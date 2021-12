Junior tennis tournament: Top seed Vansh enters second round

Top seed Vansh Nanda outplayed Hardil Khanduja 6-2,6-1 in the first round of the AITA National Ranking Championship for U-16 at the Roots Tennis Academy on Monday. In other matches, Hiren Malik overpowered Tanishq Jood 6-2,6-1; Robin Premchandani beat Arnav Chaudhary 6-3,6-1 and Anant Mudgil defeated Sahil Godara 6-1,6-1 to enter the second round. In the U-16 girls’ first round matches, Jannat Dudeja prevailed over Naisha Garg 6-4,6-3 and Rasha Dhaliwal beat Ayushi Prajapat 6-2, 6-1.

U-16 first round

Boys: Vansh Nandal (1) [HR] bt Hardhik Khanduja [PB] 6-2,6-1; Hiren Malik [HR] bt Tanishq Jood [HR] 6-2,6-1; Robin Premchandani [CG] bt Arnav Chaudhary [TS] 6-3,6-1; Anant Mudgil [DL] bt Sahil Godara [RJ] 6-1,6-1; Fateh Singh [HR] bt Haarlem Singh [CH] 6-0,6-1; Svarmanya Singh [MH] bt Atharva Raj Balani [CG] 6-1,3-6,6-4; Akshat Dhull [HR] bt Priyansh Bathwal [UP] 6-3,6-2; Deepak Malik [DL] bt Uday Singh Batra 6-0,6-1; Krish Ajay Tyagi [KA] bt Anirudh Sangra [CH] 6-3,7-5; Satvik Singla [CH] bt Mehraab Singh [PB] 1-6,6-3,7-6(3); Keshav Dangi [CH] bt Arntya Ohlyan [HR] 3-6,6-2,6-1; Kartikya Tyagi [UP] bt Pragun Pragun Thakur [CH] 7-6(3),6-3; Siddhant Kishore [HR] bt Aniruddh Mukherjee [UP] 6-0,6-1; Armaan Walia [PB] bt Ranveer Chaudhary [HP] 6-1,6-2;

Girls: Jannat Dudeja [CH] bt Naisha Garg [HR] 6-4,6-3; Rasha Dhaliwal [PB] bt Ayushi Prajapat [CH] 6-2, 6-1.