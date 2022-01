Panchkula: Rounak, Darpan log easy wins in sub-junior badminton tourney

Rounak Chouhan of Chhattisgarh and Darpan Sane of Gujarat won their respective boys’ U-17 qualifying round-4 matches during the Yonex Sunrise 1st Ashwani Gupta Memorial All-India Sub Junior Ranking Badminton Tournament at Tau Devi Lal Sports Complex, Sector 3, Panchkula, on Wednesday.

The tournament is being organised by the Sports Promotion Society, Panchkula, under the aegis of the Haryana Badminton Association.

Chouhan outplayed Tamil Nadu’s Sugi Sai Bala Singha G 15-5 15-9, while Darpan Sane defeated Sushanth Reddy Molugu 15-12 15-12 to surge ahead.

In other boys’ U-17 qualifying round-4 matches, Uttar Pradesh’s Ryan Ranjan beat Punjab’s Mridul Jha 15-10 15-13, Andhra Pradesh’s Viswa Tej Gobburu got the better of Assam’s Yohenba Singh N 15-8 13-15 15-11, Tushar Suveer of Karnataka pipped Maharashtra’s Soham Phatak 15-9 14-16 15-11 and Rohan Kumar Anandas Raj Kumar ousted Sushanta Moirangthem 15-5 16-14.

Results: Boys’ U-17 qualifying round 4

Rounak Chouhan (CG) bt (TN) Sugi Sai Bala Singha G. 15-5 15-9, Darpan Sane (GUJ) bt (TG) Sushanth Reddy Molugu 15-12 15-12, Ryan Ranjan (UP) bt (PNB) Mridul Jha 15-10 15-13, Viswa Tej Gobburu (AP) bt (ASM) Yohenba Singh N 15-8 13-15 15-11, Adityom Joshi (MP) bt (TG) Venkata Mounish Davu Siva Naga 15-9 15-11, Tushar Suveer (KTK) bt (MAH) Soham Phatak 15-9 14-16 15-11, Rohan Kumar Anandas Raj Kumar (TG) bt (MNP) Sushanta Moirangthem 15-5 16-14, Abhishek KK (KTK) bt (DLI) Manthan Bobal 15-8 15-9, Bharadwaj Balasubramanian (TN) bt (MP) Ujjawal Goyal 16-14 13-15 15-10, Pranauv Ram N (TG) bt (MAH) Shreyas Sane 15-8 15-12,Malemnganba Singh Hemam (MNP) bt (RAJ) Kunal Choudhary 15-10 15-6, Vishwajeet Chaudhary (DLI) bt (DLI) Mayank 15-13 15-13, Vinayak Parihar (UTR) bt (CHG) Aabhav Goyal 15-9 16-14, Ajay Karthik Manchala (TG) bt (HAR) Harshit Nain 15-2 15-10,Venkata Sai Harshit Tummala (TG) bt (AP) Mehad Shah Shaikh 15-11 15-6, Swastik Matharasan (TN) bt (ASM) Anirban Gogoi 15-7 15-8, Devang Tomar (DLI) bt (TN) Poopesh G. 15-7 15-7, Aaraadhya Sharma (UP) bt (KER) Pranav Vallathoor 12-15 15-11 15- 3, Mohith Kumar (TG) bt (DLI) Yogansh Singh 15-10 15-13, Adith KP (TN) bt (DLI) Aayush Kapoor 13-15 15-8 15-13, Tanishq Parashar (DLI) bt (TN) Sathvik Gururaghavendran 15-5 15-11.

Abhishek Kanapala (TG) bt (KTK) Pravararchith R.M 7-15 15-9 15-7Ajithesh Kishan Komal Noonela (AP) bt (UP) Farhan Khan 15-10 15-2, Uma Maheswar Reddy Gopireddy (AP) bt (TN) Srikanth Sundara Srinivasan 15-9 15-10, Nicholas Nathan Raj (KTK) bt (HAR) Royal Tongar 13-15 15-12 15-7, Prabhas Kumar Kushwaha (UP) (RAJ) Jangjeet Singh Kajla 15-9 15-5.