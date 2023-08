Utländska Casino 2023 - Bästa Casinon Online Sverige

Det finns ett begränsat urval av svenska casinon att spela på, men om du är intresserad av hur det går till på ett utländskt casino så måste du först veta att du har flera hundra att välja på och att så länge de har en spellicens så är de säkra. Vi har många års erfarenhet av utländska casino och är här för att dela med av oss av vad vi vet.

Vår Lista av Utländska Casinon för Svenska Spelare

Vi börjar med vår lista av utländska casinon som vi rekommenderar för svenska spelare. Längre ner kommer vi förklara vad vi tittar närmare på när vi undersöker utländska casinon.

Det första vi lade märke till är hur användarvänligt och mobilanpassat detta casino är. Uno Digital Media slog upp portarna för Nine Casino 2021 med en spellicens från Curacao.

Generös välkomstbonus

Här får du inte bara en utan tre välkomstbonusar på dina första insättningar plus 250 free spins:

1. 100% upp till €150 + 250 free spins

2. 55% upp till €150

3. 100% upp till €150

Omsättningskravet är 40x på bonusbeloppet och 35x på vinsten från free spins. Bonusarna är giltiga i 7 dagar och minsta insättningen är €15.

Spelutbudet

Nine Casino har ett enormt spelutbud med över 6000 spel. Majoriteten av dem är slottar men du har också runt 1000 bordsspel om du inkluderar live casinot. Med så många spel är det toppen att casinot är så väl utformat med spelkategorier och en sökfunktion så du enkelt hitta dina favoriter och förmodligen prova spel du aldrig provat.

Kundtjänsten

Du kan få hjälp via livechatt och e-post dygnet runt. För enklare frågor kan du prova chattbotten.

Betalningsmetoder

Här kan du använda bankkort, e-plånböcker, eller Bitcoin.

Lyra Casino är andra spelsajten på vår lista med licens från Curacao. Sajten ägs av DMG Solutions och lanserades 2021.

Stor bonus för nya spelare

Välkomstbonusen för nya spelare är relativt stor för ett utländskt casino och reglerna är lätta att förstå. Använd din första insättning för:

200% upp till €500

Du har tre dagar på dig att klara av omsättningskravet på 30x. Minsta gällande insättning för välkomstbonusen är €20, Skril, Neteller eller Paysafe är inte kvalificerade. Max vinst du kan plocka ut från välkomsterbjudandet är €2000.

Bra spelutbud

Lyra Casino bevisar att ett utländskt casino inte behöver ha flest spel för att hamna på vår lista över rekommenderade spelsajter. Över 2000 spel väntar från många av de bästa spelutvecklarna inom spelindustrin. Lobbyn är enkel att navigera, precis som live casinot. Spela klassiska spel eller prova moderna varianter på datorn och mobilen.

Snabb svarstid hos kundtjänsten

Livechatten är öppen 24/7 men det går lika bra att skicka e-post till support@lyracasino.com.

Brett val av betalningsmetoder

Du kan välja på flera olika bankkort snabba e-plånböcker. Det finns inga kryptovaluter för närvarande men det betyder inte att de inte kommer i framtiden.

Om du är redo att gå Ultra så rekommenderar vi att du kollar in den här spelsajten. Den har varit med sen 2020 och ägs av BP Group som har säkrat en licens från MGA.

Enormt välkomstpaket

På vår lista har Ultra Casino det största välkomstpaketet, värt €1000 + 100 free spins, för nya spelare. Om du använder dina första tre insättningar kan du få:

1. 100% upp till €200 + 20 free spins på Rise of Olympus

2. 50% upp till €300 + 30 free spins på Reactoonz

3. 50% upp till €500 + 50 free spins på Book of Dead

Reglerna säger att du måste omsätta bonusbeloppet 50x per bonus inom 3 dagar. Samma krav följer free spinsen men du har bara 1 dag på dig. Minsta insättning är €20 men gäller inte för Skrill eller Neteller.

Kända spelleverantörer

Ultra Casino är ett bra sortiment med nästan 2000 spel från kända spelleverantörer. Här hittar du slottar från Push Gaming, Play’n GO, Pragmatic Play, och Red Tiger för att nämna några. Live casinot tar sina spel från topp-bolagen Evolution och Pragmatic Live.

Kundtjänst dygnet runt

Självklart är kundtjänsten alltid öppen. Du når de enkelt via livechatt, e-post, och formulär på spelsidan.

Snabba betalningsmetoder

Bankkort finns tillgängliga men fokus ligger på e-plånböcker. Överföringar går snabbt med Trustly, Skrill, Netller, Sofort, Interac, och MiFinity.

Trickz Casino är det enda på listan som inte har en traditionell välkomstbonus. Spelsajten ägs av Hitz Gaming och opererar under en estnisk spellicens sen 2022.

Välkomnar med free spins

Istället för bonuspengar på dina första två insättningar får du totalt 300 free spins:

1. 100 free spins

2. 200 free spins

Omsättningskravet är 25x på vinstpengarna från respektive bonus.

Spel hos Trickz Casino

Lobbyn är full av spel, över 5000 för att vara något precis. Slottar, bordsspel, och live casinot håller hög klass. Bland spelutvecklarna hittar vi återigen de bästa i branschen: Pragmatic Play, Wazdan, Push Gaming, Evoplay, Evolution, och Pragmatic Live.

Hjälp dygnet runt

Livechatten är normalt öppen 24 timmar om dygnet men har haft tekniska problem den senaste tiden. Som tur är kan du även skicka e-post.

Vad menas med utländskt casino?

Sen den svenska spellagen trädde i kraft 2019 klassas alla nätcasinon som inte är licensierade och reglerade av Svenska Spelinspektionen som ett utländskt casino. Termen utländskt casino har på senare år fått en negativ klang. Om sanningen ska fram så var rent tekniskt alla nätcasinon innan den svenska spellagen utländska, även om många av dem var svenska bolag noterade på börsen i Stockholm.

Du har säkert hört eller läst om hur utländska casinon är bedrägerier, att spelen är riggade, och att uttag nekas på grund av teknikaliteter i reglerna och villkoren. Inget kunde vara längre från sanningen. Skillnaden på utländska casinon är huruvida de saknar spellicens.

Saknar utländska casinon spellicens?

Självklart finns det utländska casinon som saknar spellicens men en överväldigande majoritet av dem är licensierade och reglerade av en auktoriserad myndighet. Spelbolag som är licensierade måste möta höga krav och för att erhålla licensen och sen leva upp till standar för att behålla den.

Utländska casinon som inte har en spellicens har inte samma skyldighet att värna om sina spelare som licensierade spelbolag har. Börja alltid med att leta efter vilken spellicens ett utländskt casino har. Du kan enkelt hitta en spelsidas licens i sidfoten eller i början av de generella reglerna och villkoren.

Alla utländska nätcasinon på vår lista är licensierade av respekterade myndigheter. Det är ett av flera kriterier vi kikar på innan vi rekommenderar ett nätcasino utanför Sverige. Vi rekommenderar aldrig spelare att öppna konto på utländska casinon utan licens.

Vad gäller för utländska casinon på den svenska marknaden

Utländska casinon har ingen rätt att verka på den svenska marknaden. De får inte annonsera sina bonusar, erbjuda sina sajter på svenska och spel med svensk valuta. Det kan också betyda att kundtjänsten inte finns tillgänglig på svenska.

Många utländska casinon förhåller sig också till en spellicens som gör att de särbehandlar svenska spelare och inte erbjuder mer än välkomstbonusen, precis som ett svenskt casino. Utländska casinon är dock mest kända för att de erbjuder en mängd regelbundna bonusar efter välkomstbonusen. Detta är något vi också undersöker innan ett utländskt casino hamnar på vår lista.

Är det brottsligt att spela på utländska nätcasinon?

Absolut inte. Det finns ingen svensk lag som gör det brottsligt att spela på utländska nätcasinon. Vi kommer gå igenom vad som gäller rörande skatter lite längre ner eftersom det finns vissa saker du måste veta om du vinner. Men först går vi igenom hur vi utvärderar spelbolag utan svensk licens.

Hur vi utvärderar spelbolag utan svensk licens

Med så många spelbolag utan svensk licens är det viktigt att veta hur man utvärderar dem. Vi har gedigen kunskap om spelindustrin och många års erfarenhet som sträcker sig till långt bortom den svenska spellagen.

När vi utvärderar utländska spelbolag är vi alltid ärliga och skyr oss inte från att poängtera vad som är bra och dåligt. Mer specifikt så undersöker vi:

Vilken spellicens nätcasinot har

Välkomstbonusen

Övriga bonusar och kampanjer

Hur transparenta reglerna är

Vilka betalningsmetoder som finns tillgängliga

Kundtjänstens öppetider och de kan kontaktas

Ansvarsfullt spelande

Dataskydd och säkerhet

Som du kan se tar vi vad vi gör på allvar. Att öppna ett spelkonto på ett utländskt casino ska inte behöva vara ett svårt beslut. Vi vill att du ska ha så mycket information som möjligt, så om du väljer att spela på en sajt vi rekommenderar så vet du varför.

Så öppnar du gratis spelkonto på utländska casinon

Utländska casinon accepterar inte svenskt BankID så när du öppnar ditt spelkonto så måste du göra det som på den gamla goda tiden. Förbered dig med att ha dina person- och kontaktuppgifter till hands. Ett spelkonto är alltid gratis att öppna och tar normalt bara några minuter att registrera och verifiera. En typisk procedur innebär att du fyller i några formulär med:

För- och efternamn

Användarnamn

Lösenord

Telefonnummer

E-post

Hemadress

När du är klar måste du verifiera ditt spelkonto och sen är du redo att göra din första insättning, hämta välkomstbonusen (om du så önskar) och börja spela.

Utländska spellicenser du måste känna till

Om du inte spelade på ett nätcasino innan den svenska spellagen trädde i kraft 2019 så känner du kanske inte till vilka andra utländska spellicenser som finns tillgängliga. De är inte alla lika strikta som den svenska licensen, men de ger tillräckligt med konsumentskydd för oss att anse dem säkra att spela på.

Curacao

Den här lilla ö-nationen var först med att utfärda de första spellicenserna redan 1993, samma år som internet öppnades för allmänheten. En E-Gaming-Licens från Curacao betyder att spelbolaget lever upp till kraven som ställs för att erhålla licensen samt förhåller sig till reglerna för att behålla den.

Malta

Maltas spellicens är internationell och de som har den bedriver verksamhet i många länder runt om i världen. Sen Malta Gaming Authority (MGA) grundades 2001 har deras licens satt standarden för hur spelbolag regleras. Deras uppdragsbeskrivning säger att de främjar transparens, brottsförebyggande, konsumentskydd, ansvar gentemot spelare, och rättvisa utkomster från spelrundor. Idag är mer än 300 spelbolag licensierade av MGA och de lever upp till standarden satt av myndigheten.

Estland

Estlands skatte- och tullverk har utfärdat spellicenser sen 2010 till lokala spelbolag och till utländska casinon sen 2011. Regeringen beslutade att reglera spelindustrin i landet för att kämpa mot den globala, ekonomiska kraschen 2009. Ett smartdrag som betytt miljoner i intäkter från skatter och licensavgifter. Licensen är strikt nog i våra ögon för att klassa spelbolagen med en estnisk licens som säkra, trygga, och rättvisa.

Konsumentskydd hos utländska nätcasinon

Många tror förmodligen att konsumentskydd hos utländska nätcasinon är obefintligt eftersom väldigt få är kopplade till ett nationellt register som spelpaus.se. Då ska du veta att spelpaus.se är helt och hållet en kopia av Storbritanniens Gamstop som grundades året innan spellagen trädde i kraft 2019.

Konsumentskydd handlar inte bara om att ha ett nationellt register för sjävavstängning. Det finns andra faktorer att observera, som:

Verktyg för ansvarsfullt spelande

Pålitliga betalningsmetoder

Skydd av personuppgifter

Rättvisa spel

Säkra insättningar och uttag

En kunnig kundtjänst

Utländska casinon får absolut godkänt i kolumnen för konsumentskydd i våra ögon.

Vikten av att läsa regler och villkor

Vad många inte tänker på när man klickar på knappen som säger att man har läst och samtycker till en spelsidas regler och villkor så har man ingått i ett kontrakt med spelbolaget. Detta kontrakt föreskriver vilka skyldigheter parterna har mot varandara och vad som händer om det uppstår en dispyt.

Därför är det alltid viktigt att läsa alla regler och villkor innan du skapar ditt spelkonto och accepterar bonusar och erbjudanden.

Skattefria vinster hos utländska casinosajter

Så länge du spelar på ett utländskt casino som har licens från ett land inom EU så är alla dina vinster skattefria. Om du spelar på ett bolag med spellicens utanför EU så måste du deklarera vinster över 100 kr som inkomst och skatta 30%.

Bonusar hos utländska casinon

Utländska casinon omfattas inte av spellagen så de kan erbjuda bonusar och kampanjer hur ofta de vill. Existerande kunder kan se fram mot regelbundna bonusar. Nedan går vi igenom de vanligaste och hur de fungerar.

Varje gång du ser att ett erbjudande som betalar ut i bonuspengar så tillkommer omsättningskrav och andra bonusregler. Igen, läs alltid regelerna och villkoren först.

Välkomstbonus

Välkomstbonusen är erbjudandet som spelbolag använder för att locka nya spelare. Den kan bara hämtas med första insättningen och är typiskt en procentsats som läggs till i bonuspengar. Ibland får man också free spins på köpet.

Omladdningsbonus (Re-load)

En re-load bonus är också en insättningsbonus där beloppet du sätter in matchas med en procentsats i bonuspengar. Vanligast är att du får mellan 50% och 75%.

Bonus utan insättning (No deposit)

En bonus utan insättning är väldigt ovanlig men förekommer då och då. Det kan hända att bonusen kommer som ett erbjudande i samband med att du registrerat ditt spelkonto. Vissa utländska casinon ger en liten summa i bonuspengar, andra kan ge free spins.

Den här bonusen är väldigt eftertraktad eftersom du kan komma igång utan att riskera några riktiga pengar.

Gratissnurr (Free spins)

Free spins är också en het bonus som många spelare söker. Dessa kallas också gratissnurr på svenska och betyder att ett visst antal spelrundor på en slot är gratis. Om erbjudandet kommer med omsättningskrav så läggs det på summan du vunnit på dina free spins.

Återbetalning (Cashback)

Det finns ingen bra översättning för cashback på svenska så vi kör på återbetalning som är mer av en beskrivning. En cashback betyder att du får en procentsats av din nettoförlust, 10%-15%, för en viss tidsperiod återbetald till ditt spelkonto.

Andra kampanjer och tävlingar

Utländska casinon kör ofta kampanjer och tävlingar runt högtider och speciella dagar som Alla Hjärtans och Halloween. En vanligt förekommande kampanj drivs av spelutvecklaren Pragmatic Play. Deras Drops & Wins är väldigt populär. Under kampanjperioden så betalar slumpmässiga spelrundor på utvalda spel ut kontantpriser.

Vanliga betalningsmetoder hos utländska casinon

När man spelar på ett utländskt casino är det alltid bra att veta vilka betalningsmetoder som är vanliga för insättningar och uttag. Även om ett nätcasino erbjuder en betalningsmetod som du använder är det alltid bra att kolla med kundtjänsten först att allt går smidigt.

Bankkort

Denna metod är väldigt vanlig eftersom nästan alla har ett eller flera bankkort. Risken med att använda bankkort som svensk är att många banker blockerar överföringar till och från utländska casinon. Insättningar går på direkten medan uttag kan ta allt från några timmar upp till tre arbetsdagar innan pengarna är på ditt konto. De vanligaste bankkorten är givetvisa Visa och Mastercard.

E-plånbok

En e-plånbok är ett bra alternativ eftersom den fungerar som ett led mellan ditt bankkonto och spelkonto. Många spelare använder sig av e-plånböcker för de går att använda som ett extra verktyg för ansvarsfullt spelande. Det går att sätta gränser för överföringar. Alla insättningar med den här metoden är omedelbar. Uttag är normalt också snabbare än normalt och kan ta allt från några minuter till ett par arbetsdagar i värsta fall. Populära e-plånböcker är Trustly, Neteller, PayPal, och MiFinity.

Kryptovalutor

Spelare som vill ha mer anonymitet föredrar att spela med kryptovalutor. Utländska casinon som erbjuder spel med Bitcoin, Dogecoin, Ethereum och andra kryptovalutor är ibland kopplade till en börs som låter dig köpa digitalapengar direkt från spelsajten. Överföringar med krypto går normalt väldigt fort.

Avgifter för insättningar och uttag hos nätcasinon utomlands

Det förekommer att nätcasinon tar en avgift för insättningar och uttag men oftast gör de inte det. Betalningsmetoder kan också begära en avgift för tjänsten. Kolla alltid vad som gäller både med nätcasinot och betalningsmetoden du vill använda.

Ansvarfulltspelande utan spelpaus

Utländska casinon tar ansvarsfullt spelande på allvar och spelpaus är inte nödvändigtvis viktigast för att värna om spelares trygghet. De viktigaste verktygen är inställningarna för insättningar, verklighetskollar, och förluster.

Spelbolag kan bara göra så mycket men i slutändan är det upp till spelare att ta ansvar för sitt spelande. Många utländska casinon erbjuder självtest så spelare kan göra en bedömning över sitt spelande. Några symptom på att du kan ha ett problem:

Du ökar insatsen för att jaga förluster

Du spenderar mer tid i nätcasinot än med vänner och familjen

Du ser på spelande som ett sätt att utöka eller ersätta din inkomst

Du lånar pengar för att spela

Om du känner att håller på att tappa kontrollen över ditt speland så är det bäst att ta ett avbrott. Utländska casinon gör det möjligt att självexkludera för en viss tidsperiod. Du kan också stänga ditt spelkonto permanent om du kontaktar kundtjänsten.

Fördelar och nackdelar med spelande på utländska casinon

Fördelar:

Fler och större bonusar

Större spelutbud

Många betalningsmetoder att välja bland

Skattefria vinster inom EU

Nackdelar:

Skatt på vinster utanför EU

Ingen spelpaus.se

Sammanfattning

Om du har läst hela vägen ner till vår sammanfattning så vet du garanterat mer om utländska casinon. Som du ser är det mycket att hålla kolla på innan du skapar ett spelkonto. Vi uppmuntrar alltid att läsa alla regler och villkor.

Det finns både för- och nackdelar med att spela på utländska casinon. Du har ett något sämre konsumentskydd jämfört med svenska casinon men så länge du är disciplinerad och använder de tillgängliga verktygen för ansvarsfullt spelande så är riskerna minimala.

Bonusar och kampanjer kan vara lockande men du måste inte hämta varje bonuserbjudande bara för att det dyker upp i din inkorg.

Med hundratals utländska casinon att välja bland kan det vara svårt att hitta ett som passar dig. Vi hoppas att vi gjort det lite enklare och du att har bättre förståelse för vad det innebär att spela på ett utländskt casino.

Vanliga frågor och svar

Bryter jag någon lag om jag spelar på ett utländskt casino?

Nej. Det är helt lagligt att spela på utländska casinon men glöm inte att du måste deklarera alla vinster över 100 kr och betala 30% inkomstskatt om casinot är utanför EU.

Kan jag använda BankID på ett casino utan svensk licens?

Väldigt få utländska casinon tillåter svenskt BankID för att registrera spelkonto.

Går det att spela på utländska casinon om man registrerat sig på spelpaus.se?

Ja. Vi rekommendrar dock inte att du gör det. Har du ett problem med spelande bör du inte spela på ett utländskt casino bara för att du kan.

Vad är det viktigaste att tänka på innan man spelar på ett utländskt casino?

Med så många att välja bland kan det vara svårt att hitta rätt. Det viktigaste är att du hittar ett utländskt casino som passar dig och att du läser reglerna och villkoren.

Vilket utländskt casino är bäst att spela på?

“Bäst” är en subjektiv bedömning. Vi rekommenderar Nine Casino, Lyra Casino, Ultra Casino, och Trickz Casino.

