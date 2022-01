Sub-junior badminton tournament: Animesh, Aditya win round 2 matches

Assam’s Animesh Gogoi outplayed Manipur’s Hursh Singh Thokchom 15-11, 15-11, in a boys’ U-17 round two match played during the Yonex Sunrise 1st Ashwani Gupta Memorial All-India Sub Junior Ranking Badminton Tournament at Tau Devi Lal Sports Complex, Sector 3, Panchkula, on Monday. The tournament is being organised by Sports Promotion Society, Panchkula, under the aegis of Haryana Badminton Association.

In other boys’ U-17 round two matches, Punjab’s Aditya Sharma got the better of Uttar Pradesh’s Suryanshu Tripathi 15-10, 15-13; Andhra Pradesh’s Dileep Kumar Gulipalli ousted Karnataka’s Pranav Krishnamurthi 15-11, 10-15, 15-12 in a tough contest while Delhi’s Harshit Dahiya (DLI) beat Madhya Pradesh’s Abhinav Sahu 15-4 15-6 with ease.

Results

Boys’ U-17 (second round): Animesh Gogoi (ASM) bt Hursh Singh Thokchom (MNP) 15-11, 15-11; Aditya Sharma (PNB) bt Suryanshu Tripathi (UP) 15-10, 15-13; Dileep Kumar Gulipalli (AP) bt Pranav Krishnamurthi (KTK) 15-11, 10-15, 15-12; Harshit Dahiya (DLI) bt Abhinav Sahu (MP) 15-4, 15-6; Sugi Sai Bala Singha G (TN) bt Aman Sengupta (JAR) 15-2, 15-6; Rounak Chouhan (CG) bt Sparsh Seth (UTR) 15-5, 15-6; Shivam Verma (UP) bt Ojas Gedam (MAH) 15-9, 9-15, 15-11; Ishaan Sihag (HAR) bt Shourya Tiwari (DLI) 15-6, 15-5; Aditya Sharma (HP) bt Amith Rama (TS) 16-14, 15-7; Jayanth CB (TN) bt Biju Saswadh (KER) 15-7, 15-6; Nagesh Chamle (MAH) bt Arjun Baiju (TN) 15-6, 15-3; Neetesh Thakur (UP) bt Vasista Raja Simhadri (AP) 15-4 15-8; Malhar Ghadi (MAH) bt Yudhish Virodhiya (MP) 15-5, 15-9; Saurabh Rawat (UTR) bt Divyansh Dewali (CHG) 15-11, 15-13; Ayaaz Malik (DLI) bt Tanveer Singh (PNB) 16-14, 15-12; Ansh Negi (UTR) bt Abhimanyu Dahiya (DLI) 15-8, 15-7; Aswin Mannambalath (KER) bt Nagachaitanya Reddy Kurra (AP) 10-15, 15-10, 15-10.

