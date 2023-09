En Iyi Bahis Siteleri - En Guvenilir Bahis Siteleri

Türkiye’de online bahis siteleri uzun zamandır hizmet vermekte. Bu tür sitelere olan talebin yüksek olması nedeniyle her sene pek çok site açılmakta ancak bunların çoğu zaman içinde kapanmakta. Dolayısıyla, Türkiye’de güvenilir siteleri bulmak zor bir iş haline gelmekte. Güvenilir bahis siteleri arayan okurlarımız için derlediğimiz bu yazıda, hem güvenilir hem de en iyi bonus veren bahis sitelerini bulacaksınız. Yazımızda değineceğimiz yasal bahis siteleri ayrıca canlı bahis siteleridir.

Mostbet - Editör Önerisi Bahis Sitesi

Bahigo - En Güvenilir Bahis Sitesi

Megapari - Ayın önerilen sitesi

BC.Game - Yeni bahis sitesi

1xbet - Yazarların En İyi Tercihi

Betwinner - Bonuslar için En İyi Site

Celtabet - Ayın Bahis Sitesi

22bet - Bahisçilerin Seçimi

Melbet - Yüksek Bonus Veren Bahis Sitesi

Pinup - Popüler Olan Bahis Sitesi

En iyi bahis siteleri

MOSTBET

MOSTBET

Sektördeki en renkli sitelerden biri olan Mostbet, bahislere verdiği yüksek oranlar yanında promosyonları ve bonusları ile de bilinen bir site. Pek çok spor dalında, maç başlamadan kupon hazırlanabileceği gibi Mostbet’te canlı casino ya da casino oyunları da bulunur. Özellikle risksiz bahis olarak bilinen bonusunda, Mostbet üyeleri seçili maçlara yaptıkları kuponların tutmaması durumunda yatırdıkları paranın %100’ünü geri alıyorlar.

90’dan fazla ülkede hizmet veren Mostbet ayrıca para yatırma konusunda pek çok seçenek sunması ile tanınıyor. Günün her saati kupon yapılabilecek sitede canlı bahis imkanı da vardır ve orada da yılın her günü farklı spor dallarında oynanmakta olan karşılaşmalar bulup, tekli veya kombine kupon yapabilirsiniz.

BAHİGO

BAHİGO

Listemizin ikinci sırasında yer alan site Bahigo. Forum sitelerine girip baktığınız zaman en fazla ismi geçen sitelerden birinin Bahigo olduğunu ve üyelerinin siteden memnun kaldıklarını görürsünüz. Pek çok spor dalına günün 24 saati, haftanın yedi günü oyun imkanı sunan sitede, aradığınız türden karşılaşmaları kesinlikle bulursunuz.

Yüksek oranları ile de bilinen Bahigo, yıllar içinde sağladığı güven ile de sektörde kendisine iyi bir yer edinmiştir. Bonusları ve dönem dönem verdiği promosyonları ile de kendisinden söz ettirmesini bilen sitenin merkezi Isle Adası’nda yer almakta ve buradan aldığı sertifika ile çalışmaktadır. Bahis alanında kendisinden söz ettirse de Bahigo’nun casino bölümü de bulunmaktadır.

MEGAPARİ

MEGAPARİ

Sektörün yenilerinden olan Megapari, bahis dünyasında kalıcı olduğunu düşündüren sitelerden biri. Bu sebeple de Megapari’yi listemize alırken pek zorlanmadık. Öncelikle bahsetmek istediğimiz nokta sitenin hem Android hem de iOS uygulamalarının olması. Bu pek fazla sitede görülmeyecek bir durum olduğu için Megapari hızlıca farkını ortaya koyuyor.

Ayrıca ister masaüstü ister cep telefonundan olsun, kupon yapmak isteyenlere günün öne çıkan karşılaşmalarını, yüksek oranlar ile hemen göstermesi beğeni ile karşılanıyor. Bonusları ile de üyelerinin sayısını arttıran Megapari, dönemlik bonuslarından üyelerinin hemen haberi olabilmesi için bir de Telegram sayfası kurmuş durumda. Forum sitelerinde adı giderek fazla duyulan Megapari kısa zamanda sektörde öne çıkan isimlerden biri oldu.

BC.GAME

BC.GAME

Renkli görünüme sahip web tasarımı ve oyunların sunuluş biçimi ile dikkat çeken BC.Game listemizde yer alan, uluslararası tanınırlığı yüksek sitelerden bir diğeri. Bahis dünyasında futbol ve basketbolun ağırlıkta olmasına karşın BC.Game hem bu iki spor dalı hem de diğer spor dallarındaki karşılaşmalara yüksek oranlar sunarak müşterilerini memnun ediyor.

Casino bahis siteleri arasında yer alan BC.Game, müşterilerinin spor müsabakalarına maç öncesi ve canlı bahis bölümleri dışında casino ya da canlı casinoda da vakit geçirmesi için en iyi oyunları bünyesinde bulunduruyor. Site ayrıca bütün bu farklı lobiler için de ayrı bonuslar sunmakta. Farklı spor karşılaşmalarına yükseltilmiş oranları ile BC.Game pek çok online oyun tutkununun şimdiden gönlünü kazanmış durumda.

1XBET

1XBET

Online oyunlara ve müsabakalara yatırım yapmadan önce, bu sitelerin ne kadar güvenli olduğu sorulur. 1xBet son yıllarda pek çok önemli karşılaşmada reklamı çıkan, Barcelona’ya sponsor olmuş bir marka olarak güvenilir siteler arasında hızla adını duyururken, bu başarısı diğer bilinen sitelerin de güvenirliğine katkı yaptı. Pek çok spor karşılaşmasına kupon yapabileceğiniz 1xBet ayrıca canlı bahis imkanı ile de üyelerini oldukça sevindirmekte.

Özellikle bonus ve promosyon konusunda rakiplerinden ayrılan 1xBet, neredeyse herkese uygun bir kampanya sunmakta. İlk para yatırma bonusundan günün kombinesine kadar pek çok promosyonu sitede bulup, yaptığınız kuponlardan daha yüksek oranlar kazanabilirsiniz. Bunların dışında 1xBet, e-spor iş ortakları ve para yatırma konusundaki çeşitliliği ile de öne çıkıyor.

BETWİNNER

BETWİNNER

Online oyun tutkunları için neredeyse istedikleri her özelliğin düşünülerek hazırlandığı Betwinner, listemizde yer almayı hak ediyor. 30’dan fazla spor dalında oynanacak olan karşılaşmaları istediğiniz tarihe göre listeleyen site, ayrıca canlı müsabakalar konusunda da oldukça iyi. Sadece kullanıcı dostu sitesi ile değil, oranlarının yüksekliği, verdiği bonuslar ve sağladığı güven nedeni ile de listemizde yer alan Betwinner, Curacao Oyun Lisansına sahip bir site. Özellikle futbol oyunlarında sunduğu, sıfır – sıfır beraberlik ve büyük maç bonusları ile tanınmakta. Site ayrıca ana sayfanın alt kısmında çıkan “ülkenizin takımlarına bahis yapın” bölümü ile de desteklediğiniz takıma kolayca kupon yapmanıza olanak sağlıyor.

PINUP

PINUP

Listede üçüncü sırada yer alan Pinup, spor müsabakaları ile ilgilenen herkesin en az bir kez adını duyduğu sitelerden biridir. Bunun sebebi Pinup’in hem Türkiye’de hizmet veren en eski sitelerden biri olması hem de en iyi bahis siteleri derlemelerinde isminin her zaman geçmesidir. Pinup’in bu noktada olmasının başlıca sebebi, verdiği oranları kadar sağladığı güvendir. Uzun zamandır sektörde iş yapmakta olup, yaşanan sorunları hızlıca çözecek bir müşteri hizmetleri bölümüne sahiptir.

Bütün bunlarla beraber bonusları ve promosyonları da üyelerini memnun etmektedir. Casino bahis siteleri içinde de ismi geçen Pinup’de canlı bahis yapabileceğiniz gibi canlı casino oyunları da oynayabilirsiniz.

En İyi Bahis Sitelerine Nasıl Üye Olunur?

En iyi bahis sitelerine üye olmak için esasında yapmanız gerekenler çok kolay. Öncelikle üye olmak istediğiniz siteyi belirlemeniz ve ardından ana sayfasına gitmeniz gerekiyor. Bu noktadan sonra neredeyse bütün sitelerin sağ ya da sol üst tarafında bulunan üye ol butonuna tıklayınız. Bazı siteler ana sayfaları açılır açılmaz üyelik formunu da karşınıza getirmekte. Sitelere üye olurken e-mail adresinin, telefon numaranızı, adınız ve soyadınız ile birlikte TC Kimlik numaranızı vermeniz istenecektir. Bu bilgileri sağlamanızın ardından hızlıca hesabınız açılacaktır. Olası bir sorun halinde iletişime geçmek için e-posta veya telefonunuz kullanılacağı için doğru bilgiler vermeniz önemlidir. Bilgilerinizi vermenin güvenli olup olmadığını düşünüyorsanız, bu bilgiler kazançlarınızı almanız noktasında önemli olmaktadır. Kimi noktalarda kimliğinizi kanıtlamanız için adınıza gelmiş faturaları da siteye göndermeniz gerekebilir.

En İyi Bahis Sitelerini Seçerken Kullandığımız Kriterler

Türkiye gibi bahis sektörüne her yıl pek çok yeni sitenin eklendiği bir ülkede en iyi bahis siteleri listesi yapmak oldukça zor. Bunun için her yıl piyasaya yeni giren siteler ile birlikte eskilerini de bazı kriterlere göre test ediyoruz. Öncelikle sitelere üye oluyor ve bu siteleri spor bahsi pazar çeşitliliği, oranları, kullanılabilirliği, bonus ve promosyonları, ödeme yöntemleri, güvenirliği ve sitenin hızı gibi kriterlerde inceleyerek listemizi oluşturuyoruz.

Spor Bahis Pazarı Çeşitliliği

Türkiye’de spor bahisleri futbol ile başlamıştır ve hala da en fazla futbola yönelik kuponlar yapılmaktadır. Ancak herkes futboldan hoşlanacak diye bir kaide yoktur ve diğer sporseverler farklı spor dallarında kupon yapmak isteyebilir. Bu sebeple sitelerin farklı dallarda spor karşılaşmalarına kupon yapılmasına olanak sağlaması önemlidir.

İncelediğimiz sitelerde futbol ve basketbol gibi öne çıkan iki spor dalı dışında tenisten voleybola, e-sporlardan darta kadar uzanan bir yelpazenin olup olmamasına dikkat ederiz. Liste oluşturulurken spor dallarının çeşitliliği ve bu spor dallarında tekli ya da kombine kupon yapılabilecek karşılaşma zenginliği olup olmadığını kontrol ederiz. Bunların dışında karşılaşmalara yapılabilecek bahis çeşitliliği de önemlidir. Listemizde yer alan siteler bu açılardan kullanıcıları tatmin edecek bir zenginliğe sahiptir.

Rekabetçi Oranlar

Herkes bir karşılaşmaya kupon yaparken en yüksek miktarı kazanmak ister. Bu sebeple de yüksek oran veren güvenilir bahis siteleri daha fazla tercih edilir. Biz de listemizi hazırlarken bahis sitelerinin verdikleri oranları dikkatlice inceledik. Aynı maçlara verilen oranlar arasında her zaman yüksek oranı veren siteleri listemize dahil ettik. Bu noktada özellikle çoğu sitenin 1.40 oranı verdiği bir maça 1.47 gibi oran veren siteler öne çıkmaya başladı.

Listeyi kısaltırken özellikle benzer karşılaşmalarda sitelerin nasıl bir oran tutumu içinde oldukları önem kazandı. Gazetelerde çok fazla haber olmayan spor dallarındaki kimi karşılaşmalara verilen oranlar gibi ince detaylar ile son elemeleri yaparak listeyi hazırladık. Bu sebeple listemizdeki sitelerin verdikleri oranların sektör ortalamasının üzerinde olduğunu siz de göreceksiniz.

Kullanılabilirlik

Üyelerin bir siteye girdikleri zaman istedikleri bölüme hızlıca ulaşabilmeleri bizim için önemli bir kriterdir. Hem mobil hem de masaüstü versiyonunda bir sitenin kullanıcı dostu olması, üyelerinin aradıklarına hızlıca ulaşabilmesi önemlidir. Bunun dışında kimi farklı bölümlere kolayca gidebilmek, yeni promosyonlardan ve bonuslardan hemen haberdar olabilmek de sitenin tasarımı ile öne çıkmasına yardımcı olur. Bir site ne kadar kullanıcı dostu olursa en iyi bahis siteleri arasında yer alması o kadar kolaylaşır.

Kullanıcılar menü çubuklarında aradıklarını kolaylıkla buluyorsa, sayfalar arasında hızlıca gidip gelebiliyorsa, bu siteler daha fazla üye çeker. Bu sebeple siteler hazırlanırken tasarımcılar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre siteyi tasarlarlar. Tabii burada sitenin nasıl bir kitleye hitap etmesinin istendiği de önem kazanır.

Bonus ve Promosyonlar

Kampanyalar sayfası bir siteye üye olmadan önce en sık ziyaret edilen sayfalar arasındadır. Bu da bütçelerini genişletmek isteyen oyuncular için gayet normal bir durumdur. Herkes yapacağı bahislerden kazanacaklarını bonuslar ile arttırmak ister. Siteler bu nedenle çeşitli bonuslar sunar. Bu bonusların en bilineni “hoş geldin bonusu”dur. Bu bonusu neredeyse her site ilk para yatırımının ardından vermektedir. Ancak bonusun miktarı ve oranı siteden siteye değişir. Sektörde en az görülen ise deneme bonusu veren bahis siteleridir. Kimi siteler bonus çeşitlerini sınırı bir sayıda tutarken, diğerleri ise casino ve spor bölümleri için ayrı ayrı bonus promosyonları sunabilmektedir. Bunun yanında, sürekli bonuslar ve dönemsel bonuslar olarak farklı tipte kampanya düzenleyen sitelere de rastlamaktayız.

Listemizi hazırlarken sitelerin verdikleri bonusların çeşitlerine ve bu bonusların miktarlarına ayrı bir önem vermekteyiz. Böylelikle sadece bonusları çok olan değil, bu bonuslarda yüksek ödeme yapan siteler listemizde yer almaktadır.

Ödeme Yöntemleri

Bir siteye üye olduktan sonra bahis yapabilmeniz için öncelikle hesabınıza para yatırmanız gerekmektedir. Siteler birçok yöntem ile yatırım yapma fırsatı sunar. Çünkü dünyanın birçok yerinde farklı ödeme yöntemleri geçerlidir. Bundan dolayı ödeme yöntemlerini geniş tutan siteler daha fazla talep edilmektedir. Biz de listemizi hazırlarken ödeme yöntemleri fazla olan ve bu ödeme yöntemlerinde en az ve en çok yatırılabilecek miktar aralığını da geniş olan siteleri seçtik. Genelde mobil sayfadan kupon yapanlar cep telefonları ile kolayca ulaşabilecekleri ödemeleri seçerler. Bununla birlikte ön ödemeli kartlar, kredi kartları veya havaleler de kimi kullanıcılar için kolay para yatırma yöntemleri arasındadır.

Son dönemde giderek yaygınlaşan kripto para seçenekleri birçok kullanıcının dikkatini çekmektedir. Bu sebepten dolayı herkesin ihtiyacına karşılık verecek ödeme yöntemlerini bünyede bulundurmak önemlidir.

Oyuncu Güvenliği ve Site Emniyeti

Bahis sitelerinin ne derece güvenli olduğu her zaman tartışma konusudur. Öncelikle bir sitenin lisansı olmaması güvenliği açısından büyük soru işaretleri yaratır. Listemizde yer alan sitelerin hepsinin lisansı bulunmaktadır. Bir sitenin lisans sahibi olması işlemlerinin denetlendiğine ve kazanan üyelerine ödemeleri yaptığına işarettir.

Bunun dışında sitelere üye olurken kimlik bilgileri verilmektedir. Bu kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçmemesi için siteler pek çok güvenlik önlemi almakta, özellikle SSL şifreleme teknolojilerini kullanmaktadır. Bu sayede olabilecek tehditlere karşı hem kendilerini hem de müşterilerini koruma altına almaktadırlar.

Listemizi oluştururken sitelerin güvenliklerinin üst düzey olmasına dikkat etmekteyiz. Listemizdeki sitelerde kupon yaparken güvenliği düşünmenize gerek yoktur. Sadece bahsinize odaklanıp, gönül rahatlığı içinde oyun oynayabilirsiniz.

Site Hızı

Konu spor müsabakaları olduğunda ve canlı bahis seçenekleri söz konusu olduğunda, sitelerin yükleme ve sayfa yenileme hızları oldukça önem kazanmaktadır. Karşılaşmada yaşananlara veya öncesindeki son dakika gelişmelerine göre oranlar değişmektedir. Bu sebeple bir site ne kadar hızlı ise o kadar iyidir. Üyelerinin taleplerine anında cevap veren, istenilen sayfaları saniyeler içinde açan siteler her zaman daha popüler olmaktadır.

Sitenin hızı hem mobil versiyonda hem de masa üstünde yüksek olmalıdır. Cep telefonundan siteye bağlantı kurulduğunda en geç birkaç saniye içinde site açılmalı, ayrıca menülerden istenilen kısımlara da hızlıca ulaşılmalıdır. Burada site butonlarının zamanında cevap vermesi de aynı şekilde oldukça hızlı olmalıdır. Bu nedenle listemizi hazırlarken dikkat ettiğimiz bir kriter de site hızıdır.

iOS Cihazlar için En İyi Bahis Siteleri

Mobil telefonların hayatımıza girmesinin ardından her şey çok hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Her şeyi mobil telefonlar üzerinden yapabilirken bahis seveler, online bahis sitelerine de cep telefonlarından ulaşmak istediler. Bu nedenle siteler artık tasarlanırken hem masaüstü hem de mobil versiyon olarak hazırlanmakta. Üyeler iki şekilde de benzer bir siteye ulaşıp sorun yaşamadan kupon yapmakta.

En iyi bahis siteleri arasında yer alan siteler mobil versiyonlarını iOS işletim sistemli telefonlar üzerinden de hızlıca ulaşılabilecek ve kupon yapılacak şekilde tasarlamakta. Böylece internet bağlantısı olan ve iOS işletim sistemli telefon kullanan üyeler istedikleri yerden, istedikleri anda kolayca kupon yapabilmekte.

Android Cihazlar için En İyi Bahis Siteleri

Dünyada son yıllarda Android işletim sistemli cihazları kullananların sayısı artmaktadır. Bu sebeple bahis siteleri de Android telefonlardan kolayca ulaşılacak ve kupon yapılacak versiyonlar tasarlamaktadır. Android cihazlardan sitelere girmek istendiği zaman bazen şifre, bazen ise parmak izi kullanılabilmektedir.

Listemizde yer alan sitelere Android işletim sistemli cep telefonları ya da tabletlerden girebilir ve kolayca oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Eğer siteye bir kez girip, üyelik bilgilerinizi yazdıysanız bu bilgiler kaydedilip bir dahaki girişinizde otomatik doldurulabilir. Böylelikle siteye bağlanmak için tekrar tekrar kullanıcı adı ve şifrenizi yazmanıza gerek kalmaz.

İnternetiniz olduğu sürece istediğiniz yerden maç öncesinde ya da karşılaşma anında kupon yapabilir, listemizdeki sitelerin canlı bahis bölümlerinden kimi karşılaşmalardaki gelişmeleri anlık takip edebilirsiniz.

Bonus Çeşitleri

Bahis siteleri hem üyelerini memnun etmek hem de yeni üyeler çekmek için çeşitli bonuslar vermekte, belli dönemlerde promosyon kampanyaları hazırlamaktadır. Bonuslar genellikle para yatırma bonusları, sadakat bonusları, ücretsiz deneme bonusları ve bedava bahisler olarak ayrılır. En çok verilen bonus çeşitlerini sizler için aşağıda derledik.

Hoş Geldin Bonusu

Bir siteye üye olduktan ve ilk defa para yatırdıktan sonra alınan bonus türüdür. Hoş geldin bonusu neredeyse her site tarafından verilmektedir. Bu bonusta belli bir meblağa kadar yatırılan paranın çoğunlukla %100’ü bonus olarak yeni üyeye sunulur. Örneğin 5.000 TL’ye kadar %100 hoş geldin bonusu dendiği zaman, yatırılan para 5.000 TL’den az veya 5.000 TL ise bu miktarın aynısının bonus olarak verileceği belirtilmektedir.

Siteler bonusları vermek için üyelerin genellikle talepte bulunmasını ister. Kimi sitelerde bu talepler önden, kimilerinde ise işlem yapıldıktan sonra bulunulur. Bunun için sitenin bonuslar bölümünden şartlara önceden bakmak iyi olacaktır. Hoş geldin bonusu kriterlerini karşılayıp, talepte bulunduktan sonra bonusunuz hesabınıza yatırılır. Bonuslarım bölümünde hesabınızdaki bonusları görebilirsiniz.

Ücretsiz Bahisler

Birçok oyun tutkununun aradığı bonus olan Ücretsiz Bahisler, karşılaşmalara hiçbir ücret ödemeden kupon yapılabilmesi açısından oldukça talep görür. Bu tarz promosyonlar için bir para yatırma işlemi gerekmemektedir ve bu sebeple de oldukça sevilmektedir. Ancak ücretsiz kupon yapma imkanı veren sitelerin sayısı oldukça azdır ve bu tür bir site bulduğunuz zaman gerçekten güvenilir olup olmadığını araştırmalısınız.

Bu promosyonda istediğiniz spor dalında, istediğiniz karşılaşmaya kupon yapabilirsiniz. Siteler bu tür bonusu kimi zaman belli şartlar altında vermektedir ve bu şartların karşılandığından emin olmanız gerekir. Kimi siteler bu tür bonuslar için belli bir oranın üstünde, kimileri ise belli bir sayıda kombine kupon istemektedir. Bu bonusların bir diğer özelliği süre sınırlaması olmasıdır. Yani size belirtilen süre içinde bonusu kullanmazsanız hakkınız yanar.

Deneme Bonusları

Ücretsiz bahislere benzeyen deneme bonusları da yeni üyelerin hiçbir para yatırmadan elde edebileceği bonuslardır. Bu tür bonuslar genellikle sitenin ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için verilir. Bu sebeple daha çok üyenin siteyi tanımasına yöneliktir.

Kimi sitelerin casino bölümlerinde özellikle slot oyunları buna benzer sanal paralar ile oynatılır. Bu sayede de o oyun hakkında belli bir bilgi elde edilir. Her site deneme bonusu vermemektedir. Bu tür siteleri bulmak için, forum sitelerini inceleyebilir, kimi sosyal medya uygulamalarına bakabilirsiniz. Deneme bonusu almak için, başvuru yapmak gerekmektedir. Deneme bonusu veren bahis sitelerinden birine üye olursanız, üyelik işlemleriniz yapıldıktan sonra bu bonusu talep edebilirsiniz.

Sadakat Bonusları

Sitelerinin sürekli kupon yapan ya da casinolarda oyunlar oynayan üyelerini ödüllendirmek için kullandığı bonus türlerinin en bilineni sadakat bonuslarıdır. Bu tür bonuslar ayrıca VIP bonusları olarak da bilinir ve siteden siteye kimi değişiklikler gösterse de genelde aynı mantığa sahiptirler. Üyeler, sitede geçirdikleri zaman ve yaptıkları yatırım oranında çeşitli ödüllere hak kazanırlar.

Bu ödüller bazen kayıplar için geri ödeme bonusları olur, bazen ekstra oranlar. Kimi siteler sadakat bonusu olarak maddi değeri yüksek ödüller de vermektedirler. Bu ödüller arasında cep telefonları, tabletler, bazen araba ya da seyahatler bulunabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Online Mobil Siteler Bahis Hizmeti Verir Mi?

Günümüzde neredeyse her sitenin mobil versiyonu da bulunmaktadır. Bu sayede cep telefonlarından üye oldukları siteyi açan kişiler, istedikleri yerde istedikleri zaman bahis yapabilmektedirler. Bunun için cep telefonunuzun internet tarayıcısından sitenin adresine girmeniz yeterli olacaktır.

En İyi Online Bahis Siteleri Hangileridir?

Türkiye’de hizmet veren online bahis siteleri arasında, pek çok kriteri göz önünde tutarak sizin için bir liste hazırladık. Yukarıda isimlerini verdiğimiz sitelerden istediğinize gidip üye olabilir, sonrasında farklı spor dallarındaki karşılaşmalara kupon yapabilirsiniz. Ayrıca sitelerin farklı bonuslarından da yararlanabilirsiniz.

Online Bahis Siteleri Bedava Bahis Bonusu Veriyor Mu?

Kimi siteler yeni üyeler kazanmak için bedava bahis bonusu vermektedir. Bunun için sitelerin bonus bölümlerine ya da forum sitelerine bakmanız gerekmektedir. Bedava bonus veren bir site bulduğunuz zaman, gereken şartları yerine getirdikten sonra bonusunuzu talep edebilirsiniz.

Spor Bahisleri Oynamak Güvenli Midir?

Bir sitede online oyun oynayacağınız zaman öncelikle sitenin lisansı olup olmadığına bakmanız iyi olacaktır. Lisansı olmayan sitelerde sorunlar yaşamanız ve kazandığınız paraları alamamanız mümkündür. Bu yüzden sitenin lisanslı olması önemlidir. Hazırladığımız listedeki bütün siteler lisans sahibidir.

Sonuç

En iyi bahis siteleri listemizi hazırlarken Türkiye’de hizmet vermekte olan bütün sitelere bakarak, belirttiğimiz kriterler üzerinden sıkı bir elemeden geçirdik. Bu kriterleri en iyi şekilde karşılayan, müşteri memnuniyetine önem veren ve güvenilir sitelerin yer aldığı listemizden size uygun siteye üye olup kupon yapabilirsiniz.

Bununla birlikte sitelerin hepsinin mobil versiyonları bulunmaktadır. Cep telefonunuzun internet sağlayıcısı üzerinden istediğiniz zaman bu sitelere rahatlıkla ulaşabilir ve kupon yapabilirsiniz. Ayrıca listemizdeki bütün sitelerin canlı bahis bölümleri de bulunmaktadır. Bu sayede canlı bahis heyecanı da her an sizinle olacaktır.

Güvenlik açısından da, listemizdeki sitelerin hepsinin lisansları bulunmaktadır. Bu lisanslar gereğince belli aralıklarla işlemleri kontrol edilmekte ve bir sorun yaşanmaması sağlanmaktadır.

