Legalne Kasyno Online: Kasyna Legalne w Polsce 2023

Jeżeli rozważasz grę w kasynie online, koniecznie wybierz to legalne. Podstawą jest to, czy ma ono licencję. Legalne kasyno online ma to do siebie, że jest kontrolowane przez niezależne organy rządowe. Dzięki temu wiesz, czego możesz się spodziewać.

Nielegalne kasyna bardzo często mają atrakcyjnie brzmiące oferty. Często pozornie dużo lepsze niż legalne polskie kasyno. To jednak tylko pozory. Tak naprawdę nie masz absolutnie żadnej gwarancji, że w rzeczywistości jest tak, jak piszą marketingowcy danego kasyna. Czy naprawdę chcesz wysyłać swoje pieniądze i podawać wrażliwe dane osobowe komuś z drugiego końca świata, kto doskonale wie, jak się ukryć w sieci? Takie kasyno jest zupełnie bez nadzoru i nie ma dla niego żadnych przeszkód, aby np. sprzedać komuś twoje dane osobowe czy nawet bankowe albo po prostu zablokować ci konto, jeżeli coś wygrasz. Jeśli wybierzesz legalne polskie kasyno, nie musisz się tego obawiać, do tego nie grożą ci problemy z prawem.

Lista najlepszych kasyn w Polsce 2023

DOLLY CASINO: Bonus powitalny - do 4500 zł od 3 pierwszych wpłat

DOLLY CASINO to nieduże kasyno, które idzie na jakość, a nie na ilość. Bardzo dba o stałych graczy. Możesz w nim liczyć nawet na bonus urodzinowy. Obsługa klienta jest dostępna cały czas za pośrednictwem czatu na żywo.

DOLLY CASINO

HOUSE OF SPADES: 100% od pierwszej wpłaty do 2250 zł, do tego 200 spinów

HOUSE OF SPADES to doskonałe dla ciebie miejsce, jeśli jesteś fanem rocka, szczególnie klasyki. I nie chodzi tu tylko o szatę graficzną. Znajdziesz w nim osobną sekcję gier nawiązujących do gigantów tego gatunku muzycznego.

HOUSE OF SPADES

ICE CASINO: 100 zł za samo założenie konta

ICE CASINO zdobyło już bardzo dużą popularność, co oznacza, że po prostu podoba się graczom. Oferuje różnego rodzaju turnieje z wysokimi nagrodami oraz bardzo atrakcyjny program VIP.

ICE CASINO

VERDE CASINO: do 5000 zł i 220 darmowych spinów

Jeśli lubisz irlandzkie klimaty, doskonale trafiłeś. Po tym kasynie oprowadzi cię symbol tego kraju czyli zielony skrzat. Kasyno to posiada osobną sekcję Drops&Wins. Kto wie, może zielona koniczyna przyniesie ci szczęście?

GG.BET: do 6000 zł i 500 darmowych spinów

To kasyno posiada 2000 gier oraz bonus bez depozytu. Znajdziesz w nim praktycznie wszystkie rodzaje gier, w tym te typu Insta, z natychmiastową wygraną. Oferuje gry od czołowych dostawców, więc nie musisz się obawiać o uczciwość rozgrywki.

VULKAN VEGAS: do 6000 zł oraz 150 darmowych spinów

VULKAN VEGAS oferuje promocje nie tylko dla graczy, którzy rozpoczynają w nim swoja przygodę. Do tego dochodzi Koło Fortuny, w którym można zdobyć liczne bonusy.

MOSTBET: 125% od pierwszej wpłaty aż do 500 zł

Ta firma działa już od 2009 r., więc możesz być pewien, że została sprawdzona przez graczy. Możesz skorzystać w tym kasynie z naprawdę wielu bonusów, nie tylko powitalnego. Do tego dochodzi możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej.

ENERGY CASINO: 100% do pierwszej wpłaty, 50% do drugiej, aż do 2000 zł

ENERGY CASINO to miejsce pełne pozytywnej energii. Oferuje bardzo wiele gier i atrakcyjne promocje, na które mogą liczyć nie tylko nowi gracze. Można w nim też zbierać punkty, a następnie wymieniać je na nagrody.

CROCOSLOTS: do 13 500 zł od trzech pierwszych depozytów oraz 225 darmowych spinów

Wchodząc do tego kasyna przeniesiesz się do amazońskiej dżungli, która kryje w sobie wiele skarbów. Daj ponieść się przygodzie, oczywiście z głową. Kasyno oferuje nie tylko mnóstwo gier, ale też zadania specjalne.

22 BET: 100% dla nowych graczy aż do 1250 zł

To kasyno istnieje od 2017 r. Od tego czasu zdobyło sporą popularność. Dostępne w nim jest wiele gier stołowych, slotów itd. Masz też możliwość zdobycia dodatkowych nagród w Cotygodniowym Wyścigu.

SG CASINO: 100% od wpłaty do 2250 zł, a także 200 darmowych spinów

SG CASINO powstało niedawno. Zaletą takich kasyn jest to, że bazują na najnowszych technologiach. Jako nowicjusz musi oferować jeszcze lepsze bonusy, żeby zdobyć nowych klientów. Pomimo tego, że jest nowe, ma w ofercie już 4000 gier.

LUCKY ELEKTRA: cashback nawet 15% do 900 zł

Kasyno istnieje na rynku dopiero dwa lata. Jak przystało na nowoczesne kasyno, jest oparte na najnowszych technologiach oraz oferuje możliwość używania kryptowalut.

QBET: 100% do 450 zł

W tym kasynie oprócz bonusu powitalnego możesz liczyć na naprawdę atrakcyjny cashback. Chwali się na swojej stronie, że 95% wypłat jest przetwarzanych natychmiast. Oczywiście wcześniej musisz zweryfikować swoja tożsamość.

Kasyna online oraz aspekty prawodawstwa

Sytuacja prawna, jeśli chodzi o kasyna online w Polsce, jest dość skomplikowana. W zasadzie według polskiego prawa jest jasna, ale występuje tu konflikt z prawem Unii Europejskiej, której nasz kraj jest członkiem, a które obowiązuje na terenie całej wspólnoty. Zacznijmy od naszego podwórka.

Otóż, zgodnie z Ustawą Hazardową z 2017r., w Polsce można zupełnie legalnie grać wyłącznie w jednym kasynie i jest to TOTAL CASINO, które należy do państwowej firmy czyli Totalizatora Sportowego. Legalne polskie kasyno to gwarancja, że nie będziemy mieli problemów z prawem, a nasze wygrane nie są zagrożone. Oczywiście to nie znaczy, że zagraniczne kasyna, które mają licencję, są zupełnie nielegalne. Są legalne, ale za granicą. Jeżeli zatem w nich gramy na terenie kraju, w którym jest to dozwolone, to nie grożą nam z tego tytułu żadne konsekwencje, nawet przed polskim sądem, a to dlatego, że nasze prawo obowiązuje tylko w Polsce.

Jeżeli zatem chodzi o nasz kraj, to na jego obszarze można grać wyłącznie w kasynie online, które posiada licencję Ministerstwa Finansów, inne nie obowiązują. Warunek ten spełnia wyłącznie, wcześniej wspomniane, TOTAL CASINO. Sytuacja komplikuje się jednak, jeżeli weźmiemy prawo unijne, które z kolei obowiązuje na całym obszarze wspólnoty. Otóż, w myśl jego zasad, legalnych jest o wiele więcej kasyn, które posiadają licencje różnych krajów. Występuje tu zatem konflikt między prawem krajowym i unijnym, a wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sugerują, że nie jest jednoznaczne to, które prawo jest nadrzędne.

Jeśli chodzi o branżę hazardową to mieliśmy do czynienia z różnymi decyzjami Trybunału. Raz może on stanąć po stronie kasyna online i stwierdzić, że rząd danego kraju nie może zakazywać mu działalności, bo to ograniczenie wolności gospodarczej. Innym razem z kolei uznał, że rząd Szwecji miał prawo zakazać reklamy kasyn, bo kraje mają zakres swobody w kreowaniu swojego prawodawstwa, szczególnie jeśli dbają w ten sposób o zapobieganie problemom społecznym.

Jakie zmiany zaszły w polskiej Ustawie Hazardowej

Jeśli chodzi o zmiany w polskim prawie odnośnie gier hazardowych, to po rewolucji z 2017 r. mają one raczej kosmetyczny charakter. Z punktu widzenia gracza zmienia się niewiele, istota ustawy pozostaje taka sama. Mają one bardziej na celu lepsze egzekwowanie prawa i łatanie dziur w prawie. Chodzi więc o to, aby ustawa była skuteczniej egzekwowana, a zmiany dotyczą raczej właścicieli kasyn niż graczy.

Nadal zatem za grę w zagranicznym kasynie na terenie Polski grożą konsekwencje prawne. Nawet jeżeli nie zostanie to udowodnione, ale wygrasz dużą sumę, to może się nią zainteresować Urząd Skarbowy. Szczególnie, jeśli dokonasz dużego zakupu, np. nieruchomości, na którą według oficjalnych zarobków nie będzie cię stać. W takim przypadku naliczany jest 75% podatek od dochodów z niewiadomego źródła i to ty będziesz musiał udowodnić, że pieniądze zdobyłeś legalnie.

Legalne polskie kasyno online

W poprzednich paragrafach pisaliśmy już, że według polskiego prawa, jedyne legalne polskie kasyno to TOTAL CASINO. Powstało ono pod koniec 2018 r. i jest prowadzone przez państwową spółkę, jaką jest Totalizator Sportowy. W praktyce państwo ma monopol na prowadzenie tego typu rozrywek.

TOTAL CASINO jako jedyne posiada licencję polskiego Ministerstwa Finansów, a tylko ona upoważnia do oferowania gier kasynowych osobom znajdującym się na terenie Polski. Jeżeli ktoś znajduje się za granicą, nawet jeśli jest Polakiem, może grać w innych kasynach i nie jest to złamaniem polskiego prawa, bo obowiązuje ono wyłącznie na terenie naszego kraju, więc nawet jeśli organy państwowe się o tym dowiedzą, to nic nam nie grozi.

TOTAL CASINO zaskarbiło sobie sympatię wielu graczy, a nawet dostało kilka nagród. Swoją ofertą gier nie różni się jakoś znacząco od zagranicznych kasyn, dostępne są ich praktycznie wszystkie rodzaje. Pochodzą one od niewielu dostawców, m.in. od Playtech. Rekordowa wygrana to ok. 1 mln zł.

Instytucje wydające licencje dla kasyn online w Europie

Jeśli chodzi o Polskę, to jedynym organem, który ma prawo wydawać licencję na gry hazardowe na terenie naszego kraju jest Ministerstwo Finansów. Nawet jeśli legalne kasyno online ma licencję zagraniczną, to w myśl polskiego prawa i tak nie może świadczyć swoich usług na terenie naszego kraju.

Pamiętajmy jednak, że prawo polskie nie jest związane z narodowością, ale obszarem naszego kraju. Jeżeli zatem wyjedziemy za granicę, nie obowiązuje nas ono. Wtedy możemy grać w kasynach, które posiadają zagraniczne licencje i nawet jeżeli organy ścigania się o tym dowiedzą, nic nam nie grozi. W takim przypadku zawsze warto wybierać kasyna, które posiadają znane i szanowane na całym świecie licencje. Z pewnością należą do nich te, które wydają rządy Malty (MGA), Wielkiej Brytanii (UK Gambling Commission), Gibraltaru czy Curacao. O części z tych krajów być może nawet nie słyszeliśmy. Są to tzw. raje podatkowe i właśnie dlatego wiele firm hazardowych to właśnie tam ma swoje siedziby główne. Nie zmienia to jednak faktu, że ich licencje cieszą się naprawdę dużym uznaniem wśród graczy, a co za tym idzie właścicieli kasyn.

Aby ją dostać, legalne kasyno online musi spełnić szereg wymagań. Potem znajduje się pod ciągłą kontrolą organów wydających licencję. Instytucjom rządowym opłaca się pilnować bezpieczeństwa graczy, bo jeśli tego nie będą robić, ich licencje stracą prestiż. Jeśli tak by się stało, byłyby mniej pożądane wśród właścicieli kasyn. A to niechybnie zmniejszyłoby ich wpływy do budżetu, który w dużej mierze zasila branża hazardowa.

Jaki podatek muszą zapłacić od wygranych gracze z Polski?

Jeżeli chodzi o sprawy podatkowe, w przypadku gry w kasynach online, to sytuacja jest bardzo prosta. I to zarówno w przypadku jedynego legalnego w Polsce TOTAL CASINO, jak i tych zagranicznych. W tym pierwszym po prostu nie musimy płacić żadnego podatku od wygranej. TOTAL CASINO należy do państwa, które ma możliwość podjęcia tego typu decyzji. Możemy zachować wygraną w całości i zupełnie dowolnie i jawnie nią dysponować. W przypadku kasyn, które są legalne za granicą, ale nie u nas, rzecz jest odrobinę bardziej skomplikowana. Otóż ogólna zasada jest taka, że od nielegalnych transakcji nie jest pobierany żaden podatek. Nie znaczy to jednak, że nie zostaniemy obciążeni żadnymi kosztami. Gdy o wygranej w zagranicznym kasynie dowiedzą się organy ścigania, nasza wygrana po prostu przepadnie w całości, do tego zostanie na nas nałożona grzywna. Inaczej kwestia wygląda, jeśli nikt nam nie udowodni gry, ale Urząd Skarbowy dowie się, że mamy pieniądze, których pochodzenia nie jesteśmy w stanie udowodnić. Wtedy zostanie nałożony karny podatek, który wynosi 75%. Pamiętajmy, że nasze wzbogacenie się może zostać ujawnione na naprawdę różne sposoby. I nie chodzi tu tylko o kontrolę Urzędu Skarbowego. Wystarczy, że będziemy mieć sąsiada, który widząc np. nasze nowe drogie auto, poinformuje o tym organy państwowe. W pełni bezpieczni jesteśmy zatem wyłącznie wybierając jedyne kasyno online legalne w Polsce czyli TOTAL CASINO.

Jakie kary grożą za grę w kasynach internetowych bez licencji

Jeśli chodzi o polskie prawo to pozwala ono wyłącznie na grę w TOTAL CASINO. To jedyne kasyno online legalne w Polsce. Tak jak tu pisaliśmy, występuje tu jednak konflikt z prawem Unii Europejskiej. Są też prawnicy, którzy uważają, że za miejsce zawarcia umowy należy uznać kraj będący siedzibą danego kasyna online, a nie Polskę, więc nie podlega to naszemu prawu.

Problem jednak polega na tym, że trzeba do tego przekonać polski sąd, bo to on podejmuje ostateczną decyzję i to jego interpretacja prawa jest najważniejsza. Jeżeli zostaniemy złapani na grze w zagranicznym kasynie online na terenie Polski, może to zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W tym pierwszym przypadku nie zostaniemy wpisani do rejestru osób skazanych, w tym drugim tak. Jeżeli chodzi o przestępstwo skarbowe to grozi nam przepadek wygranej oraz grzywna w wysokości od 12.039,6 zł do 4.815.840 zł.

Oczywiście, przeciętny gracz nie musi obawiać się tej górnej granicy. W przypadku zakwalifikowania naszego czynu jako wykroczenie, będzie to znacznie mniejsza kwota. Okazuje się jednak, że nawet jeżeli nie zostanie nam udowodnione, że graliśmy w zagranicznym kasynie, a coś wygramy, może się tym zainteresować Urząd Skarbowy. Jeżeli nie będziemy w stanie udowodnić, że pieniądze pochodzą z legalnego źródła, zostanie nam naliczony karny podatek wynoszący 75%.

Metody płatności dostępne dla graczy z Polski

Jedyne kasyno online, które jest legalne w Polsce, czyli TOTAL CASINO, oferuje następujące metody płatności. Są to Dotpay, Mastercard, Visa, BLIK i Skrill. Ta pierwsza metoda daje możliwość dokonywania przelewów bankowych. Jeśli chodzi o Visę i Mastercard, są to doskonale nam znane karty płatnicze. Ich obsługa jest banalnie prosta. Jedyne co trzeba zrobić, to wpisać ich numery w odpowiednie pola na stronie kasyna. Takie transakcje odbywają się zwykle błyskawicznie. Minusem tego rozwiązania jest bezpieczeństwo. Otóż udostępniamy w ten sposób dane, które mogą zostać wykorzystane przez oszustów do włamania się do naszego konta bankowego. Oczywiście, nie ma co się obawiać, że zrobi to samo kasyno. To w końcu państwowa firma działająca pod kontrolą organów rządowych. Czasem zdarzają się jednak wycieki informacji albo ataki hakerskie. W takim przypadku nasz numer karty może dostać się w niepowołane ręce, a pozwala on na wypłacenie pieniędzy z naszego konta.

Problem ten rozwiązują e-portfele takie jak Skrill. Minusem tego rozwiązania jest fakt, że trzeba założyć w nich osobne konto. Możemy wtedy wpłacać pieniądze do takiego wirtualnego e-portfela, a następnie uiszczać z jego pomocą różne opłaty. W ten sposób nasze konto bankowe jest w pełni bezpieczne, bo w ogóle nie podajemy danych z nim związanych. Nawet jeśli zatem hakerzy przejmą wszystkie informacje, które podaliśmy kasynu, nic im to nie da. Nie będą mieć naszych danych bankowych.

Równie bezpieczną metodą jest BLIK. W tym przypadku nie trzeba zakładać osobnego konta, bo metoda ta powiązana jest z tym w banku. Aby z niej skorzystać, wystarczy w aplikacji bankowej wygenerować numer, który potem należy wpisać w odpowiednie pole na stronie kasyna. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie transakcji w telefonie. Tutaj jednak też mamy do czynienia z pewnymi wadami, bo tym sposobem można jedynie wpłacać pieniądze.

Czy reklama kasyn internetowych jest w Polsce legalna

Otóż polska Ustawa Hazardowa jasno mówi, że jakakolwiek reklama kasyn online jest na terenie naszego kraju zabroniona. Mogą się reklamować wyłącznie firmy bukmacherskie. To rozrywka dla dorosłych, z którą należy się ostrożnie obchodzić, więc reklamowanie jej bez informowania o odpowiedzialnej grze, mogłoby stworzyć sporo problemów społecznych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej też stanął po stronie Szwecji, która zakazała jej na swoim terenie. Trybunał uznał, że kraje mają prawo do pewnej swobody w ustalaniu prawa, jeżeli chodzi im o dbałość o zachowanie porządku społecznego.

FAQ

Czy muszę zapłacić podatek, jeśli wygram coś w legalnym kasynie online?

W przypadku jedynego legalnego w Polsce kasyna, które posiada licencję Ministerstwa Finansów, nie trzeba odprowadzać żadnego podatku od wygranych. Jeśli chodzi o legalne na terenie Unii, ale nielegalne u nas, to też nie jest on naliczany, bo nie obowiązuje przy umowach niezgodnych z prawem. Trzeba liczyć się jednak z konsekwencjami prawnymi: utratą wygranej, grzywną albo karnym 75% podatkiem od nielegalnego wzbogacenia się.

Czy legalne polskie kasyno online jest bezpieczne dla graczy?

Jedyne legalne polskie kasyno posiada licencję Ministerstwa Finansów, więc jest przez nie stale kontrolowane. Musi zatem spełniać najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o zagraniczne kasyna, w których można legalnie grać poza terytorium Polski, to jedynym co może zagwarantować ich bezpieczeństwo jest znana licencja, np. MGA.

Skąd wiadomo, że kasyno online jest legalne na terenie Polski?

Aby kasyno online legalnie działało na terenie Polski musi posiadać licencję wydaną przez polskie Ministerstwo Finansów. Warunek ten spełnia tylko jedno z nich. Wszystkie inne w naszym kraju są nielegalne.

Co mogę zrobić w przypadku, gdy mam jakiś problem z kasynem online?

W przypadku pojawienia się problemu z kasynem online, pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z działem obsługi klienta, ewentualnie napisanie skargi. Gdy to nie pomoże, spór może rozwiązać organ wydający licencję. Zawsze można też wstąpić na drogę sądową.

Co to jest Rejestr Domen Zakazanych?

Rejestr Domen Zakazanych to spis stron internetowych, które nie mogą działać na terenie Polski. Ministerstwo wpisuje do niego kasyna, które nie mają polskiej licencji. Lista ta jest bardzo długa, ponieważ wiele z nich ciągle nieznacznie zmienia swój adres.

W którym kasynie online można legalnie grać na terenie Polski?

Na terenie Polski legalnie można grać wyłącznie w kasynach, które posiadają licencję wydaną przez nasze Ministerstwo Finansów. Ten warunek spełnia tylko jedno z nich.

Jakie są inne możliwości niż legalne w Polsce kasyna?

W zasadzie nie ma alternatywy dla legalnych kasyn. Jeżeli gramy w tym, które nie posiada licencji polskiego Ministerstwa Finansów, narażamy się na konsekwencje prawne. Poza granicami możemy grać w kasynach posiadających inne licencję, ale zawsze to sprawdźmy. Jeżeli kasyno nie posiada żadnej, może nas po prostu oszukać, bo nikt go nie kontroluje.

