens från Curacao som erbjuder kryptovalutor, och då används främst Bitcoin, Ethereum och Litecoin. Hos många kryptocasinon är det inte tillåtet att använda andra betalningssätt än just dessa. Kryptocasinon förväntas godkännas med en Maltesisk licens under 2024.

Man kan även notera att kontolösa spelsidor undviker att erbjud Trustly och Zimpler som betalningsleverantörer. Detta kommer sig av att de två tjänsterna i stor utsträckning har börjat lämna den utländska casinomarknaden, främst vad gäller Trustly. Detta har återigen att göra med att utländska casinon inte vill förknippas med svenska betalningstjänster och därmed hamna i trubbel med den svenska lagstiftningen. Ofta erbjuds liknande tjänster i stället, så som Volt eller SEPA banköverföringar.

KYC-kontroller vid större vinst-belopp

Ibland måste utländska casinon genomföra extra verifieringar av spelare för öka säkerheten. Då kan en KYC-kontroll, eller Know Your Customer kontroll, komma på tal. Detta aktiveras oftast antingen när man gör sin första insättning, när man gör ett uttag, eller om man vinner mer än 2000 euro.

Vid en KYC-kontroll begär casinot att gå se kopior på ditt pass, ID-kort eller räkningar som styrker din adress för att kunna verifiera att det är verkligen är du som spelar. Som tur är behövs denna typ av kontroll endast göras en gång, och minskar drastiskt risken för fusk, penningtvätt eller kriminella aktiviteter. Genom att acceptera en KYC-kontroll håller du dig själv och andra säkra online.

För att genomföra en KYC verifiering krävs flöjande:

Klicka på ”Verify my account” eller liknande. Det kan även hete ”KYC”, eller ”Know Your Customer”.

Bifoga kopior av giltiga ID-handlingar som pass eller körkort, alternativt en räkning som styrker att de skickas till din adress. Notera att identitetshandlingarna inte får vara täckta eller manipulerade på något vis.

Om man inte vill skicka in kopior av känsliga uppgifter kan man i stället skicka en bild på ett betalkort där ditt namn och signatur framgår. I vissa fall godtas också skärmdumpar från e-plånböcker eller internetbanker.

Kan man registrera sig med BankID på casino utan licens?

Tyvärr finns det ingen möjlighet att använda sig av BankID när man ska registrera sig hos casinon utan svensk licens. Ibland kan de erbjuda vissa betalningsmetoder där BankID används som verifieringsmekanik, så som Zimpler, men annars får man söka sig till svenska casinon om man vill arbeta endast med BankID.

BankID är idag använt av de flesta svenskar, och anses vara en av de säkraste e-legitimeringstjänsterna tillgängliga idag. Hos svenska casinon är det väldigt smidigt att använda BankID för att registrera sig och logga in på ett casino, vilket saknas hos utländska motsvarigheter.

Anledningen till att vissa svenskar ändå väljer att spela på casinon utan BankID kan vara många. Till exempel man kanske inte har ett BankID och inte heller vill skaffa ett, eller så vill man minska risken för bedrägerier via BankID.

Insättningar och uttag på casino utan licens

En av de saker som skiljer casino utan svensk licens från svenska casinon är att utbudet av betalningsmetoder är betydligt större. Där man hos svenska casinon kan välja mellan kanske två och tre olika metoder finns det ofta upp till tio olika alternativ hos en utländsk aktör. Oftast hittar man listan med de olika tillgängliga alternativen under rubriker så som ”Payments” eller ”Transactions” längst ner på hemsidan.

Trots att det erbjuds många alternativ så finns det även många välkända ansikten bland betalningsmetoderna. Bland annat kan man ofta finna alternativ som VISA; Mastercard, Skrill, Neteller, PayPal och Zimpler. Med det sagt kan man även hitta många alternativ som kan vara helt nya för svenskar, så som ecoPayz, GooglePay eller Mifinity. Dessutom kan man ibland hitta casinon som erbjuder betalningar i kryptovalutor – dessa casinon är oftast licensierade i Curacao. De erbjuder helt enkelt en lång mix av olika typer av betalningar, inklusive bankkort, e-plånböcker, och direktbetalningar.

Men bör dock vara vaksam och kontrollera om det tillkommer betalningsavgifter vid såväl insättningar som uttag. Det kan också hända att det krävs en valutaväxling till casinot, vilket kan resultera i att den slutgiltiga summan ändras. Främst växlas det då till euro eller amerikanska dollar.

Fungerar insättningar från svenska bankkonton och kort på utländska casinon?

För det mesta går att använda sig av svenska bankkonton och bankkort hos casinon utan svensk licens. Däremot kan det tillkomma avgifter eller valutaväxlingar. Dessutom kan det ibland vara så att Spelinspektionen blockerar insättningar med svenska medel till casinon de anser bryter mot den svenska lagen.

Ibland kan det även vara så att casinona själva väljer att avslå betalningar från svenska konton och kort, just för att de inte ska hamna i trubbel med svenska spellagen. Det är därför viktigt att alltid läsa igenom villkoren för ett casino utan BankID innan du registrerar dig och gör din första insättning. Om du har registrerat dig och insättningen inte går igenom rekommenderar vi att du vänder dig till ett annat casino i stället. Du kan även välja att kontakta kundsupport för casinot eller för den betalningsmetod du använder för att försöka lösa problemet.

Snabba uttag på casino utan svensk licens

När det finns så många olika betalningsmetoder hos utländska casinon så kan även tiden på uttagningarna variera. Hos de allra flesta utländska casinon går et dock att få tag på snabba uttag, genom tjänster så som Skrill eller Neteller. Med hjälp av dessa kan pengarna från ett uttag komma in på kontot så snabbt som inom några timmar, eller till och med minuter. Detta gäller dock endas för att få pengarna till din e-plånbok, efter vilken det kan ta ett par dagar att få över pengarna till bankkontot.

Kryptovalutor erbjuder även de snabba uttag som endast tar några minuter. Detta gäller speciellt Bitcoin och Litecoin, som är några av de mest välkända kryptovalutorna på marknaden. Banköverföringar och kreditkort, å andra sidan, kan ta upp till 5 dygn på sig att gå igenom.

Betalningsmetoder på nätcasino utan spelpaus

Nedan kommer vi att introducera några av de mest förekommande betalningsmetoderna som du kan hitta hos ett casino utan svensk licens, som även kallas casino utan spelpaus. Många av dem kommer man att känna igen från svenska spelsidor, medan andra kan vara helt nya. Vi rekommenderar alltid att använda en betalningsmetod som du känner dig trygg med och har använt förut när du ska spela om pengar.

Betalkort / kreditkort

Den första formen av betalning är en som de allra flesta har använt någon gång i sitt liv, nämligen ett betalkort. VISA och MasterCard är de största betalkorten på marknaden, och finns även tillgängliga när man vill spela på ett casino online.

Dessa rutinerade betalkort innehar ett flertal säkerhetsprocesser, där bland annat 3D Secure ingår för att skydda din information från bedrägeri och obehörig användning. Dessvärre är betalkort bland de långsammare betalningsmetoderna, där uttag kan ta upp till fem dagar tills de hamnar på kontot.

Betalkort är även ett av de sätt som svenska tillsynsmyndigheten Spelinspektionen kan använda för att blockera svenska spelare från att spela på utländska sajter som bryter mot den svenska spellagen.

Trustly

Trustly är en direktbanköverföringstjänst, vilket innebär att de möjliggör snabba betalningar från bankkonton till casinon. Generellt sätt tar betalningar med Trustly inte mer än 15 minuter. Förut var det vanligt att hitta casino utan svensk licens med Trustly, men sedan ett par år tillbaka har Trustly alltmer riktat in sig på att endast leverera betalningar till svenska casinon.

Trustly, som är en tjänst utvecklad i Sverige, var högrespekterad på den internationella spelmarknaden där den bidrog med snabba betalningar som lät användare slippa registrera sig hos tredjepartsleverantörer. Även idag är det en säker och pålitlig betalningsmetod, men då alltså endast hos casinon med svensk licens.

Zimpler

Zimpler är en tjänst som i mångt och mycket liknar Trustly, och som fortfarande finns att tillgåhos utvalda utländska spelaktörer. Med tjänsten kan man till exempel göra betalningar från sin mobiltelefon eller surfplatta, vilket genomförs smidigt med hjälp av BankID. Man behöver inte heller skapa ett konto, vilket gör att man sparar tid.

Precis som med Trustly så kallas Zimplers tjänster för direktbanköverföring, och tjänsten jobbar med många stora svenska banker, så som SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank.

Siru Mobile

Siru Mobile är en tjänst som ännu inte finns på den svenska marknaden, men som har fått ett genomslag hos de utländska casinona. Det är en mobilanpassad betalningsmetod som även den fungerar utan att skapa ett konto. I stället behöver man endast uppge sitt mobilnummer, och beloppet dras sedan från nästkommande telefonräkning.

Brite

En tredje utmanare till såväl Trustly som Zimpler är Brite, som tvärtemot Siru inte har tagit sig utanför Sveriges gränser ännu. Det är vår tro förhoppning och tro att Brite kommer att få genomslag på den internationella spelmarknaden inom en snar framtid. Även denna tjänst använder ditt BankID för att verifiera transaktioner. Även här finns många samarbeten med svenska storbanker för att kunna förmedla snabba överföringar.

Kryptovalutor

Ett spännande betalningsalternativ som ännu inte finns hos svenska operatörer är kryptovalutor. Denna typ av valuta har blivit alltmer populär under de senaste åren, och nu börjar allt fler casinon att implementera betalningsformen på sina plattformar. Numera finns alltså digitala valutor som Bitcoin, Ethereum och Litecoin hos casinon utan svensk licens, och erbjuder snabba och säkra transaktioner.

Det finns dessutom en rad andra fördelar med kryptovalutor. Till exempel är de väldigt anonyma, då det enda som krävs för att göra insättningar och uttag är adressen till spelarens krypto-plånbok. Dessutom krävs det mycket sällan transaktionsavgifter vid användningen av kryptovalutor. I dagens läge används kryptovalutor nästan uteslutande av casinon med en licens från Curacao. Däremot ryktas det om att casinon med MGA licens kommer att hoppa på trenden så tidigt som 2004.

PaysafeCard

PaysafeCard är en förbetald kortbaserad betalningslösning som även den erbjuder ett mer anonymt betalningssätt. När man ska använda sitt PaysafeCard matar man in en 16-siffrig kod som är kopplat till det förbetalda kortet man har köpt i butik. Det är en populär och snabb insättningsteknik för de som inte gärna använder banköverföringar eller kreditkort. Däremot finns nackdelen att det ej går att göra uttag med kortet.

Villkor för betalningar på casinon utanför Sverige

På grund av att transaktionerna måste genomföras på en internationell nivå så kan betalningar till och från casinon utanför Sverige ta lite längre tid än hos svenska casinon. Som vanligast är att det tar mellan 24 och 96 timmar för transaktioner från utländska casinon att gå igenom. Ofta har det att göra med beloppets storlek, såväl som om casinot använder sig av automatiska eller manuella kontroller. För att hitta ett casino med så korta transaktionstider som möjligt bör man därför läsa villkoren, eller ”Terms and Conditions”, innan man gör sin första insättning hos ett casino utan svensk licens.

Uttagsgränser

Vad gäller villkoren kring betalningar hos utländska casinon så är de ofta friare än vad de är i Sverige, där användare ombeds att sätta insättningsgränser innan de börjar spela. Däremot betyder inte det att det är helt fritt hos utländska casinon heller. Till exempel brukar det ofta finnas någon slags uttagsgräns. Dessa kan ofta vara väldigt höga, och ligga mellan 10000 och 50000 euro. Vid vinster som överskrider detta väljer alltså casinot att betala ut summan i delbetalningar i stället.

Dessa gränser är inte kopplade till betalningsmetoderna, utan handlar i stället om riktlinjer som spelbolagen själva har satt upp. Med det sagt kan även vissa av betalningsmetoderna själva sätta vissa insättnings- eller uttagsgränser som man bör vara medveten om. Detta kan antingen stå i casinots villkor, eller på hemsidorna för de olika betalningsmetoderna.

Bonusar på casinon utan svensk licens och Spelpaus

En av de största anledningarna till att svenska spelare väljer att vända sig till casinon som verkar utanför den svenska spellicensen är på grund av de lukrativa bonusarna. Inte bara finns det fler bonusar än den enda som svenska spelare kan erbjudas hos inhemska casinon, men bonusarna är ofta även större i storlek och möjliga vinster. Dessutom finns det många olika typer av bonusar hos utländska casinon, inklusive välkomstbonusar, insättningsbonusar, free spins, reload bonusar, cash back bonusar, VIP bonusar, no deposit bonusar, och lojalitetsprogram.

Vilken bonus man än vill försöka sig på är det viktigt att man noggrant läser villkoren innan man accepterar bonusen. Detta då de ibland kan komma med höga krav på omsättningar eller insättningar för att spelaren ska kunna ta ut själva bonusbeloppet.

Bonus

Välkomstbonus

En välkomstbonus är ett erbjudande som du får när du först blir kund hos ett casino. Detta är även den vanligaste typen av casino som erbjuds hos svenska casinon. Dessa bonusar kan innehålla vad som helst, men kan inte nyttjas mer än en gång. Detta är ofta en effektiv taktik för casinon att locka in nya spelare, och kan därför komma med bra villkor.

Insättningsbonus

Namnet säger allt – en insättningsbonus är ett erbjudande som aktiveras vid en insättning. Det behöver inte vara en välkomstbonus, även om det ofta sker på det viset, men kan även komma som en återkommande bonus då det kallas för ”reload bonus”. Många utländska casinon erbjuder ett antal olika insättningsbonusar med varierande matchningsprocent för att kunna tillgodose så många olika typer av kunder som möjligt. Ofta tillkommer även free spins.

Dessa erbjudanden kan variera kraftigt och ibland ingår endast en matchning på ditt insatta belopp. Detta är en vanlig form i Europa, medan casinon med licens i Curacao kan erbjuda matchningsbonusar i flera steg.

Exempel: Du sätter in 10 euro och beloppet matchas med 100 % upp till 1 000 euro. Med 10 euro får du därmed 20 euro att spela för.

Free spins

Free spins kan vara en av de vanligaste bonus-formerna hos online casinon. De ger spelarna möjligheten att snurra slotshjulen gratis, utan att satsa några riktiga pengar. Gratissnurren är ofta dedikerade till specifika spel, snarare än att de kan användas vart som.

Free spins används flitigt för att locka fler spelare i olika bonuskonstellationer, både som en egen bonus eller som ett tillägg i ett bonuspaket. Man kan också få free spins via veckovisa kampanjer, VIP-klubbar, eller lojalitetspaket.

Cashback bonusar

En cashbackbonus är en bonus där spelare kan få tillbaka en viss procentandel av deras förluster som en bonuspeng. Denna typ av bonus förekommer ofta som en del av en välkomstbonus, eller som en återkommande kampanj, och kan användas för såväl casinospel som för betting. Cashback är ett enkelt sätt för casinot att visa uppskattning till sina spelare, genom att ge dem en extra chans att vinna.

Vanligt är att cashback-procenten ligger runt 10 procent för vanliga spelare, och upp till 25 procent för VIP-medlemmar. Många casinon använder även olika nivåer av cashbackbonusar samtidigt.

Tävlingar och kampanjer

Ett roligt sätt som utländska casinon använder för att skapa lite mer interaktiva bonusar är genom tävlingar och kampanjer. Dessa tävlingar kan vara inom en rad olika spel, med allt från slots till pokerturneringar. Turneringarna erbjuder ofta stora priser, som biljetter till exklusiva evenemang eller stora kontantvinster.

Det kan även hända att spelutvecklare har sina egna turneringar hos casinon utan svensk licens. Dessa kan hittas under ”Promotions” kategorin. Där kan man även se vilka villkor som krävs för att få tävla samt hur stora vinster man kan ta hem om man lyckas vinna.

Bonus utan insättning / no deposit bonus

No deposit bonusar, eller bonusar utan insättning, är en bonus som ges till spelaren även om de inte har gjort någon insättning. Detta kan till exempel vara en registreringsbonus eller en återkommande kampanj. Detta är ytterligare ett sätt för casinon att locka nya kunder, som därmed inte behöver sätta in några egna pengar för att kunna ta del av bonusen. Nackdelen med denna typ av bonus är däremot att den ofta kommer med höga omsättningskrav, så läsa därför noga villkoren innan du börjar spela en sådan bonus.

Bonus utan insättningskrav

Medan bonusar utan insättningar förekommer då och då så är däremot inte bonusar utan insättningskrav särskilt vanligt. För en sådan bonus behöver man alltså inte sätta in några pengar alls, och ändå få gratispengar att spela för så som free spins eller rena bonuspengar.

Den här typen av bonus tenderar främst att förekomma i VIP-klubbar som gåvor. Då handlar det även om större fysiska gåvor, så som en resa, teknik-produkter, eller liknande. För att få ta del av sådana bonusar behöver man uppnå en viss VIP-nivå.

Bäst casinobonusar på utländska casinon utan svensk licens

Raptor Casino: Upp till 500 free spins + 10 % cashback varje vecka

Upp till 500 free spins + 10 % cashback varje vecka Monkaji Casino: Upp till 500 free spins + 10 % cashback varje vecka

Upp till 500 free spins + 10 % cashback varje vecka Manga Casino: 100 % upp till 100 euro + 50 free spins

100 % upp till 100 euro + 50 free spins Lyra Casino: 200 % upp till 500 euro

200 % upp till 500 euro Qbet Casino: 100 % upp till 100 euro + 100 free spins

100 % upp till 100 euro + 100 free spins Yaa Casino: 200 % upp till 200 euro

Skillnader på svenska och utländska casinon

Det finns både likheter och betydande skillnader på casinon som är baserade inom och utanför Sverige. Nedan har vi samlat 6 av de största skillnaderna för en lättare överblick och förståelse för dessa.

1. Friare gränser

Sedan den svenska spellagen trädde i kraft så upplevde allt fler svenskar att de kände sig begränsade hos svenska spelaktörer då man var tvungen att sätta egna insättningsgränser för dagar, veckor, och månader. Dessutom skulle man förhålla sig till 3-sekundersregeln, enligt vilken man är tvungen att vänta minst tre sekunder på att få börja en ny runda på en slot-maskin.

Trots att dessa funktioner sattes in för att förebygga spelproblem så upplevs de alltså ibland som restriktiva. Hos casinon utan svensk licens kan man ofta spela utan dessa begränsningar, då insättningsgränser är valfria och man kan snurra hur mycket och ofta man vill. Detta betyder även att olika spel kan maximera bonusfunktioner som annars kanske inte återfinns hos svenska spelleverantörer.

2. Fler och större bonusar

En av de populäraste skillnaderna för svenska spelare är att utländska casinon inte har begränsningar vad gäller bonusar. Enligt svenska spellagen får spelbolag endast erbjuda en bonus per spelare per licens. Om ett spelbolag äger flera casinon under samma licens får de alltså bara ge samma spelare en bonus på den licensen, oavsett om de har konton hos samtliga casinon. Detta kan kännas både komplicerat och tråkigt.

Hos utländska casinon är det dock betydligt friare. Här får man ta emot precis så många bonusar som man vill, och kan även ta emot flera bonusar samtidigt från samma casino. Därmed finns det även ett större utbud av casinon, som ni kan hitta en lista av tidigare i denna text, som även kan erbjuda större vinstchanser och/eller summor. Ofta kan dessa även vara skiktade över tid eller enligt insättningsnivå.

Man bör dock alltid noggrant läsa villkoren innan man accepterar en bonus, då dessa kan komma med tuffa tidsbegränsningar och omsättningskrav. Man bör alltid utgå ifrån att bonusar oftast blir dyrare än vad de ser ut.

3. Stabilare RTP-värden

På grund av att den svenska spelmarknaden är betydligt mindre så kan spelbolagen välja att ändra RTP-värdena på spelen, alltså vilken procent av pengarna som går tillbaka till spelarna. Detta då spelsidorna kan vilja vinna tillbaka sina förluster, eftersom de anses vara en mindre attraktiv och lukrativ marknad. Spelutvecklarna ger därför spelbolagen möjlighet att välja mellan 84%-97% RTP för att möta deras preferenser. Detta förmedlas däremot inte till spelarna så vida man inte djupdyker i spelets information.

Hos utländska spelaktörer sker inte dessa skiftanden, utan RTP-värdet förblir det som spelutvecklaren tänkt från början. Detta kan tyckas vara en mer rättvis bild av spelen.

4. Större utbud av betalningsmetoder

Hos svenska aktörer erbjuds ofta få men välkända och bekväma betalningssätt. Oftast tar sig detta uttryck i att endast Swish, Trustly, och kortbetalning erbjuds. Ibland finns endast ett av dessa alternativ tillgängliga. Detta kan ses som negativt av de som vill ha möjlighet att använda sig av bredare betalningsalternativ. Till exempel kanske man vill få tillgång till kryptovalutor, vilket för närvarande inte är tillåtet på den svenska spelmarknaden.

Hos utländska casinon blir skillnaden tydlig: ofta finns det upp till tio olika betalningsmetoder tillgängliga i form av såväl bankkort som e-plånböcker och krypto. Man kan även hitta kryptocasinon, där det finns ett urval av valutor att välja från, inklusive Bitcoin, Ethereum, och Litecoin.

Däremot finns det aldrig tillgång att spela med den svenska valutan hos casinon utan svensk licens. Därför spelar man ofta med euro eller amerikanska dollar. Därför måste man även hålla koll på växelkursen, vilket innebär extra arbete och volatilitet för dig som svensk spelare.

Tidigare har utländska aktörer erbjudit betalningar med Trustly, men detta är inte längre fallet då det är en svensk tjänst som använder svenska telefonnummer och därmed riktar sig till svenskar, vilket bryter mot den svenska spellagen.

5. Fler spelutvecklare och större spelutbud

Förutom ett bredare utbud av betalningsmetoder så finns det också ofta ett större utbud av spel och spelutvecklare. Detta då spelbolagen inte endast behöver möta svenskarnas preferenser, utan kan försöka möta den globala efterfrågan.

Praktiskt sett kan detta betyda att man som svensk får upptäcka många nya spelutvecklare från hela världen, snarare än endast europeiska och svenska speltillverkare. Det kan även betyda att det finns betydligt större kategorier av bräd- och kortspel på dessa plattformar, snarare än slots som är den största kategorin på svenska casinon. Om casinot dessutom även erbjuder betting så kan det även finnas ett större utbud av sporter och event att spela på.

Detta kommer även att bli speciellt relevant från och med första juli 2023, då den svenska spelmarknaden kommer att införa ett licenskrav på spelmjukvara. Detta betyder alltså att även speltillverkare kommer att behöva betala för att få erbjuda sina tjänster i Sverige, vilket kan betyda att allt fler väljer bort den svenska spelmarknaden.

6. Snabb registrering utan BankID

Det många ser som en fördel med svenska casinon är att man snabbt kan registrera sig med hjälp av BankID. Dessvärre finns inte BankID tillgängligt för dessa syften hos utländska aktörer, då det skulle rikta sig mot svenska spelare. Men det betyder inte att man inte kan få tillgång till snabba registreringar på casinon utan svensk licens ändå.

Utländska casinon kan nämligen idag använda sig av sms-koder för att snabbt registrera nya spelare, vilket gör att de kan börja spela snabbt. Som vi tidigare diskuterat kan det fortfarande krävas extra verifiering med kopior på ID-handlingar vid ett senare tillfälle, som till exempel vid första uttaget, men dessa behöver endast göras en gång och påverkar inte alltid den snabba registreringsprocessen. Denna typ av registrering kan också vara önskvärd för de som inte vill använda sig av BankID på grund av ID-kapningsrisker eller liknande.

Spellicenser på casino utan svensk licens

Det första man bör göra när man besöker ett nytt casino utan svensk licens är att kontrollera att det verkar under en aktiv spellicens. Trots att licenserna varierar i säkerhetsgrad så är det alltid säkrare att spela med en licens en helt utan, då detta betyder att casinot är under uppsikt av en nationell tillsynsmyndighet. Alltså garanterar det rättvist och säkert spel.

Med det sagt finns det en rad olika casinon på den utländska marknaden, vilket är varför vi kommer att gå igenom några av de mest vanligt förekommande licenserna nedan. Kom ihåg att du aldrig bör spela på ett casino som inte står under uppsyn av en licens, då det är både farligt och riskfyllt.

MGA casinon

Den mest populära utländska licensen kommer från Malta, och heter Malta Gambling Authority eller MGA. Detta är den mest välkända och pålitliga licensen enligt många, och har en lång, trovärdig historia på den internationella spelmarknaden.

MGA licensen är välkänd för att upprätthålla ett högt spelansvar, likt den svenska licensen, men utan påtvingade åtgärder. Detta spelansvar tar sig uttryck genom åtkomlig kundservice hos licensgivaren om något skulle vara mål för tvister eller klagomål hos deras casinon. Dessutom tar licensgivaren tydliga beslut om casinon som har misskött sig.

Det som attraherar många spelbolag, förutom respektabiliteten hos licensen, är att den även är betydligt billigare än många alternativ. Detta gäller speciellt för nystartade bolag, som får extra förmånliga villkor med den maltesiska licensen.

Under 2024 ryktas det även att licensen kommer att tillåta dess casinon att erbjuda kryptovalutor som ett betalningsmedel, vilket kommer att göra licensen till en europeisk pionjär. Användningen förväntas vara mer reglerad än hos utom-europeiska casinon.

EMTA casinon

En annan känd europeisk licens är estländska EMTA-licensen, som står för Estlands Tull- och Skattemyndighet som ansvarar för spelreglerandet i landet. Landet har konkurrerat mot MGA licensen genom sitt internationella fokus med mer lukrativa bonuserbjudanden och större spelfrihet.

EMTA är en av de nyare licenserna, och kommer även med starkare konsumentskydd. Till exempel måste spelare vara 20 år för att spela. Trots detta förväntas licensen att växa i framtiden och utbygga sitt nätverk.

Curacao casinon

En av de mest populära utom-europeiska licenserna kommer i form av karibiska Curacao, som är beläget utanför Venezuelas kust. Här återfinns den billigaste licensen på marknaden, och har gjort sig känd genom att vara en av de få licenser som har tillåtit kryptovalutor hittills. Curacao casinon lockar även spelare då de har bland de mest lukrativa bonusarna i världen.

De låga kostnaderna kommer bland annat av att licensen erbjuder minst skydd för spelarna, och därför har licensen kommit under mycket kritik under senare år. Spelare bör därför vara extra försiktiga med spel hos dessa aktörer, även om en kommande modernisering och upprustning har lovats av myndigheten.

UKGC casinon

Det är även värt att nämna den brittiska spellicensen UKGC, som är kort för UK Gambling Commission. Detta då casinona inte längre tillräknas sin europeiska status sedan landet valde att gå ur Europeiska unionen. Alltså klassas de tillsammans med Curacao casinon vad gäller skatteregler.

Däremot håller även dessa casinon en hög standard vad gäller konsumentskydd, och landet har även ett flertal respekterade organisationer som främjar ansvarsfullt spelande.

Spelutbud på casino utan Spelpaus

Som nämnt tidigare är det stora spelutbudet en stor anledning till att svenskar vänder sig till casinon utan Spelpaus. På grund av just tillgängligheten till allt fler spel kan det bli ännu viktigare att veta vilken typ av spel man är ute efter så att man kan hitta ett casino som erbjuder just det. Därför går vi igenom de olika typerna av spel som man kan hitta hos utländska casinon nedan.

Slots

Slots eller spelautomater är den forma av spel som förr även kallades enarmade banditer. Det är en av de enklaste spelformerna, och det är kanske just därför som det även har blivit ett av de mest populära spelen hos online casinon. Helt enkelt så fungerar spelet så att du väljer hur mycket du vill spela för och trycker sedan på en knapp. Det gör att ett visst antal symbolhjul börjar snurra. Om symbolerna lyckas matcha i en viss kombination eller vinstrad när hjulen har stoppats så vinner du pengar.

Dessa spel är helt slumpmässiga och därmed rättvisa, vilket gör det enkelt för även en nybörjare att börja spela, och kommer i ett stort utbud av teman och färger och former. Dessutom kommer de ofta med olika bonuslägen, så som multiplikatorer, expanderande ytor, omsnurr och free spins, som gör spelet extra spännande.

Det är främst här som man märker ett större antal och variation av speltillverkare, då detta även är den mest populära formen av spel för utvecklare. Här finns även ett stort antal svenska leverantörer som är populära, så som NetEnt, Play’n GO och Yggdrasil.

Poker

Det spel som de flesta tänker på när de hör termen casino är naturligtvis poker, som är populärt i film. Det är ett bordsspel som spelas mot andra deltagare, och kräver skicklighet och taktik för att utmanövrera sin motståndare. Målsättningen är att skapa den bästa handen tillsammans med sina egna kort och korten på bordet, och man spelar om en gemensam pott.

Pokerspel kan variera i såväl struktur som svårighetsgrad, och hos nätcasinon finns det ofta ett stort utbud av olika typer av poker. De vanligaste typerna inkluderar Texas Hold’Em och Omaha. Hos casinon utan spelpaus kan man ofta även delta inom poker turneringar med stora vinstpottar.

Live casino

När man tänker på spel så som poker ser man oftast framför sig att man spelar mot andra riktiga människor kring ett bord i en salong, men hur fungerar detta på online casino? Ofta ges man två alternativ: att spela mot datorn eller genom att spela på live casino.

Ett live casino spel är ett bords- eller kortspel som spelas mot andra riktiga spelare där man ser dealern genom en webbkamera. Detta betyder även att man kan interagera med såväl dealern som med de andra spelarna genom en chatt i realtid. Live casino kan spelas på såväl dator som en mobil enhet. Exempel på spel som är populära på live casino är blackjack, roulette, baccarat, samt spelshower.

Detta är ett realistiskt alternativ för den som vill upptäcka den klassiska casinokänslan. Hos svenska casinon levereras de flesta live casino spelen via Evolution, som är en speltillverkare med svenska rötter. Hos casinon utan BankID kan man däremot se ett mycket större utbud, även om Evolution ofta även finns inkluderat.

Betting utan svensk licens

En annan populär spelform är betting utan svensk licens, där man alltså satsar pengar på sport eller något annat event, så som politik eller underhållning. Många casinon är så kallade kombinationscasinon, då de erbjuder såväl klassiska casinospel som betting, snarare än att vara renodlade åt ena eller andra hållet.

Med betting hos utländska casinon kan man satsa på stora sporter som fotboll, ishockey, tennis, och basket, men även på många sporter som inte vanligtvis förekommer hos svenska betting-aktörer, så som Kabaddi eller Sepak Takraw. Dessutom erbjuds ofta ett större utbud av politiska eller underhållningsevent, så som olika prisceremonier eller liknande.

Hos utländska casinon kan man ofta även betta live, vilket betyder att man kan lägga sina spel även efter att ett event redan har börjat. Man kan även välja vilket system man vill lägga sina odds, så som brittiska, amerikanska eller decimalodds.

E-sport

Relaterat till betting är naturligtvis e-sport, där personer och lag tävlar mot varandra i datorspel och konsolspel. Populära spel inom e-sport inkluderar Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, och Fortnite, och de största tävlingarna spelas i stora arenor och livestreamas även online. Tillgången till betting på denna form av sport är ofta större hos casinon utan svensk licens, där man ofta även kan följa live streamingen.

En annan form av e-sport är virtuell sport, som är en form av bettingsport där kortare matcher simuleras på en bettingsajt för att kunna bettas på. Dessa matcher drar från klipp i riktiga matcher men sätts slumpmässigt ihop för att nå sina resultat. På så vis blir även bettingen rättvis och ett roligt sätt att njuta av sin favoritsport på ett nytt och innovativt sätt.

Bingo

Slutligen vill vi även nämna mer klassiska spel, så som bingo. Idag förknippas kanske bingo mer med sociala event än med casinon, men faktum är att man även kan spela olika variationer av bingo på casinon utan licens. Det är nämligen ett populärt event utomlands, och har därmed gjorts till en nätcasino-form. Spelare köper bingobrickor och markerar numren som dras slumpmässigt av en generator.

Bingo är en rolig och stressfri spelform som kan vara relaxande för spelare världen över. Dessutom finns numera innovativa varianter så som slingo, där bingo och slots möts i ett och samma spel.

Fördelar och nackdelar med casino utan svensk licens och Spelpaus

Fördelar:

Större och mer varierat spelutbud

Kommer ofta i kombinationscasino-form, och erbjud därmed både casinospel och betting

Fler, återkommande och mer lukrativa bonusar samt VIP-klubbar

Möjlighet att delta i tävlingar och turneringar

Inga påtvingade insättningsgränser

Möjlighet till mer än en bonus

Ingen 3-sekundersregel

Inga flexibla RTP-värden

Större utbud av betalningsmetoder

Möjlighet att spela med kryptovalutor

Möjlighet att spela utan BankID

Nackdelar

Finns bara på engelska

Använder endast utländska valutor

Varierande skatteregler för olika utländska casinon

30% i skattekrav hos utom-europeiska casinon

Saknar svenska betalningsmetoder så som Trustly och Swish

Spelansvaret och konsumentskyddet är lägre

Ingen registrering med BankID

Kräver större ID-verifieringar

Ingen Spelpaus

Sammanfattning

Casinon utan svensk licens är casinon som erhåller en annan spellicens än den svenska. De erbjuder ofta friare spel, där man får tillgång till ett större spelutbud, flera bonusar, och möjlighet att få VIP-medlemskap. Dessutom får du en internationell känsla där du kan njuta av såväl traditionella som innovativ spelformer.

Samtidigt är det viktigt att påminna om att det finns större risker med utländska casinon. Till exempel täcks de inte av Spelpaus, erbjuder högre incitament vilket kan leda till ohälsosamt spel, och det kan vara svårare att få den hjälp man behöver då kundtjänsten inte pratar svenska. Man bör alltid läsa villkoren innan man börjar spela på ett casino utan Spelpaus.

Sammanfattningsvis är casinon utan svensk licens perfekt för dig som söker ett större utbud med mer frihet, men med vilket det även kommer större ansvarskrav på dig som spelare. Hos oss hittar du alltid säkra casinon.

Vanliga frågor och svar

Är det lagligt att spela utanför det svenska licenssystemet?

Ja, det är fullt lagligt att spela hos ett casino som inte är licensierat hos Spelinspektionen. Däremot får dessa aktörer inte marknadsföra sig mot dig som svensk spelare, utan du måste själv ha hittat casinot.

Hur hittar jag casinon utan svensk licens?

Då utländska casinon inte får marknadsföra sig själva inom Sverige kan det vara svårt att veta var man ska hitta dem. Enklast är att leta bland jämförelse- och recensionssidor, så som denna, där du hittar sajter som dessutom är säkra och kontrollerade av andra.

Vilket casino utan svensk licens är bäst?

Vad som är bäst varierar från person till person, och det beror helt och hållet på vad man tycker är viktigt: är det spelutbudet, grafiken, tillgången till kundtjänst, eller något annat? Däremot kan du hitta många bra alternativ hos våra topplistor, där vi ser till helheten av ett casino.

Kan jag använda BankID hos casino utan svensk licens?

Svaret är ja och nej. BankID går inte att använda för att snabbregistrera sig hos casinon utan Spelpaus, men de går ibland att använda det vid vissa betalningsmetoder även hos dessa casinon.

Fungerar Spelpaus på utländska casinon?

Nej, Spelpaus fungerar bara hos spelaktörer som är registrerade med den svenska licensen.

Hur stänger jag av mig på casinon utan svensk licens?

Man får gå in på sitt spelkonto och leta efter ”self-exclusion” eller höra av sig till casinots kundtjänst för att be dem blockera ditt konto. Detta måste göras för varje sajt du spelar på, då det inte finns något heltäckande program likt Spelpaus hos utländska sajter. Det finns däremot blockeringsappar du kan ta hjälp av för att blocka fler sajter samtidigt.

Varför måste jag betala spelskatt på vissa casinon utanför Sverige?

Det beror på internationella regelverk. Inom EU ska man kunna handla fritt, varpå man heller inte behöver betala någon vinstskatt. Utanför EU gäller dock inte denna regel, vilket gör att man blir skyldig 30 procent av nettovinsten.

Vilka valutor fungerar på casinon utan svensk licens?

Man kan inte spela med svenska kronan (SEK) hos utländska aktörer, utan får i stället använda euro, amerikanska dollar eller kryptovalutor.

Hur vet jag vilken licens ett casino har?

Det ska alltid stå längst ner på casinots hemsida. Det kan även stå i villkoren, som kallas ”Terms and Conditions”. Om det är svårt att hitta bör man uppsöka ett annat casino.

Är spelsajterna på denna sida pålitliga?

Ja! Vi samarbetar enbart med seriösa spelbolag. Det ligger även i deras intresse att allt sker rättvist och på ett säkert sätt.

